Acțiunile Rheinmetall s-au prăbușit cu 17% după ce Germania a anulat contractul pentru achiziția de fregate

Acțiunile Rheinmetall au scăzut cu 17%, cea mai mare scădere intraday din ultimul an, după ce Financial Times a relatat că Berlinul a renunțat la un program de miliarde de euro pentru achiziția a șase fregate F126.

Ministerul german al Apărării a declarat miercuri pentru FT că decizia s-a datorat „întârzierilor semnificative ale proiectului, creșterilor foarte mari ale costurilor și riscurilor care ar fi fost asociate cu o schimbare a antreprenorului principal”, adăugând că schimbarea antreprenorului ar fi adăugat și mai multe costuri, dar ar fi obligat și guvernul să „renunțe contractual la potențialele cereri de despăgubire solicitate de contractorul anterior”.

Ministerul german a menționat că intenționează să achiziționeze opt fregate MEKO-200 de la TKMS. „Războiul antisubmarin este de cea mai mare importanță în cadrul NATO și, prin urmare, este, de asemenea, o prioritate națională”, a precizat acesta.

Acțiunile TKMS din Germania au crescut cu 10% după acest anunț.

Analistul de la Morgan Stanley, Marie-Ange Riggio, a declarat că știrea a fost o surpriză, mai ales pentru că Rheinmetall fusese aproape sigură că va obține contractul încă înainte de venirea verii.

Riggio a spus că acesta ridică semne de întrebare cu privire la viabilitatea achizițiilor de apărare ale Germaniei și la ambițiile navale pe termen scurt ale Rheinmetall, dar nu ar trebui să afecteze semnificativ prognozele actuale, deoarece livrările nu erau așteptate până în 2031, lăsând un impact limitat asupra obiectivelor pentru 2030.

„Se zvonea de mult că Germania va anula programul de fregate F126 (și va cumpăra în schimb 8 fregate MEKO de la TKMS, cu 4 mai multe decât anterior). Am fost precauți în ceea ce privește capacitatea Rheinmetall de a crește vânzările din domeniul naval la 5 miliarde de euro până în 2030, și estimăm că acestea nu vor depăși 2,5 mld euro”, a declarat pentru Bloomberg analistul Citi, Charles Armitage.

„Acest lucru este o surpriză, afectează încrederea și ridică întrebări cu privire la cât de repede se vor reflecta în industrie cheltuielile pentru apărare,” a declarat analistul Barclays, Afonso Osorio.

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