Acțiunile Shein ating un minim record după prăbușirea profitului

Acțiunile retailerului de fast-fashion Shein au scăzut marți cu până la 14%, după ce compania a raportat o scădere de 67% a profitului trimestrial, în primele rezultate financiare publicate după listarea la bursă. Evoluția a alimentat îngrijorările investitorilor cu privire la presiunile asupra marjelor de profit și încetinirea creșterii, potrivit Reuters.

Investitorii și analiștii urmăresc îndeaproape semnele că ritmul de creștere al companiei încetinește față de viteza extrem de rapidă care a stat la baza ascensiunii Shein și a susținut planurile sale de listare pe bursă.

„Shein continuă să înregistreze creșteri ale numărului de comenzi și să se diversifice pe diferite piețe, însă amploarea comprimării marjelor și slăbiciunea de pe piața europeană ridică întrebări cu privire la cât de repede va putea reveni la o combinație între o creștere mai puternică și îmbunătățirea marjelor”, a declarat Jianggan Li, directorul general al companiei de consultanță Momentum Works, cu sediul în Singapore.

Analiștii de la Jefferies au estimat că profitul pentru trimestrul încheiat la 30 iunie a fost cu peste 10% sub limita inferioară a intervalului sugerat în prospectul companiei Shein, fondată în China și cu sediul central în Singapore.

Prăbușirea acțiunilor a redus valoarea de piață a Shein la aproximativ 17 miliarde de dolari la pauza de prânz de marți, de la aproximativ 26 de miliarde de dolari la momentul listării companiei la Hong Kong, pe 1 septembrie. Acțiunile erau în scădere cu 10,9%, până la 31,44 dolari Hong Kong.

Profitul net ajustat a fost de 228 de milioane de dolari în al doilea trimestru, iar marja de profit s-a redus la doar 2,1%, de la 6,2% în aceeași perioadă a anului trecut. Conflictul din Orientul Mijlociu a dus la creșterea costurilor cu combustibilul pentru avioane și a costurilor de transport pentru retailerul care livrează haine ieftine, pe cale aeriană, cumpărătorilor din întreaga lume.

Vânzările din Europa au scăzut puternic după ce Shein a majorat prețurile și a redus publicitatea online, anticipând introducerea de către Uniunea Europeană a unor taxe de 3 euro pentru coletele de comerț electronic de valoare mică, începând cu 1 iulie.

Directorul general și președintele Shein, Yangtian Xu, a declarat luni că o prioritate importantă este creșterea cantității de stocuri disponibile în Europa, iar compania intenționează să se extindă către articole vestimentare cu prețuri mai mari, ceea ce ar contribui la creșterea profitabilității.

Cunoscută pentru vânzarea de rochii de 5 dolari și blugi de 10 dolari, precum și pentru reducerile permanente, Shein a fost deja nevoită să majoreze prețurile în SUA anul trecut, după ce administrația Trump a eliminat regimul de minimis — accesul fără taxe vamale pentru coletele de comerț electronic de valoare mică.

Shein a declarat că taxele europene ar putea avea un impact mai mare asupra companiei decât eliminarea regimului de minimis în SUA.

***