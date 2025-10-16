cursdeguvernare

joi

16 octombrie, 2025

Stiri

Acțiunile Nestlé cresc după anunțul privind creșterea vânzărilor și eliminarea a 16.000 locuri de muncă

De Iulian Soare

16 octombrie, 2025

Acțiunile Nestlé SA au crescut după ce producătorul alimentar a înregistrat o creștere a vânzărilor trimestriale mai mare decât se aștepta și a anunțat planuri de reducere a 16.000 de locuri de muncă, la doar câteva săptămâni după ce și-a înlocuit directorul executiv, relatează Bloomberg.

Acțiunile au crescut cu până la 8,2% în primele tranzacții din Elveția, cel mai mare câștig din 2008. Producătorul alimentar a crescut cu 1,7% în acest an până miercuri, rămânând în urma indicelui pieței elvețiene.

Reducerile de locuri de muncă, care reprezintă aproximativ 6% din forța de muncă, vor avea loc în următorii doi ani, a declarat joi producătorul de capsule de cafea Nespresso și batoane de ciocolată KitKat. Nestlé și-a majorat obiectivul de economii de costuri la 3 miliarde de franci elvețieni (3,7 miliarde de dolari) până la sfârșitul anului 2027, de la 2,5 miliarde de franci.


„Lumea se schimbă, iar Nestlé trebuie să se schimbe mai rapid”, a declarat joi directorul general Philipp Navratil într-un comunicat. „Acest lucru va include luarea unor decizii dificile, dar necesare, pentru a reduce numărul de angajați.” Anunțul privind locurile de muncă a venit însoțit de o creștere de 4,3% a vânzărilor în trimestrul al treilea, determinată de prețuri mai mari și de o creștere internă reală îmbunătățită – o măsură cheie a volumelor urmărite îndeaproape de analiști și investitori.

„Deși încă foarte fragile, credem că acest set de rezultate va ajuta Nestle să recapete în parte încrederea investitorilor”, a declarat Jean-Philippe Bertschy, analist la Vontobel.

Nestlé l-a numit pe Navratil în funcția de CEO luna trecută, după ce l-a demis pe predecesorul său, Laurent Freixe, la un an de la începerea mandatului său, pentru că ar fi ascuns o relație romantică cu o colegă. În urma scandalului, președintele Paul Bulcke a demisionat mai devreme decât era prevăzut, fiind înlocuit de fostul CEO al Inditex SA, Pablo Isla.


Nagajat la Nestlé de peste 20 de ani, a condus cel mai recent brandul Nespresso, Navratil a indicat că va menține strategia Freixe de a crește cheltuielile cu publicitatea, mizând pe inițiative de produs mai puține, dar mai mari, și externalizând de unitățile cu performanțe slabe.

„Salutăm ambiția noului CEO de a promova o cultură care nu acceptă pierderea cotei de piață și în care câștigul este recompensat, ceea ce sună mai asertiv decât înainte”, a declarat James Edwardes Jones, analist la RBC Capital Markets. Jones a adăugat că ritmul creșterii interne reale în trimestrul al treilea a fost important, deoarece acesta a fost cel mai mare motiv de îngrijorare pentru investitori.

Predecesorul Navratil începuse o restructurare care a inclus potențiala vânzare a mărcilor de vitamine aflate în dificultate și găsirea unui potențial partener pentru afacerea cu apă îmbuteliată a Nestlé, pe care Freixe a separat-o într-o unitate independentă.

Orice pierdere de locuri de muncă prin sistarea investițiilor nu va fi luată în considerare în cele 16.000 de reduceri planificate, a declarat Navratil reporterilor într-o convorbire.

Nestle este prezent în România din 1995, dar și-a consolidat prezența în anul 2000 când a achizioținat brandul JOE, care a devenit una dintre cele mai apreciate mărci din portofoliul companiei. Nestle este unul dintre cei mai importanți jucători ai industriei de Food & Beverege din România atât prin cota de piață cât și prin popularitatea mărcilor sale.


In anul 2006, Grupul Nestlé a achizitionat la nivel regional compania greceasca Delta Ice Cream. In România, acesta a devenit Nestlé Ice Cream Romania.

Cititi si: Ferrero Italia a preluat producătorul american de cereale WK Kellogg pentru 3,1 mld. dolari

