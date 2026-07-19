Acțiunile tech se prăbușesc: investitorii cer dovezi că miliardele investite în AI dau roade

Acțiunile din tehnologie au intrat sub presiune după o săptămână de vânzări masive în sectorul cipurilor, alimentată de un scepticism tot mai accentuat privind eficiența sumelor de sute de miliarde de dolari investite în infrastructura pentru inteligența artificială. Investitorii cer tot mai insistent dovezi concrete că aceste cheltuieli se traduc efectiv în venituri și profituri mai mari, scrie Bloomberg.

Indicele S&P 500 a scăzut cu 1,6% săptămâna trecută, iar Nasdaq 100 a pierdut 4,1%, în timp ce indicele Philadelphia Semiconductor a coborât cu 10%, înregistrând cea mai slabă săptămână din aprilie 2025. Presiunea s-a resimțit puternic și la SpaceX, care a scăzut cu 15% săptămâna trecută, după un recul de 10% în săptămâna anterioară, coborând sub prețul de listare și ștergând 1.000 de miliarde de dolari din capitalizarea de piață față de vârf.

„Investitorii au ajuns într-un punct în care sunt incomodați de cât de mulți bani se cheltuie și se tem de o bulă”, a declarat Jake Seltz, manager de portofoliu la Allspring Global Investments. El a adăugat că, în cele din urmă, piața trebuie să vadă „o reaccelerare a veniturilor”.

„Magnificii” ies la raport săptămâna viitoare

Tensiunea survine chiar înaintea unui nou val de raportări financiare din partea marilor companii care investesc masiv în AI. Tesla și Alphabet deschid sezonul raportărilor Big Tech miercuri, urmate săptămâna viitoare de Microsoft, Meta Platforms, Apple și Amazon. Împreună, cele șase companii reprezintă un sfert din capitalizarea ponderată a indicelui S&P 500. Nvidia va raporta ulterior, luna viitoare.

Miza este ridicată, întrucât indicele care urmărește grupul „Magnificent Seven” se află în urma S&P 500 în acest an — o situație rară pentru un grup care a condus piața în ultimii patru ani. Totodată, îngrijorările legate de nivelul cheltuielilor afectează acțiunile din sectorul semiconductorilor, care au beneficiat cel mai mult de aceste investiții și au fost principalii contributori la avansul de 8,9% al indicelui de referință în acest an.

Alphabet, sub lupă

Atenția investitorilor se îndreaptă în special către Alphabet. Compania-mamă a Google este văzută drept unul dintre marii câștigători ai erei AI, datorită popularității chatbotului Gemini, a cipurilor dezvoltate intern și a expansiunii businessului de cloud computing. Această creștere a venit însă cu costuri foarte mari. Cheltuielile de capital ale Alphabet sunt proiectate să se dubleze în acest an, ajungând la 187 de miliarde de dolari, compania bazându-se tot mai mult, la fel ca alte grupuri din sector, pe piețele de datorie și de capital pentru finanțare.

Această realitate a alimentat neliniștea investitorilor. Acțiunile Alphabet au scăzut cu 6,5% în ultimele două ședințe, pe fondul informațiilor potrivit cărora compania ar fi întârziată cu mai multe luni față de plan în lansarea Gemini 3.5 Pro, cel mai puternic model AI al său. Chiar și așa, titlul rămâne cu 11% peste nivelul de la începutul anului, deși a pierdut 14% față de maximul înregistrat în mai.

Sentimentul este și mai slab în cazul altor giganți tehnologici. Microsoft traversează cea mai slabă lună din 2000 și a pierdut 19% de la începutul anului. Meta Platforms este ușor pe minus în 2026, în ciuda unei reveniri în iulie, în timp ce Amazon a urcat cu 7,1%, iar Nvidia cu 8,8% — ambele sub performanța indicelui Nasdaq 100.

„La un moment dat, câștigurile sunt puse atât de mult sub semnul întrebării încât nu mai poți aplica multipli la fel de ridicați acestor acțiuni”, a spus Todd Ahlsten, director de investiții la Parnassus Investments, citat de Bloomberg. „Se va pune mult mai mult accent pe marjele brute din cloud, pe prețuri și pe ce fel de venit AI este generat per dolar de putere de calcul.”

Evaluările marilor companii tech au început deja să scadă: indicele Bloomberg Magnificent 7 se tranzacționează acum la 24 de ori profitul estimat pentru următoarele 12 luni, față de 33 în octombrie și 29 la începutul anului. Nasdaq 100 se tranzacționează la un multiplu de 22.

Cipurile, în centrul corecției

Această corecție a mutat riscul către alte segmente ale pieței, în special către producătorii de cipuri, care înregistraseră până acum creșteri spectaculoase. Indicele Philadelphia Semiconductor (SOX) a urcat cu 65% în 2026, cu un singur membru pe minus, dar a coborât cu 20% față de recordul atins luna trecută, intrând tehnic în bear market. Volatilitatea a crescut accentuat: în ultimele patru săptămâni, indicele a înregistrat variații de peste 2% în toate ședințele, cu excepția a două.

Nici rezultatele mai bune raportate de unele companii nu au reușit să oprească declinul. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. și ASML Holding NV și-au majorat prognozele de venituri pentru acest an, iar rezultatele IBM au arătat că clienții își direcționează cheltuielile mai ales către servere și semiconductori, în detrimentul mainframe-urilor și software-ului.

„Aș fi mai prudent în această perioadă, din cauza acestor probleme”, a spus Ahlsten. „Unele dintre acțiuni, mai ales cele din zona infrastructurii, par ușor supraîncălzite. Au primit multipli ridicați pentru o creștere accelerată care s-ar putea să nu fie atât de accelerată pe cât credeau unii.”

Din primii zece contributori la avansul S&P 500 din acest an, șapte sunt companii legate de cipuri — Micron, Nvidia, Advanced Micro Devices, Intel, Applied Materials, Lam Research și Sandisk — care împreună au reprezentat aproape jumătate din avansul indicelui. Totuși, Wall Street a început să pună sub semnul întrebării durabilitatea câștigurilor din segmentul memoriei și stocării de date, care domină în acest moment clasamentul bursier al anului, pe fondul cererii neîntrerupte din partea dezvoltatorilor de centre de date — cerere care a generat penurii și a împins prețurile în sus.

Sandisk, cea mai bună acțiune din S&P 500 în 2026, a scăzut cu 29% săptămâna trecută, iar Micron Technology, al treilea cel mai bun performer al anului, a pierdut 13%, notează Bloomberg. În contrast, Apple — care a evitat cheltuielile mari de capital, preferând parteneriatele cu furnizori de modele pentru a-și alimenta serviciile AI — este de departe cel mai bun performer dintre „Magnificent Seven” în acest an, cu un câștig de 23%.

Perspective

„Ne aflăm într-o perioadă de anxietate ridicată pe piață, iar hyperscalerii nu au fost favoriții acestei tranzacții”, a spus Brock Campbell, șeful cercetării la BNY Investments Newton, citat de Bloomberg. „Miza principală este durata și amploarea cheltuielilor pentru AI.”

Alphabet, Microsoft, Amazon și Meta au estimat cheltuieli de capital de până la 725 de miliarde de dolari în acest an calendaristic, iar Wall Street se așteaptă ca această sumă să urce la aproape 900 de miliarde de dolari în 2027, potrivit mediei estimărilor analiștilor compilate de Bloomberg.

Cu toate acestea, Jake Seltz consideră că investițiile vor continua să crească, pe fondul unei cereri pentru servicii de cloud computing care depășește oferta și susține veniturile marilor companii de tehnologie, inclusiv ale celor expuse la infrastructura AI. „Nu a fost neobișnuit ca unele dintre aceste acțiuni să scadă timp de săptămâni sau luni și apoi să revină”, a spus el. „Aș folosi orice slăbiciune ca oportunitate de acumulare. Ciclul nu s-a încheiat încă. Cred că mai sunt câțiva ani de randamente bune, dar volatilitatea va continua să sperie piața din când în când.”

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