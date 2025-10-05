Activele fondurilor de pensii facultative au crescut cu 20% în luna august

Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 6,59 miliarde de lei, la finalul lunii august 2025, în creştere cu 20%, comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), scrie Agerpres.

„Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)”, se arată în raport.

Valoarea contribuţiilor virate în luna august a fost de 79 milioane de lei, în timp ce contribuţia medie a fost 167 de lei.

Titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 4,2 miliarde de lei, respectiv 63,8%. Pe locul doi se aflau acţiunile, cu 1,76 miliarde de lei (26,8%). Fondurile de investiţii se situau pe locul trei din acest punct de vedere, cu 223,81 milioane de lei, respectiv 3,4% din totalul activelor.

Potrivit datelor ASF, fondurile de pensii facultative aveau 939.280 de participanţi, în luna august 2025.

Pe Pilonul III sunt active următoarele fonduri de pensii: Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esenţial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen acumulare şi Stabil.

Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 6,59 miliarde de lei, la finalul lunii august 2025, în creştere cu 20%, comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), scrie Agerpres.

“Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)”, se arată în raport.

Valoarea contribuţiilor virate în luna august a fost de 79 milioane de lei, în timp ce contribuţia medie a fost 167 de lei.

Titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 4,2 miliarde de lei, respectiv 63,8%. Pe locul doi se aflau acţiunile, cu 1,76 miliarde de lei (26,8%). Fondurile de investiţii se situau pe locul trei din acest punct de vedere, cu 223,81 milioane de lei, respectiv 3,4% din totalul activelor.

Potrivit datelor ASF, fondurile de pensii facultative aveau 939.280 de participanţi, în luna august 2025.

Pe Pilonul III sunt active următoarele fonduri de pensii: Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esenţial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen acumulare şi Stabil.

Cititi si: Activele fondurilor de pensii facultative, în creştere cu 20%, la nivelul lunii august

***