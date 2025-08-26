Instanțele și Parchete își suspendă activitatea pe durată nedeterminată, până la retragerea proiectului de Lege privind pensiile speciale

Judecătorii Curților de Apel din București, Iași, Oradea, Constanța, Alba Iulia, Bacău, Galați, Suceava și Târgu Mureș, ai Tribunalului Militar și Curții Militare de Apel din București, precum și de la alte instanțe și parchete din toată țara au anunțat marți că își suspendă activitatea „pe durată nedeterminată”, până la retragerea proiectului referitor la pensiile speciale ale magistraților.

Mobilizarea magistraților, făcută de CSM

Cel care a cerut întrunirea adunărilor generale din instanțe și parchete, în zilele de 26 și 27 august, a fost Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care a acuzat Guvernul că modificările aduse pensiilor speciale ale magistraților „afectează grav independența justiției” și nu există „nicio justificare a acestui demers în condițiile în care reforma sistemului pensiilor de serviciu a fost realizată prin Legea 282/2023”, conform unuia dintre numeroasele comunicate transmite pe acest subiect după anunțarea intenției coaliției de a restabili aceste venituri pe baza principiilor de contributivitate și vechime valabile pentru ceilalți cetățeni.

CSM a mai acuzat că propunerile Guvernului de a modifica pensiile magistraților reprezintă „o atitudine inadmisibilă care concretizează o poziție inflexibilă, de forță și de autoritate a puterii executive în raport cu puterea judecătorească, inacceptabilă într-o societate democratică și specifică societăților autocratice”.

Un singur vot împotriva protestelor, la Curtea de Apel București

La Adunarea generală a judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti, din totalul de 241 judecători, au fost prezenţi 228 judecători. Din cele 228 voturi valabil exprimate, un număr de 224 voturi au fost ”pentru” retragerea proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor, un singur vot a fost împotrivă şi s-au mai înregistrat și trei abţineri.

De asemenea, judecătorii au mai decis să suspende, începând de joi 27 august, soluţionarea cauzelor până când acest proiect de lege va fi retras.

”Începând cu data de 27 august 2025 şi până la retragerea proiectului de lege suspendă soluţionarea cauzelor, cu excepţia celor în care se exercită funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală (art. 3 alin. 1 lit. b Cod proc. pen.), a cauzelor având ca obiect dispoziţia asupra măsurilor preventive privative de libertate (în faza de cameră preliminară şi în faza de judecată), luare măsură declarare indezirabil, custodia publică (prelungire şi plângere), suspendarea executării actelor administrative”, a mai transmis sursa citată.

Parchetul de pe lângă TMB, suspendare a activității

Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București a decis, marți, suspendarea activității cu excepția dosarelor de urmărire penală în care s-au dispus sau se preconizează măsuri preventive privative de libertate și a celor care au ca obiect emiterea de ordine de protecție, decizia venind în contextul nemulțumirilor privind proiectul de act normativ referitor la pensiile de serviciu.

Potrivit unui comunicat de presă al PTB, protestul va fi menținut pe durată nedeterminată, până la retragerea propunerii legislative de către inițiatori.

Întrucât actul normativ de modificare a pensiilor magistraților „nu rezolvă niciuna dintre inechitățile sociale la care actorii politici fac referire în discursul public”, procurorii au decis suspendarea activității din cadrul secțiilor judiciare referitoare la participarea la judecarea cauzelor și formularea concluziilor, cu excepția concluziilor privind măsurile preventive și concluziilor în dosarele civile având ca obiect emiterea ordinelor de protecție, suspendarea activității de soluționare a plângerilor formulate împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată, suspendarea activității de soluționare a cererilor formulate de părți sau de alte instituții, suspendarea oricăror alte activități conexe activității de urmărire penală, inclusiv a soluționării cererilor de prelungire a dreptului de circulație, și suspendarea activității cu publicul și de primire în audiență”, anunță Parchetul de pe lângă TMB.

