cursdeguvernare

Newsletter
Contact
luni

26 ianuarie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Activitatea din industrie a încetinit pe final de an – și la cifra de afaceri, și la comenzile noi

Rss
De Iulian Soare

25 ianuarie, 2026

Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut, în termeni nominali, în luna noiembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, pe ansamblu, cu 12,6% ca urmare a scăderilor înregistrate în industria bunurilor de capital (-16,3%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-13,5%), industria bunurilor intermediare (-6,9%) şi în industria bunurilor de uz curent (-1,4%).

Cele mai mari scăderi în noiembrie ale comenzilor noi s-au înregistrat în căzut industriei auto (-20,2%) în timp ce în industria farmaceutică au crescut +19,5%.

Comparativ cu aceeași lună din 2024, în noiembrie 2025, comenzile noi au scăzut cu 4,1%, ca urmare a scăderilor înregistrate în industria bunurilor intermediare (-9,3%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-6,6%) şi în industria bunurilor de capital (-2%). Industria bunurilor de uz curent a crescut cu 2,8%.


Pe marile grupe industriale cea mai mare scădere s-a consemnat la comenzile noi din industria metalurgică (-33,4%) iar cea mai creștere a comenzilor în noiembrie 2025 a fost tot la industria farmaceutică (+11,5%).

În toată perioada de la începutul anului 2025 până în noiembrie, creșterea comenzilor noi a fost de 3,8%, industria bunurilor de uz curent (+7,2%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+4,8%), industria bunurilor de capital (+3,7%) şi industria bunurilor intermediare (+3,2%)”, arată datele INS.

Pe marile ramuri industriale, cele mai mari creșteri s-au înregistrat la fabricarea echipamentelor electricec(+14,8%) și industria farma (+7,5%), urmată de industria auto (+7%)

Scade cifra de afaceri din industrie

În luna noiembrie 2025, cifra de afaceri din industrie pe total (piața internă şi piața externă) a scăzut în termeni nominali, atât față de luna octombrie 2025 cu 5,9%, cât şi față de luna noiembrie 2024 cu 0,4%.

În primele 11 luni din 2025, cifra de afaceri din industrie pe total a crescut în termeni nominali cu 2,9%.


În perioada 1.I-30.XI.2025 comparativ cu perioada 1.I-30.XI.2024, cifra de afaceri din industrie pe total (piața internă şi piața externă) a crescut, în termeni nominali, cu 2,9%.

Cifra de afaceri din industrie, în termeni nominali, în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna precedentă, pe total, a scăzut cu 5,9% ca urmare a scăderii înregistrate în industria prelucrătoare (-6,5%). Industria extractivă a crescut cu 12,9%.

În noiembrie 2025, comparativ cu octombrie, scăderi ale cifrei de afaceri s-au în cazul industriei prelucrătoare (-6,5%), în timp ce industria extractivă a crescut cu 12,9%.

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria bunurilor de folosință îndelungată (-9,2%), industria bunurilor de capital (-9,0%), industria bunurilor intermediare (-6,6%) și industria bunurilor de uz curent (-4,4%). Industria energetică a crescut cu 16,3%.

Cititi si: Al treilea an de contracție a industriei românești – Zona euro dă semne de redresare peste așteptări

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Al treilea an de contracție a industriei românești – Zona euro dă semne de redresare peste așteptări

Indicele PMI: Al treilea an de contracție a industriei românești – În noiembrie producția industrială și comenzile noi și-au reluat scăderea

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Economia a început să pâlpâie – Investițiile și construcțiile preiau conducerea PIB. IT&C dă semne de revenire în T3 – Problemele continuă în industrie

La obiect
Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți