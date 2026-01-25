Activitatea din industrie a încetinit pe final de an – și la cifra de afaceri, și la comenzile noi

Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut, în termeni nominali, în luna noiembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, pe ansamblu, cu 12,6% ca urmare a scăderilor înregistrate în industria bunurilor de capital (-16,3%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-13,5%), industria bunurilor intermediare (-6,9%) şi în industria bunurilor de uz curent (-1,4%).

Cele mai mari scăderi în noiembrie ale comenzilor noi s-au înregistrat în căzut industriei auto (-20,2%) în timp ce în industria farmaceutică au crescut +19,5%.

Comparativ cu aceeași lună din 2024, în noiembrie 2025, comenzile noi au scăzut cu 4,1%, ca urmare a scăderilor înregistrate în industria bunurilor intermediare (-9,3%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-6,6%) şi în industria bunurilor de capital (-2%). Industria bunurilor de uz curent a crescut cu 2,8%.

Pe marile grupe industriale cea mai mare scădere s-a consemnat la comenzile noi din industria metalurgică (-33,4%) iar cea mai creștere a comenzilor în noiembrie 2025 a fost tot la industria farmaceutică (+11,5%).

În toată perioada de la începutul anului 2025 până în noiembrie, creșterea comenzilor noi a fost de 3,8%, industria bunurilor de uz curent (+7,2%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+4,8%), industria bunurilor de capital (+3,7%) şi industria bunurilor intermediare (+3,2%)”, arată datele INS.

Pe marile ramuri industriale, cele mai mari creșteri s-au înregistrat la fabricarea echipamentelor electricec(+14,8%) și industria farma (+7,5%), urmată de industria auto (+7%)

Scade cifra de afaceri din industrie

În luna noiembrie 2025, cifra de afaceri din industrie pe total (piața internă şi piața externă) a scăzut în termeni nominali, atât față de luna octombrie 2025 cu 5,9%, cât şi față de luna noiembrie 2024 cu 0,4%.

În primele 11 luni din 2025, cifra de afaceri din industrie pe total a crescut în termeni nominali cu 2,9%.

În perioada 1.I-30.XI.2025 comparativ cu perioada 1.I-30.XI.2024, cifra de afaceri din industrie pe total (piața internă şi piața externă) a crescut, în termeni nominali, cu 2,9%.

Cifra de afaceri din industrie, în termeni nominali, în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna precedentă, pe total, a scăzut cu 5,9% ca urmare a scăderii înregistrate în industria prelucrătoare (-6,5%). Industria extractivă a crescut cu 12,9%.

În noiembrie 2025, comparativ cu octombrie, scăderi ale cifrei de afaceri s-au în cazul industriei prelucrătoare (-6,5%), în timp ce industria extractivă a crescut cu 12,9%.

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria bunurilor de folosință îndelungată (-9,2%), industria bunurilor de capital (-9,0%), industria bunurilor intermediare (-6,6%) și industria bunurilor de uz curent (-4,4%). Industria energetică a crescut cu 16,3%.

