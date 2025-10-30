IPO-ul Cris-Tim, încheiat cu succes. Compania a atras 454 mil. lei și vine la bursă cu o capitalizare de 1,33 mld. lei – BERD, printre acționari

Oferta publică inițială (IPO) a Cris-Tim Family Holding, s-a încheiat, miercuri, cu succes, la un preț final de 16,5 lei/titlu, producătorul de mezeluri și ready-meals urmând să fie listat la Bursa de Valori București (BVB) cu o capitalizare de 1,33 miliarde de lei, sub simbolul bursier CFH.

Oferta, structurată inițial în regim 15% retail/85% investitori instituționali, s-a bucurat de un grad major de subscriere din partea investitorilor fizici: aceștia au plasat ordine de subscriere pentru peste 170 de milioane de acțiuni, cu un grad de subscriere record de aproape 4.200% în condițiile unei tranșe pentru retail de doar 4.060.000 acțiuni.

Admiterea la tranzacționare a acțiunilor CFH pe piața reglementată administrată de BVB ar urma să se facă la sau în jurul datei de 26 noiembrie, conform unui comunicat al companiei.

Tranșa inițială destinată investitorilor persoane fizice a fost suprasubscrisă de 42 de ori. A fost suplimentată

Tranșa pentru investitorii de retail a fost suplimentată, cu o dimensiune finală de 19,05% respectiv 5.293.333 acțiuni (față de 4.060.000 acțiuni inițial), și 80,95% pe tranșa investitorilor instituționali (22.496.667 acțiuni). După realocare, gradul de suprasubscriere a ajuns la 32 de ori.

Având în vedere nivelul foarte ridicat al subscrierilor pe tranșa de retail, chiar și cu suplimentarea tranșei, indicele de alocare a fost de 0.0310 (0,0310530792 – mai precis) – asta înseamnă că, dată fiind alocarea pro-rata, un investitor care a subscris cantitatea minimă de 300 de acțiuni va primi doar 9,31 acțiuni (rotunjirea numărului de acțiuni se face de obicei în jos).

Prețul de vânzare aplicabil investitorilor de retail care au subscris acțiuni în primele 4 zile lucrătoare ale IPO-ului, beneficiind de discountul de 5%, este de 15,675 lei per acțiune.

Compania a atras 454 mil. lei pentru finanțarea planurilor de dezvoltare

Compania a atras per total 454 milioane de lei de la investitori, prin vânzarea a 34,48% din companie (27.790.000 de acțiuni). Oferta a presupus vânzarea de acțiuni existente de către Rangeglow Limited și emisiunea de acțiuni noi în cadrul unei majorări de capital social, pentru un număr total inițial, înainte de suplimentare, de 27.066.667 de acțiuni.

Prețul final de ofertă, stabilit la 16,5 lei per acțiune, implică o capitalizare bursieră anticipată a companiei de 1,33 miliarde lei (aprox. 262 milioane euro).

Decontarea ofertei va avea loc în data de 4 noiembrie 2025, în timp ce fondurile atrase de la investitori. atât cele obținute în urma subscrierii de acțiuni noi (parte a majorării de capital social), cât și cele obținute prin vânzarea de acțiuni existente, vor fi folosite în proporție semnificativă pentru susținerea planurilor de investiții, conform companiei.

BERD, printre acționarii instituționali

Printre investitorii instituționali se numără și BERD, conform directorului companiei, Radu Timiș Jr.

”Interesul onorant al investitorilor de retail a determinat realocarea a 5% din tranșa instituțională, ceea ce a condus la o suprasubscriere finală de 32 de ori pe tranșa de retail. Cris-Tim Family Holding se numără printre puținele companii care au reușit să atragă în acționariat un spectru extrem de larg al investitorilor instituționali din România, precum și un investitor internațional de prestigiu, BERD. Până acum am câștigat încrederea consumatorilor prin produsele noastre, iar acum aceiași consumatori fie direct, fie prin fonduri instituționale aleg să își plaseze investițiile în companie”, a afirmat Radu Timiș Jr, citat în comunicatul Cris-Tim.

În 2024, Cris-Tim a înregistrat venituri din contractele cu clienții de 1,12 miliarde lei (în creștere cu 7,1% față de anul 2023), EBITDA de 166,8 milioane lei (în creștere cu 8,1%) și un profit net din activități continue de 84,7 milioane lei (în creștere cu 3%). Compania a încheiat primul semestru din 2025 cu EBITDA de 86,2 milioane lei (în creștere cu 12,4%) și profit net de 47,5 milioane lei (în creștere cu 29,1% față de perioada similară din 2024).

De notat de asemenea că firma își propune să distribuie sub formă de dividende ordinare minimum 50% din profitul net anual individual distribuibil.

***