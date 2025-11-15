Aderarea la OCDE: Evaluare pozitivă în Grupul de lucru pentru integritate publică

România a primit o evaluare favorabilă în Grupul de lucru al OCDE pentru integritate publică, pentru progresele în transparenţa decizională şi gestionarea conflictelor de interese, în cadrul procedurii de evaluare a țării în vederea aderării la această organizație.

”Discuţiile din cadrul Grupului de lucru au evidenţiat importanţa continuării implementării măsurilor de reformă adoptate, aflate pe un parcurs bun, în acord cu principiile şi standardele OCDE”, au anunțat vineri preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, Secretariatul General al Guvernului, precum și Ministerul Justiţiei.

”Ca parte a procesului de aderare la OCDE, România s-a concentrat pe consolidarea cadrului de integritate şi transparenţă a procesului decizional public. Adoptarea reformelor legislative privind RUTI şi gestionarea conflictelor de interese pentru situaţiile de trecere din sistemul public în mediul privat sunt paşi importanţi, care confirmă angajamentul Parlamentului pentru îmbunătăţirea culturii transparenţei şi integrităţii”, a declarat preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

Secretarul General al Guvernului, Stefan Radu Oprea, a prezentat evoluţiile privind Registrul Unic de Transparenţă a Intereselor (RUTI), devenit obligatoriu prin Legea nr. 49/2025.

”Platforma SGG este complet funcţională şi permite publicarea întâlnirilor cu două zile înainte, verificarea interacţiunilor şi generarea de date statistice”, au transmis, la rândul lor, reprezentanţii SGG.

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a participat şi el la Grupul de lucru al OCDE pentru integritate publică, subsidiar al Comitetului pentru Guvernanţă Publică.

Participarea la reuniunea OCDE a avut loc în contextul prezentării progreselor realizate de România, din perspectiva recomandărilor prioritare adresate cu privire la consolidarea transparenţei procesului decizional şi gestionarea conflictelor de interese.

”În cadrul reuniunii, Ministrul Justiţiei a prezentat reforma legislativă recentă privind restricţiile pre- şi post-angajare în instituţiile şi autorităţile publice. S-a referit totodată la măsurile adoptate pentru consolidarea integrităţii publice, ghidate de implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie. Accentul din partea Organizaţiei va fi pus pe continuarea implementării măsurilor de reformă adoptate, aflate pe un parcurs bun, în acord cu principiile şi standardele OCDE”, au transmis reprezentamţii Ministerului Justiţiei.

ANI avertiza că România ar putea avea probleme cu aderarea la OCDE, după secretizarea declarațiilor de avere

Agenția Națională de Integritate (ANI) avertiza în luna mai că decizia prin care CCR a secretizat declarațiile de avere ale funcționarilor și demnitarilor ar putea încălca toate angajamentele asumate de România la nivel internațional în ultimii 20 de ani în lupta anticorupție și poate afecta procesul de aderare la OCDE.

Agenția subliniază, într-un comunicat transmis după decizia CCR, că publicarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese nu încalcă dreptul la viață privată, așa cum s-a argumentat în decizia de neconstituționalitate. Faptul că nu există o încălcare a dreptului la viață privată în acest caz a fost confirmat în mai multe hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

