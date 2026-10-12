Acte necesare pentru angajare: ce pregătești și ce semnezi

Dacă ești în proces de identificare a unui loc de muncă, ar trebui să te gândești puțin și la documentele necesare pentru angajare. Nu este un detaliu pe care să-l lași pe ultimul moment și nici un aspect pe care să-l ignori. Când vine vorba de muncă, ai drepturi și obligații, și ar fi bine să le cunoști ca relația cu angajatorul să fie bună de la început.

Unii angajatori ar putea cere vechime, deci adeverința care confirmă experiența ar putea fi necesară. Alte posturi necesită evaluarea aptitudinilor, un document în acest sens poate fi procurat de la medicina muncii. Pentru anumite poziții poate fi necesar cazierul judiciar. Descoperă în rândurile următoare, mai multe despre documentele necesare la angajare.

Ce acte îți trebuie pentru angajare?

Primele documente care-ți pot fi solicitate de angajator sunt de actul de identitate și documentele care dovedesc pregătirea profesională. Angajatorul poate solicita diplome, certificate de calificare, autorizații și competențe profesionale și adeverința de vechime de la fostul angajator sau un extras din registrul electronic al salariaților. Aceste documente sunt de obicei solicitate pentru posturile ce necesită anumite competențe, calificare sau experiență anterioară.

Dacă nu ești la primul loc de muncă și noul angajator solicită adeverință de vechime, poți procura acest document de la fostul angajator. El confirmă activitatea desfășurată și vechimea acumulată. Vechimea în muncă, funcțiile ocupate și durata contractelor pot fi confirmată și prin extrasul din REGES-ONLINE. REGES-ONLINE este platforma electronică de evidență a salariaților, administrată de ITM.

Dacă ești la primul loc de muncă, documentele necesare la angajare se pot rezuma la document de identitate și documente care atestă studiile sau calificările pe care le ai.

Cum obții fișa de aptitudine de la medicina muncii?

Un alt document necesar pentru angajare este fișa de aptitudine. Se eliberează de medicul specializat in medicina muncii, și confirmă că ești apt de muncă pentru postul respectiv. Este eliberat în urma unui control medical efectuat înainte de începerea activității. Pentru acest document costurile sunt suportate de angajator.

Fișa de aptitudine este necesară în multe domenii: comerț, transport, sănătate, educație, logistică, etc. Controlul poate include consultații, analize sau investigații suplimentare, cerințele medicale fiind diferite de la un domeniu la altul. Potrivit HG nr. 355/2007, angajatorul suportă cheltuielile supravegherii sănătății lucrătorilor. Asta înseamnă că nu trebuie să plătești din buzunar examinarea obligatorie pentru angajare.

Când îți cere angajatorul cazierul judiciar?

Cazierul judiciar un document oficial eliberat de Poliția Română, care atestă situația antecedentelor penale. Este solicitat la angajare în administrație publică, educație, sănătate, pază și protecție, poliție, dar poate fi solicitat și în transporturi sau în sectorul bancar. Cazierul judiciar nu este solicitat obligatoriu pentru toate locurile de muncă.

Certificatul poate fi obținut online prin hub.mai.gov.ro, are valabilitate de șase luni de la eliberare și poate fi obținut gratuit.

Ce semnezi în prima zi de muncă?

Relațiile de muncă între angajatori și angajați încep cu semnarea contractului de muncă, care trebuie încheiat cu o zi înainte de începerea activității. Prima zi de muncă este despre formalități de instruire și informare asupra regulilor interne.

Angajatorul are obligația să transmită datele contractului în REGES-ONLINE, fostul Revisal, cel târziu în ziua precedentă începerii activității. Este bine să verifici datele din contract legate de: salariu, program de lucru, funcția, locul muncii, concediul și durata contractului.

În prima zi poți semna inclusiv documentele privind instruirea de securitate și sănătate în muncă, informarea referitoare la situațiile de urgență sau luarea la cunoștință a regulamentului intern.

Cât durează perioada de probă și ce drepturi ai în acest timp?

Unii angajatori includ in contract perioada de probă. Aceasta poate dura maximum 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție, iar pentru funcțiile de conducere poate ajunge până la 120 de zile calendaristice. În această perioadă angajatorul evalueze aptitudinile profesionale, iar tu ca angajat descoperi dacă postul corespunde așteptărilor.

Perioada de probă oferă aceleași drepturi ca cele pe care le are orice alt salariat: dreptul la salariul integral stabilit în contract pentru munca prestată, concediu și protecție socială.

Dacă simți că postul nu ți se potrivește în timpul perioadei de probă, contractul poate înceta prin notificare scrisă, fără preaviz și fără obligația motivării, la inițiativa oricăreia dintre părți.

Ce acte în plus îți trebuie la angajarea din șomaj sau la un al doilea contract?

În anumite situații sunt necesare și alte documente la angajare. O situație este când te angajezi din șomaj sau când ai deja un contract de muncă. Atunci pot fi necesare documente de la AJOFM sau decizia de încetare a contractului de la fostul angajator. În cazul în care ai beneficiat de indemnizație de șomaj, ai obligația să informezi agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă despre noua angajare. Ar trebui să cunoști faptul că potrivit Legii nr. 76/2002, persoanele care primesc indemnizație de șomaj și se angajează cu normă întreagă, îndeplinind condițiile legale, pot beneficia lunar, pâna la finalul perioadei de pentru care ai fi avut dreptul la indemnizație, de o sumă egală cu 30% din valoarea șomajului.

În cazul în care ai nevoie de un al doilea loc de muncă, legea permite cumulul de funcții. În acest caz, angajatorul îți poate solicita o declarație privind funcția de bază, relevantă pentru aplicarea anumitor reguli fiscale. Este important ca programele celor două locuri de muncă să nu se suprapună.

Unde găsești oferte de muncă în orașul tău?

Dacă ești în căutarea unui loc de muncă poți începe să cauți pe portalul anofm, este locul unde angajatorii postează ofertele de joburi disponibile. Un alt punct de plecare este OLX. Aici găsești oferte de muncă din toată țara. Angajatorii din marile orașe sau din localitățile mai mici postează ofertele de locuri de muncă pe care le au disponibile. Vei descoperi anunțuri din diferite domenii pentru posturi diverse: șofer, asistent medical, motostivuitorist, operator ambalare, pizzar, barista, etc. Pentru o căutare locală, poți verifica:

Dacă ești interesat de posturile disponibile, citește descrierea oferită de angajator și apoi contactează-l și solicită mai multe informații. Este important să verifici înainte mai multe detalii despre salariu, program și condițiile de lucru.

Dacă ai din timp pregătite documentele pentru angajare, ai șanse mai rapide să ocupi jobul mult dorit. Nu uita, cunoașterea drepturilor pot face procesul de angajare mai simplu.