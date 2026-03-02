Acțiunile companiilor din Apărare – salt după atacul asupra Iranului

Acțiunile companiilor de apărare din SUA, Asia și Europa își consolidează creșterile după ce SUA și Israel au lansat atacul asupra Iranului, în operațiunea supranumită Epic Fury, care a dat un nou impuls comerțului mondial cu armament. Tendința s-a extins în timpul tranzacțiilor premarket din SUA, unde acțiunile marilor companii din domeniul apărării precum Lockheed Martin, Northrop Grumman și RTX au crescut pe măsură ce investitorii au intrat în panică cumpărând acțiuni de război.

În cadrul sesiunii de tranzacționare la bursele, acțiunile BAE au crescut cu până la 8,3%, în timp ce Rheinmetall AG a urcat cu 6%. Hosoya Pyro-Engineering Co. din Japonia a crescut cu aproape 10%. Totodată, producătorul chinez de avioane stealth J-35, AVIC Shenyang Aircraft Company, și producătorul de drone AVIC Chengdu UAS au crescut cu 5%, respectiv 20%.

Analistul Goldman, Jeremy Elster, a declarat: „Din punct de vedere strategic, BAE are cea mai mare expunere în Orientul Mijlociu (aproximativ 15% din vânzări) și comenzile legate de Departamentul Apărării al SUA (aproximativ 42% din vânzări)”.

Aprecierea acțiunilor companiilor din domeniul apărării au urcat puternic luni, deoarece investitorii anticipează că SUA și aliații lor își vor reface stocurile de muniții după ce sute, poate chiar mii, de rachete și drone au fost lansate pentru a neutraliza cele mai importante ține iraniene, împreună cu sistemele de apărare antiaeriană ale armatei iraniene.

În Statele Unite, acțiunile companiilor cu mari contracte în domeniul apărării Lockheed Martin și Northrop Grumman au crescut cu 7,9%, respectiv 5,8% în tranzacțiile premergătoare deschiderii pieței.

„Piața va considera acest lucru ca fiind în general pozitiv pentru acțiunile europene din domeniul apărării”, a scris analistul de la MWB Research, Jens-Peter Rieck, într-o notă, deși „orice mișcare va fi probabil determinată mai mult de sentiment decât de modificările estimărilor privind câștigurile”.

Indicele GS US Defense (indicele companiilor americane din domeniul apărării al Goldman Sachs) își continuă tendința crescătoare.

Analista Sheila Kahyaoglu de la Jefferies le-a spus clienților că necesitatea majorării cheltuielilor militare se va resimți în tot Orientul Mijlociu. Ea a spus că marile companii americane de apărare vor beneficia de o mare parte din această nouă afacere.

