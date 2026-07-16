Digi debutează la bursa spaniolă, cu o capitalizare de 1,66 mld. € – A atras de la investitori aproape 290. mil. €

Digi Communications (DIGI), una dintre principalele companii de telecomunicații, listată la Bursa de Valori București, anunță joi că acțiunile subsidiarei sale din Spania, DIGI Spain Telecom S.A.U. (DIGI Spain), au intrat la tranzacționare, astăzi, pe bursele de valori din Spania, prin Sistemul de Interconectare Bursieră (Mercado Continuo), sub simbolul bursier „DIGIS”.

Listarea vine după ce oferta publică inițială (IPO) a Digi Spania, filiala spaniolă a operatorului român Digi Communications, a fost subscrisă integral încă din primele ore de la deschidere. Grupul românesc de telecomunicații a transmis joia anterioară către BVB calendarul și termenii ofertei publice inițiale, care are o valoare de bază de 287 milioane de euro, .

Digi Spania a debutat la bursele spanione la o evaluare de piață de 1,66 mld. €. Compania-mamă are o capitalizare la BVB de 17,7 mld. lei

Acțiunile companiei au intrat la tranzacționare la prețul de 5,91 euro, cu 5,5% peste prețul de IPO, de 5,6 euro. În jurul 13:00 ora României, titlurile se tranzacționau la 5,84 euro, în timp ce spre finalul ședinței, la 16:40, titlurile DIGIS reveniseră la prețul de 5,6 euro din IPO

Oferta a constat într-o ofertă primară de 26.800.000 acțiuni nou emise de către Digi Spain, echivalentul a aproximativ 150 de milioane euro la prețul de ofertă, și într-o ofertă secundară de 24.500.000 acțiuni existente oferite de Digi Romania S.A., acționarul unic al Digi Spain, echivalentul a aproximativ 137 de milioane euro la prețul de ofertă.

Digi Communications va rămâne acționar majoritar cu 80% din acțiuni

Digi Spain Telecom deţinea, înainte de listare, 291,2 milioane de acţiuni, toate în proprietatea Digi România. După finalizarea tranzacţiei, free float-ul companiei va ajunge la 16,1-18,5% din capital, iar Digi România va rămâne acţionar majoritar cu circa 80%.

Listarea a avut loc pe bursele din Madrid, Barcelona, Bilbao și Valencia, prin sistemul Mercado Continuo.

De notat că interesul investitorilor pentru acțiunile Digi Spain s-a amplificat după ce familia spaniolă din spatele brandului de îmbrăcăminte pentru copii Mayoral, prin vehiculul Indumenta Pueri, s-a angajat să cumpere acțiuni de 100 milioane de euro, echivalentul a 34,8% din oferta inițială, în calitate de investitor-ancoră.

Banii atrași din tranșa primară, estimați la circa 136-150 milioane de euro, vor fi direcționați către extinderea rețelei de fibră optică și a infrastructurii mobile din Spania, unde Digi a devenit operator mobil cu rețea proprie în 2025, prin acordul de roaming național cu Telefónica Móviles.

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