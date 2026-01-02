Acțiunile americane, depășite de restul lumii în 2025, pe măsură ce investitorii și-au diversificat portofoliile

Acțiunile americane au fost depășite în 2025 de câștigurile piețelor din restul lumii, pe fondul îngrijorărilor legate de evaluările ridicate, de un progres chinez în inteligența artificială și de politicile economice radicale ale lui Donald Trump, care au contribuit la un an rar de subperformanță pentru Wall Street, notează Financial Times.

Indicele S&P 500 a crescut cu 17,4% în 2025, conform datelor de la închiderea piețelor americane din ultima zi a anului, rămânând mult sub câștigul de 29% al indicelui MSCI All Country World ex-US, cea mai mare diferență înregistrată de la criza financiară globală din 2009.

Boomul inteligenței artificiale de pe Wall Street a alimentat o revenire după vânzările masive declanșate de ofensiva tarifară din aprilie, de „ziua eliberării”, inițiată de Trump.

Însă efectele persistente ale războiului comercial al președintelui — precum și temerile legate de evaluările extrem de ridicate ale companiilor tehnologice americane — i-au determinat pe mulți investitori să pună sub semnul întrebării poziția dominantă de care s-au bucurat mult timp acțiunile americane în portofoliile globale.

„Acțiunile americane sunt mai scumpe decât multe altele, traiectoria de creștere este probabil să fie pusă la încercare, iar toată lumea are deja foarte multe”, a declarat Matthew Beesley, director general al Jupiter Asset Management, descriindu-și abordarea investițiilor în acțiuni pentru 2026 drept „orice, numai America nu”. „Acesta este un moment excelent pentru a ne gândi la tot ceea ce [investitorii] nu dețin deja în cantități mari.”

Indicii din China, Japonia, Germania și Regatul Unit au depășit performanța S&P 500

Indicii din China, Japonia, Germania și Regatul Unit au depășit performanța S&P 500, pe măsură ce piețele relativ neglijate au revenit în forță, în timp ce un indice MSCI al piețelor emergente a crescut cu aproape 30%, susținut de un dolar mai slab.

„Există o nevoie de diversificare a riscului”, a spus Niamh Brodie-Machura, director de investiții pentru acțiuni la Fidelity International. „Mulți dintre investitorii cu care vorbesc își reevaluează alocările geografice în lumina evenimentelor majore din ultimul an.”

Piețele bursiere asiatice s-au numărat printre cele mai puternice performere

Piețele bursiere asiatice s-au numărat printre cele mai puternice performere, susținute parțial de start-up-ul chinez DeepSeek, care a ridicat perspectiva unei concurențe serioase pentru inteligența artificială americană, odată cu progresul realizat în ianuarie în domeniul modelelor lingvistice de mari dimensiuni.

Indicele MSCI China a crescut cu 29%, în timp ce indicele Hang Seng din Hong Kong a urcat cu aproape 28%.

Investitorii globali au devenit, de asemenea, mai favorabili acțiunilor chineze în acest an. Mislav Matejka, șeful strategiei globale și europene pentru acțiuni la JPMorgan, a spus că banca „și-a schimbat complet poziția” și a trecut la o supra-ponderare a Chinei în acest an, în urma semnelor de relansare economică.

Indicele Kospi din Coreea de Sud a crescut cu peste 75% în acest an, iar giganții tehnologici ai indicelui, Samsung și SK Hynix, au avansat cu 124%, respectiv 268%.

Și acțiunile europene au beneficiat de un impuls

Și acțiunile europene au beneficiat de un impuls, alimentat de speranțele privind creșterea economică generate de pachetul de stimulare fiscală „whatever it takes” al Germaniei, despre care majoritatea investitorilor se așteaptă să intre cu adevărat în vigoare anul viitor.

Indicele german DAX a depășit performanța S&P 500, în timp ce creșterea economică puternică a împins indicele spaniol Ibex 35 la un avans de 48%, iar indicele grec Athex cu 44%.

„Timp de ani de zile, SUA au fost singura poveste importantă”, a spus Matejka de la JPMorgan. Acum, a adăugat el, investitorii ar trebui să se poziționeze pentru această „extindere a performanței la nivel internațional”.

