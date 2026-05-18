Acordurile semnate de companiile românești la cea mai mare ediție a expoziției de apărare de la București – BSDA 2026: De la drone la elicoptere

Cea de-a zecea ediție a Black Sea Defense, Aerospace and Security (BSDA), desfășurată între 13 și 15 mai 2026 pe platforma ROMAERO Băneasa din București, a generat o serie de acorduri, memorandumuri de înțelegere și parteneriate industriale anunțate public.

Printre cele mai importante se numără colaborarea ROMAERO–WB Group pentru producția de muniții loitering, parteneriatul ROMAERO–Leonardo pentru mentenanța elicopterelor, acordul Hanwha Aerospace–Milrem Robotics pentru vehicule terestre fără pilot și cooperarea interguvernamentală România–Coreea de Sud privind asigurarea calității în achiziții militare.

Evenimentul a reunit peste 550 de companii expozante din 36 de țări, a înregistrat aproximativ 30.000 de vizitatori și a găzduit delegații oficiale din state aliate, reprezentanți ai marilor producători mondiali de echipamente militare și ai instituțiilor de apărare din România. Prezentăm mai jos toate înțelegerile formale a căror semnare a fost confirmată public de părțile implicate sau de autoritățile române.

ROMAERO – WB Group (Polonia): producție de muniție „loitering” în România

ROMAERO S.A., cea mai mare companie de stat din industria aerospațială românească, a semnat în cadrul BSDA 2026 un Memorandum de Înțelegere (MoU) cu WB GROUP, cel mai mare grup privat de tehnologie de apărare din Polonia.

Obiectul acordului îl constituie cooperarea industrială pentru fabricarea și asamblarea în România a sistemelor de muniție de tip „loitering” WARMATE — o muniție cu rază de acțiune de peste 100 de kilometri, aflată deja în dotarea Forțelor Armate Poloneze și utilizată operațional de mai multe state aliate NATO.

Potrivit comunicatului comun al celor două companii, facilitățile ROMAERO din București urmează să fie adaptate pentru producție la scară largă a acestui tip de muniție, destinată în principal Armatei României, cu capacitate suplimentară orientată și spre piața europeană.

Parteneriatul este conectat explicit la programul european SAFE (Security Action for Europe), al cărui cadru de finanțare urmează să susțină achizițiile Ministerului Apărării Naționale. Acordul prevede, de asemenea, transfer de tehnologie și dezvoltarea de capabilități de producție la nivel local. WB Group a înființat deja o entitate locală — WB Romania — ca vehicul dedicat al grupului polonez pentru operațiunile din România.

ROMAERO – Leonardo (Italia): mentenanță pentru elicoptere multirol

Tot în marja BSDA 2026, ROMAERO a semnat un al doilea Memorandum de Înțelegere, de această dată cu compania italiană Leonardo, unul dintre cei mai mari producători mondiali din industria aerospațială și de apărare.

Acordul vizează evaluarea unei posibile colaborări pentru dezvoltarea de capabilități localizate de mentenanță, reparații și overhaul (MRO) pentru elicoptere în România.

Conform comunicatelor oficiale ale celor două companii, parteneriatul este poziționat în directă legătură cu cerința Ministerului Afacerilor Interne privind achiziția de noi elicoptere multirol. Leonardo propune pentru acest program modelul AW139, un elicopter bimotor mediu cu peste 1.500 de unități vândute către 300 de operatori din peste 90 de țări, dintre care peste 1.300 sunt deja în serviciu la nivel global.

Printre operatorii europeni care utilizează AW139 pentru misiuni de securitate și salvare se numără structuri din Bulgaria, Spania, Irlanda, Marea Britanie, Norvegia, Suedia, Estonia, Danemarca, Italia, Grecia, Cipru, Olanda, Slovenia și Croația.

Memorandumul prevede că, în cazul în care AW139 va fi selectat de Ministerul Afacerilor Interne, colaborarea dintre ROMAERO și Leonardo va include asistență tehnică, management suveran al flotei, transfer de know-how și crearea de locuri de muncă calificate în România.

MApN România – Ministerul Apărării din Republica Coreea: asigurarea calității în achiziții

Joi, 14 mai 2026, în cadrul BSDA, a avut loc ceremonia de semnare a unui Memorandum de Înțelegere interguvernamental între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării Naționale din Republica Coreea, privind serviciile mutuale de asigurare guvernamentală a calității în domeniul apărării.

Documentul a fost semnat de general-maior dr. ing. Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente din MApN, și de Shin Sang Bum, președintele Agenției de Apărare pentru Tehnologie și Calitate (DTaQ) din cadrul Administrației Programului de Achiziții în Apărare (DAPA) a Coreei de Sud.

Prin acest acord, instituțiile responsabile din cele două state vor coopera pentru verificarea și certificarea calității produselor și serviciilor destinate sectorului de apărare. Memorandumul creează, potrivit MApN, cadrul juridic necesar pentru viitoare contracte de achiziție, transferuri de tehnologie și colaborări industriale între România și Coreea de Sud — partener de la care România a cumpărat deja sisteme de artilerie K9 Thunder.

Hanwha Aerospace / Hanwha Aerospace Romania – Milrem Robotics (Estonia): vehicule terestre fără pilot pentru România

Hanwha Aerospace (Coreea de Sud), Hanwha Aerospace Romania și Milrem Robotics (Estonia) au semnat un acord formal de cooperare în cadrul BSDA 2026, în vederea participării comune la programul României de vehicule terestre fără pilot (UGV — Unmanned Ground Vehicles).

Potrivit anunțului comun al companiilor, parteneriatul combină experiența Hanwha în platforme blindate pe roți cu tehnologia UGV pe șenile a Milrem, testată în condiții de luptă. Înainte de BSDA, consortul a realizat o demonstrație live de tip Manned-Unmanned Teaming (MUM-T), utilizând vehiculul blindat pe roți TIGON și vehiculul fără pilot multifuncțional GRUNT (Hanwha), alături de vehiculul THeMIS (Milrem), în scenarii de recunoaștere, sprijin logistic, evacuare medicală și operațiuni asistate de drone.

Hanwha Aerospace Romania există deja ca entitate locală a grupului coreean și a descris România drept „un hub strategic pentru Europa de Est”, nu doar o piață de export.

Context

BSDA 2026 a fost cea de-a zecea ediție a expoziției, prima organizată în 2007. Ediția din 2026 a fost descrisă de organizatori ca cea mai amplă de până acum, cu 550 de companii expozante din 36 de țări. Evenimentul s-a desfășurat sub patronajul Președintelui României, Nicușor Dan, care l-a vizitat însoțit de ministrul Apărării, Radu Miruță, și de șeful Statului Major al Apărării. Nicușor Dan a estimat că firmele prezente la BSDA 2026 cumulează o cifră de afaceri de aproximativ un trilion de dolari.

Ministerul Economiei a participat în calitate de partener instituțional, alături de companiile din portofoliu, inclusiv Romarm, Romaero, IAR Brașov, Avioane Craiova, Fabrica de Arme Cugir, Uzina Mecanică Plopeni, Șantierul Naval Mangalia și alte societăți din industria națională de apărare. Cea mai numeroasă delegație a fost cea a Statelor Unite ale Americii, cu 50 de companii, urmată de Germania, Coreea de Sud, Turcia și Franța. Dintre marii producători mondiali, au fost prezenți Lockheed Martin, Raytheon, Hanwha Aerospace, Leonardo, Rafael, General Dynamics, L3Harris, Elbit Systems, Thales, Rheinmetall, MBDA și Airbus.

