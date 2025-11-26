Acțiunile Cris-Tim au debutat la BVB – Creștere de 5% în prima zi de tranzacționare

Acțiunile producătorului de mezeluri și produse ”ready-meals” Cris-Tim Family Holding (CFH), au debutat miercuri la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), după derularea unui IPO în valoare de 454,35 milioane de lei.

După 5 ore de la debutul la BVB, acțiunile CFH se tranzacționau la prețul de 17,32 lei/titlu, cu 5% peste prețul de închidere al ofertei, de 16,5 lei. Valoarea tranzacțiilor cu acțiuni Cris-Tim se ridica, la ora 15:15, la 23,5 milioane de lei.

Un comunicat al BVB punctează faptul că oferta Cris-Tim a implicat și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cei mai reprezentativi investitori instuționali români activi la bursa locală, precum și un număr de peste 8.000 investitori de retail (persoane fizice).

Compania a atras 454 mil. lei pentru finanțarea planurilor de dezvoltare

IPO-ul a avut loc în perioada 17-29 octombrie, iar fondurile atrase urmează să fie folosite în proporție de peste 87% pentru susținerea planurilor de dezvoltare și investiții ale Cris-Tim.

În comunicat se precizează că firma beneficiază în urma tranzacției de o infuzie de capital de 397,5 milioane lei, constituită din două componente: majorarea de capital în cuantum de 91,5 milioane lei și rambursarea de către acționarul vânzător Rangeglow Limited către Cris-Tim Family Holding a unei sume de 306 milioane lei, reprezentând închiderea unor împrumuturi intra-grup acordate de companie în ultimii ani, detaliile aferente fiind prezentate în secțiunile dedicate ale Prospectului.

Acțiunile companiei se tranzacționează la BVB sub simbolul bursier CFH, iar capitalizarea bursieră a companiei la prețul de realizare al ofertei publice de 16,5 lei/acțiune a fost de 1,33 miliarde lei (261,3 milioane euro).

Free-float-ul Cris-Tim în urma IPO-ului este de 34,48% din capitalul social. Antreprenorii fondatori ai companiei, Radu și Cristina Timiș, continua să controleze Cris-Tim, cu o deținere de 65,49% din companie, prin Rangeglow Limited.

BERD, printre acționarii instituționali

Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), precum si Fondul de Pensii Administrat Privat NN au devenit acționari ai companiei cu dețineri de 5,01%, respectiv 7,61%. De asemenea, alți investitori instituționali locali din rândul fondurilor de pensii obligatorii și facultative, precum și al fondurilor deschise de investiții, au subscris în cadrul ofertei publice inițiale.

„Astăzi transmitem un semnal clar: BVB este gata să-și asume rolul de finanțator al întregii economii românești, nu doar al jucătorilor tradiționali din energie și finante. Pentru Bursă, Cris-Tim este o invitație ca BVB să sporească eforturile de a atrage companii din sectoare noi și mai diversificate și o provocare de a se asigura că piața noastră este poziționată optim pentru a primi listări din agricultură, turism, comerț și servicii”, a declarat Remus Vulpescu, directorul general al Bursei de Valori București.

În același timp, Radu Timiș Jr., directorul Cris-Tim, a transmis că listarea la bursă este un moment de cotitură pentru dezvoltarea afacerii.

„„Listarea la bursă a fost întotdeauna un deziderat și iată că astăzi, 26 noiembrie 2025, acest obiectiv a devenit realitate. Noul nostru statut, de companie publică listată pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București, ne responsabilizează și mai mult față de toți cei care ne aleg produsele zi de zi, față de cei care ne-au acordat încrederea prin participarea la IPO, dar și față de viitorii noștri acționari, care ni se vor alătura odată cu tranzacționarea acțiunilor companiei. Listarea Cris-Tim este un moment definitoriu nu doar pentru noi, ci și pentru întreaga industrie din care facem parte. Setăm, din nou, un model de urmat inclusiv din această perspectivă, a utilizării mecanismelor pieței de capital pentru dezvoltare și creștere. Sperăm ca povestea noastră, din 1992 până în prezent, să motiveze și alți antreprenori să își urmeze visurile și să devină lideri în sectoarele în care activează”, a afirmat Radu Timiș Jr.

Tranșa inițială destinată investitorilor persoane fizice a fost suprasubscrisă de 42 de ori. A fost suplimentată

Oferta Cris-Tim a fost structurată în două tranșe, pentru investitorii de retail din România și pentru investitorii instituționali din afara Statelor Unite ale Americii. Transa investitorilor de retail a înregistrat o subscriere record pentru o ofertă publică inițială derulată pe piața de capital locală, respectiv de 42 de ori.

Cris-Tim Family Holding și Rangeglow Limited, acționarul majoritar, au decis realocarea a 5% din acțiunile disponibile în ofertă din tranșa investitorilor instituționali spre tranșa investitorilor de retail. După realocare, subscrierea pe tranșa de retail este de 32 de ori.

Astfel, în cadrul ofertei au fost vândute un număr total de 27.790.000 de acțiuni, dintre care 5.600.000 acțiuni noi, parte a unei majorări de capital social, 20.866.667 acțiuni existente oferite spre vânzare de către acționarul majoritar Rangeglow Limited și 1.323.333 acțiuni supra-alocate puse la dispoziție de Rangeglow.

