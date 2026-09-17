„Act ostil” – Donald Trump amenință UE cu noi tarife vamale din cauza propunerii privind statutul de membru asociat pentru Canada

Președintele Donald Trump a amenințat miercuri că va impune tarife vamale Uniunii Europene sau că va sista complet schimburile comerciale cu blocul comunitar dacă acesta își va pune în aplicare planul de a transforma Canada în primul său „membru asociat” din istorie.

„Cred că este ridicol… Canada a fost un partener comercial groaznic”, le-a spus Trump jurnaliștilor după ce a aterizat în Carolina de Nord. El și-a condiționat amenințarea față intențiile liderilor europeni, afirmând: „Dacă voi considera că este, câtuși de puțin, un act ostil, voi impune tarife foarte severe sau voi înceta să mai fac comerț cu Europa cu mai multe mărfuri”.

Declarațiile lui Trump sunt un răspuns la anunțul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că UE deschide ușa pentru Canada ca primul membru asociat al blocului comunitar.

Deocamdată, statutul de membru asociat nu există în tratatele UE, iar această calitate ar trebui creată și ratificată de statele membre.

Propunerea a apărut în contextul în care Bruxelles-ul și Ottawa încearcă să își aprofundeze relațiile, semnalând o schimbare semnificativă de atitudine a UE, care fusese reticentă față de propunerea Germaniei din luna mai de a acorda statutul de membru asociat Ucrainei.

În discursul său anual privind starea Uniunii, susținut la Strasbourg (Franța), șefa executivului UE a declarat că blocul dorește să ridice relația cu Canada „la cel mai înalt nivel posibil”.

Premierul canadian Mark Carney, prezent la discurs, a afirmat în trecut că Ottawa este interesată de o „alianță unică în domeniul securității și economiei” cu Europa, dar nu de o aderare deplină.

Canada a încercat să își diversifice parteneriatele comerciale, reducându-și dependența de SUA, după luni de escaladare a tensiunilor comerciale și eșecul negocierilor bilaterale.

Trump a impus tarife de 50% asupra produselor canadiene și intenționează să interzică importurile de produse lactate, alcool și autovehicule din această țară în cursul lunii, măsură care a atras represalii din partea Canadei.

„Washingtonul și Ottawa ar putea găsi o cale de ieșire din actualul război comercial, însă Canada va continua să-și reducă vulnerabilitatea în fața presiunilor economice americane”, a declarat James Lindsay, expert principal în cadrul Consiliului pentru Relații Externe (Council on Foreign Relations).

Propunerea avansată de Von der Leyen Canadei vizează colaborarea în domeniul producției, integrarea bazelor industriale din sectorul apărării, o alianță tehnologică, precum și cooperarea în domeniile energiei, inteligenței artificiale și regiunii arctice.

Eventuale tarife suplimentare impuse de SUA asupra UE ar pune la încercare cadrul comercial convenit anul trecut de Washington și Bruxelles, care stabilea un plafon tarifar de 15% pentru majoritatea exporturilor UE către SUA.

Bruxelles-ul nu a precizat dacă va continua demersurile privind propunerea de membru asociat în contextul amenințării lui Trump. Statele membre UE – care au fost luate prin surprindere de acest anunț – nu au oferit încă o reacție la amenințarea lui Trump.

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