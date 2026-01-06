Acțiunile Chevron și ale rafinăriilor americane cresc după declarațiile lui Donald Trump privind refacerea industriei petroliere din Venezuela

Acțiunile companiilor petroliere americane au crescut luni, investitorii pariind că acțiunile președintelui Donald Trump din Venezuela ar permite firmelor americane un acces mai mare pentru exploatarea celor mai mari rezerve de petrol din lume.

Acțiunile Chevron, singura companie majoră americană care operează în prezent în Venezuela, au crescut cu 7,3%, în timp ce acțiunile rafinăriilor Phillips 66, Marathon Petroleum, Valero Energy și PBF Energy au crescut între 5% și 16%.

Câștigurile au venit după ce Trump a declarat că SUA au nevoie de „acces total” la vastele rezerve de petrol ale Venezuelei în urma arestării președintelui Nicolas Maduro, amplificând așteptările că Washingtonului ar putea relaxa restricțiile asupra exporturilor de țiței venezuelean.

„Vom avea marile noastre companii petroliere americane, cele mai mari din lume, care să cheltuiască miliarde de dolari, să repare infrastructura grav deteriorată, infrastructura petrolieră și să înceapă să facă bani pentru țară”, a declarat Trump sâmbătă.

Venezuela producea până la 3,5 milioane de barili pe zi (bpz) în anii 1970, reprezentând peste 7% din producția globală.

Producția a scăzut sub 2 milioane bpz în anii 2010 și a atins o medie de aproximativ 1,1 milioane bpz anul trecut, sau aproximativ 1% din oferta globală, după ani de investiții insuficiente și sancțiuni.

Țițeiul venezuelean este un țiței greu acid, cu un conținut ridicat de sulf, ceea ce îl face potrivit pentru producerea de motorină și combustibili mai grei, cu marje de profit mai mici în comparație cu alte tipuri de țiței, în special cele din Orientul Mijlociu.

„Acest tip de țiței se potrivește bine cu configurația rafinăriilor de pe Coasta Golfului Americii, care au fost proiectate pentru a procesa astfel de sortimente”, a declarat Ahmad Assiri, strateg de cercetare la Pepperstone.

Totuși, analiștii au avertizat că orice redresare semnificativă a producției de petrol din Venezuela va necesita mai mult timp, având în vedere incertitudinea politică, degradarea infrastructurii și anii de investiții insuficiente.

Trump le spune giganților petrolieri să se „pregătească”

Președintele american pare determinat să refacă cât mai rapid infrastructura petroliere a Venezuelei pentru a-i crește producția de țiței. Donald Trump se va întâlni chiar în această săptămână cu directori din industrie pentru a discuta despre creșterea producției în Venezuela, a relatat Reuters, citând surse anonime.

Problema petrolului a fost în capul agendei președintelui SUA, așa cum a declarat după anunțul atacurilor aeriene asupra Caracasului și capturarea președintelui Nicolas Maduro.

Reuters a citat directori din industria petrolieră care, în ciuda declarațiilor făcute de președintele Trump, au susținut că marile companii, Exxon, ConocoPhilips și Chevron nu au discutat încă despre viitorul industriei petroliere din Venezuela.

„Nimeni din aceste trei companii nu a purtat discuții cu Casa Albă despre operațiunile în Venezuela, înainte sau după înlăturarea lui Maduro și până în acest moment”, a declarat una dintre sursele Reuters. „Toate companiile noastre petroliere sunt pregătite și dispuse să facă investiții mari în Venezuela, și vor reconstrui infrastructura lor petrolieră, care a fost distrusă de regimul ilegitim Maduro”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Taylor Rogers, într-un comunicat oficial.

Conform unui articol publicat luni de Wall Street Journal, președintele Trump le-a sugerat directorilor de top din domeniul petrolier că o schimbare va veni în Venezuela. Indiciul, potrivit WSJ, a venit sub forma unui mesaj care spunea „Pregătiți-vă”, cu aproximativ o lună înainte de incursiunea de weekendul trecut în Venezuela.

Ceea ce rămâne neclar este cât de entuziaste sunt marile companii petroliere, mass-media relatând că investițiile necesare pentru creșterea producției ar fi considerabile și ar dura ani pentru a da rezultate.

