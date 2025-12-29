Acţiunile companiilor din industria de apărare europene scad pe măsură ce negocierile de pace Trump – Zelenski progresează

Acțiunile companiilor europene din domeniul apărării au scăzut luni, după ce președintele Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au anunțat progrese în discuțiile care vizează încheierea conflictului Rusia-Ucraina, relatează Bloomberg.

Duminică seara, după discuții, Trump le-a spus reporterilor: „Cred că ne apropiem mult, poate suntem foarte aproape”.

Zelenski le-a spus reporterilor că negocierile de pace au fost o „discuție cu adevărat grozavă” în care garanțiile de securitate SUA-Ucraina au fost „100% convenite”. El a adăugat: „Suntem de acord că garanțiile de securitate reprezintă o etapă-cheie în atingerea unei păci durabile”.

Zelenski a mai spus că Donald Trump va organiza o altă întâlnire luna viitoare cu oficiali ucraineni și europeni pentru a avansa un acord de pace care este aproape de finalizare. Trump a confirmat că a vorbit cu președintele rus Vladimir Putin înainte de discuțiile Zelenski și intenționează să aibă cât de curând o altă convorbire telefonică cu Putin.

Indicele Goldman Sachs European Defense a scăzut luni cu aproximativ 2%, în urma evoluțiilor politice de peste noapte:

De când Rusia a invadat Ucraina la începutul anului 2022, indicele Goldman Sachs European Defense a înregistrat randamente anuale exorbitante:

Analista UBS, Tricia Wright, a comentat astfel acestă evoluție, pentru The Wall Street Journal:

„Acțiunile din domeniul apărării s-au numărat printre cele cu cele mai scăderi din Europa după întâlnirea Trump-Zelenski. Grupul italian de apărare Leonardo a scăzut cu 4,4%, în timp ce companiile germane Rheinmetall și Hensoldt au scăzut ambele cu aproximativ 3%. Discuțiile de duminică privind încheierea războiului din Ucraina au stimulat optimismul din partea președintelui american Trump, însă nu există semne clare că cele două părți au ajuns la un progres consistent, deoarece Rusia continuă să insiste pentru retragerea armatei ucrainene din întreg Donbasul și să respingă un armistițiu temporar de încetare a focului”, a relatat

Chiar și pe măsură ce se apropie un potențial acord de pace în Europa de Est, este de așteptat ca acțiunile din domeniul apărării să rămână ridicate, având în vedere cheltuielile record pentru apărare prevăzute pentru anii următori.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a scris recent într-un raport despre creșterea cheltuielilor militare: „Lumea cheltuiește mult mai mult pentru a purta un război decât pentru a construi pacea.”

