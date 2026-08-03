Bursa de la București, din nou la maxim istoric: BET urcă cu +0,8%, împins de detensionarea conflictului SUA-Iran și de confirmarea ratingului de către Fitch – Factorii structurali care împing în sus bursa românească

Indicii Bursei de Valori București (BVB) au închis pe creștere ședința de tranzacționare de luni, cu referința BET din nou în teritoriul noilor maxime istorice, grație unui avans de +0,8%.



BET a reluat tendința de creștere în noua săptămână, după o nouă corecție laterală de câteva sesiuni, în contextul îmbunătățirii apetitului de risc pe bursele globale.

Indicii bursieri americani (vezi grafic S&P 500 Futures mai jos) și europeni au marcat la rândul lor avansuri puternice spre zona noilor maxime istorice în ședința de luni, în contextul scăderii cu -5% a prețurilor internaționale ale țițeiului, ca urmare a detensionării conflictului SUA-Iran prin reîntoarcerea la masa negocierilor.

Pentru piața bursieră locală, un alt element pozitiv a fost reconfirmarea ratingului suveran în zona recomandată investițiilor (la limită), după evaluarea Fitch de vineri.

Reluarea raliului BET era de anticipat în contextul în care întreaga evoluție din ultimele săptămâni s-a înscris în tendința începută în luna mai 2025, după încheierea alegerilor prezidențiale, tendință caracterizată de creșteri rapide și fulminante până în banda superioară Bollinger (vezi grafic zilnic BET mai jos), urmate de perioade de repaos și ”digerare în timp” a avansurilor – concept cunoscut și sub denumirea de ”corecții laterale”.



De la alegerile respective, valoarea referinței BET s-a mai mult decât dublat.

Explicațiile pentru creșterea record din ultimele 15 luni a bursei locale, în ciuda crizelor succesive

Avansul continuu al BET vine în ciuda crizelor succesive și cumulării unor potențiali factori cu risc să deturneze economia – cea mai recentă criză fiind criza energetică regională, care a dus la închiderea producției uzinelor Dacia și Ford de luni până pe 19 august, criză energetică cauzată de secarea Dunării și ieșirea din producție a aproximativ 4.000 de MW capacități de producție la nivelul întregii regiuni.

Evoluția bursei locale vine în contextul în care indicii americani au continuat evoluția cu noi maxime istorice în ultimele săptămâni și luni, în ciuda războiului din Iran, dar și în contextul în care pe piața locală se manifestă o serie de elemente structurale ce susțin evoluția ascendentă.

Pe de o parte, ETF-urile de la bursa locală (fonduri de acțiuni) se bucură de un interes tot mai mare din partea investitorilor mici, interes ce împinge în sus prețul acțiunilor marilor companii listate (ETF-urile investesc urmărind componența indicelui BET și mai precis ponderea companiilor în indice, deci mai mulți bani se duc spre acțiunile companiilor mari), iar pe de altă parte teama de inflație produce un efect de îngrămădire pe bursă, unde investitorii caută să își plaseze economiile în active cu randament mai mare decât dobânzile bancare.

Asta în contextul în care inflația la lei a crescut masiv în ultimul an și leul e de așteptat să își piardă suplimentar din puterea de cumpărare din cauza datoriei publice în continuă creștere.

În același timp, marile fonduri de investiții, în special fondurile de pensii private, continuă să fie cumpărători structurali care rar vând și nu tranzacționează activ la niveluri mari.

În orice caz, valoarea tranzacționată luni a fost la nivel cumulat de 126,49 milioane de lei, din care 78,92 milioane de lei au fost tranzacțiile cu acțiuni, iar 18,2 milioane de lei au fost tranzacțiile cu obligațiuni. Cele mai tranzacționate acțiuni de la BVB, luni, au fost cele ale Banca Transilvania (TLV; +2,4%) cu 18,86 milioane de lei, cele ale OMV Petrom (SNP; +1%), respectiv unitățile de fond ale ETF-ului BT INDEX ROMANIA ETF BET TR al Băncii Transilvania.

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