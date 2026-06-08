Acțiunile Banca Transilvania și BRD – scădere la deschiderea BVB, după amenzile cumulate de 1,37 mld. lei aplicate de Consiliul Concurenței

Acțiunile Banca Transilvania (TLV) și BRD Groupe Societe Generale (BRD), singurele bănci locale listate la Bursa de Valori București, scădeau luni dimineață după amenzile totale de 3,73 miliarde de lei aplicate sectorului de către Consiliul Concurenței și anunțate duminică.

Autoritatea de concurență a decis că 10 bănci au manipulat indicele ROBOR, folosit mulți ani în calcularea creditelor cu dobândă variabilă ale românilor și ale firmelor. Sancțiunea aplicată e una record în istoria Concurenței, iar Banca Transilvania a primit cea mai mare amendă, de 960 milioane de lei, din care 875 milioane lei pentru Banca Transilvania și 85 milioane lei pentru fapta realizată de OTP Bank România, care a fost cumpărată recent de Banca Transilvania.

Acțiunile TLV scădeau luni (vezi primul grafic), la ora 10:37, cu 2,11%, în timp ce acțiunile BRD (vezi al doilea grafic) înregistrau o scădere de 1,8%. Titlurile ambelor bănci se tranzacționează în continuare în apropierea maximelor istorice.

Scăderea acțiunilor bancare de la BVB trage indicele BET în jos, luni, cu o depreciere de 0,7% a BET la ora 11:29.

Reacția BT și BRD la amenda Consiliului Concurenței

Ömer Tetik, directorul general al Banca Transilvania, a transmis că instituția de credit va acționa în instanță decizia Consiliului Concurenței pe tema ROBOR. Acesta a transmis că BT a acționat „corect și legal” și că decizia „dovedește o profundă lipsă de înțelegere a funcționării sistemului financiar”.

„Vom lupta să ne dovedim nevinovăția și să arătăm că BT a acționat corect și legal. Decizia Consiliului Concurenței, în legătură cu „investigația ROBOR”, dovedește o profundă lipsă de înțelegere a funcționării sistemului financiar și a regulamentelor privind calcularea ROBOR. Mai mult, decizia Consiliului Concurenței încurajează populismul și subminează șansele unei relansări economice, într-o perioadă complicată pentru țară și economie, perioadă în care sistemul bancar este pilonul principal al stabilității economice. Vom contesta decizia, adresându-ne instanțelor și autorităților competente, din țară și din străinătate. Ne vom apăra reputația și vom demonta acuzațiile. Decizia publicată astăzi este doar un prim pas și există numeroase alte modalități prin care putem scoate la lumină adevărul. Mergem înainte, cu curaj. Susținem economia și românii și nu dăm înapoi atunci când știm, cu certitudine, că avem dreptate”, a transmis Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

În același timp, BRD a anunțat la rândul său că va contesta decizia Consiliului Concurenței, care a sancționat banca cu 412,47 milioane lei.

Banca a transmis că își exprimă dezacordul față de concluziile investigației și afirmă că a respectat regulile și procedurile care guvernează rata ROBOR. Aceasta a afirmat că respectarea riguroasă a cadrului de reglementare a condus, în mod paradoxal, la o sancțiune.

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