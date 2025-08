Acțiunile OMV Petrom ar putea fi excluse din indicii de piețe emergente ai FTSE Russell – Motivul ține de lichiditatea acțiunilor

Acțiunile OMV Petrom (SNP) ar putea fi excluse din indicii de piețe emergente ai furnizorului de indici FTSE Russell, unul din cei doi mari astfel de furnizori, la următoarea revizuire periodică. O decizie finală în acest sens ar trebui să fie luată ori în cursul acestei luni, ori în septembrie, potrivit Alinei Popa, directorul financiar al Petrom.

Potrivit acesteia, Petrom îndeplinește de departe două din cele trei criterii pentru menținerea în indicii de piețe emergente ai FTSE Russell, cele cu privire la capitalizarea bursieră și cu privire la free-float (numărul acțiunilor lăsate la libera tranzacționare), deficiența înregistrându-se la capitolul lichiditate, adică valoarea tranzacțiilor.

Motivul pentru care Petrom ar putea fi exclusă din indicii FTSE

Unul din analiștii din piață chiar a speculat că amânarea în T3 a deciziei cu privire la un dividend special, de obicei anunțat odată cu rezultatele semestriale, ar avea legătură cu această posibilă excludere, care ar urma să fie anunțată în septembrie.

”Permiteți-mi să explic puțin situația FTSE, pentru că cred că este important să trecem și prin asta. Așadar, prețul acțiunilor noastre a avut o evoluție foarte puternică în ultimii câțiva ani. Dacă ne uităm la anul curent, am avut o apreciere de aproximativ 10%, dacă ne uităm la ultimii trei ani de peste 45%. FTSE are trei criterii. Primul este dimensiunea capitalizării de piață, nu avem deloc probleme în acest sens. Al doilea este dimensiunea acțiunilor liber tranzactionabile. Nici o problemă în acest sens.

Și testul de lichiditate este al treilea, unde întâmpinăm dificultăți. Motivul aici este că vedem că numărul investitorilor, al investitorilor pe termen mediu și lung în Petrom, este în creștere și, în general, acest lucru este un lucru bun. Nu este un lucru rău, mai ales că suntem o companie într-o industrie care investește pe termen mediu și lung. Așadar, acest lucru arată încrederea investitorilor în noi. Dar vine cu consecințele neintenționate ale acestei lichidități scăzute. Și aici avem provocările legate de acest al treilea criteriu referitor la FTSE. Vom vedea. Vom monitoriza progresul. Ar trebui să fie undeva în august, septembrie când vom vedea decizia finală din partea FTSE”, a declarat Alina Popa (foto), în conferința cu analiștii de după publicarea rezultatelor semestriale ale companiei.

Acțiunile Petrom au atins săptămâna asta noi maxime istorice

Piața bursieră din România este din 2020 piață emergentă sub clasificarea FTSE Russell, o parte din acțiunile listate ce îndeplinesc criteriile fiind incluse într-o serie de indici care permit investitorilor internaționali și administratorilor de active să ia expunere pe bursa românească direct prin achiziția indicelui.

În indicii FTSE Russell România este reprezentată de 14 companii listate la bursă, dintre care 9 companii în indicii FTSE Global All Cap – Banca Transilvania (TLV), Electrica (EL), Hidroelectrica (H2O), MedLife (M), Nuclearelectrica (SNN), OMV Petrom (SNP), One United Properties (ONE), Teraplast (TRP) și TTS Transport Trade Services (TTS) și 5 companii incluse în indicii FTSE Global Micro Cap – Aquila Part Prod Com (AQ), Arobs Transilvania Software (AROBS), Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Purcari Wineries (WINE) și Sphera Franchise Group (SFG).

De notat că acțiunile SNP au atins în ultimele două ședințe bursiere noi maxime istorice.

