Acordul SUA – Groenlanda – Danemarca, semnat: Noi baze militare și scut „Golden Dome” în Arctica, Groenlanda se angajează să rămână în NATO și în cazul independenței

Președintele american Donald Trump și liderii Groenlandei și Danemarcei au semnat marți, în cadrul unei ceremonii organizate în marja Adunării Generale a ONU de la New York, un acord care permite o prezență militară americană mult mai amplă în Groenlanda și care pune capăt impasului SUA-Europa legat de insula strategică din Arctică, bogată în resurse minerală și importantă din punctul de vedere al securității trans-atlantice.

Acordul, care prevede instalarea unor noi zone de apărare americane în sudul și estul acestui teritoriu arctic și dezvoltarea activităților în baza americană Pituffik din în nordul Groenlandei, garantează suveranitatea teritoriului din Arctica, în contextul presiunilor administrației Trump pentru transformarea insulei într-un teritoriu american.

Președintele american a semnat acordul cu premierii danez Mette Frederiksen ți gronlandez Jens-Frederik Nielsen. Acesta din urmă a afirmat că acordul „nu este doar un acord despre noi, ci un acord încheiat împreună cu noi”, în timp ce Trump a salutat începutul unei relații „fantastice”, pe care o consideră în beneficiul NATO.

Ce prevede acordul, care nu are dată de expirare

Textul acordului, publicat după ceremonia de semnare (vezi link în primul paragraf), prevede că Statele Unite pot instala în Groenlanda un sistem de apărare „Golden Dome”, conceput ca scut împotriva amenințărilor reprezentate de rachetele balistice. Cea mai scurtă rută dintre Europa și America de Nord trece prin insula arctică, unde se află și cea mai nordică bază militară a SUA.

În discursul susținut în fața liderilor mondiali reuniți la ONU înaintea ceremoniei de semnare, Trump a declarat că acordul oferă Statelor Unite „control permanent asupra securității și asupra tuturor celorlalte necesități de pe acel teritoriu”.

Amintim că Trump a făcut oferte Danemarcei pentru achiziția teritoriului arctic și chiar a amenințat că va prelua insula prin forță, insistând că aceasta este vitală pentru securitatea SUA.

Unde vor construi SUA noile baze militare

Acordul prevede per total o consolidare a prezenței militare americane pe uriașul teritoriu arctic. Donald Trump anunțase deja în fața membrilor Adunării Generale a ONU construirea a „două baze militare foarte mari”.

În același timp, potrivit textului, Statele Unite vor putea înființa noi zone de apărare la Narsarsuaq, în sudul Groenlandei, și la Mestersvig, pe coasta de est.

Washingtonul va putea, de asemenea, să-și modernizeze și dezvolte activitățile la Pituffik, în nordul Groenlandei, unde dispune deja de o bază militară activă pe insulă.

În același timp, acordul reafirmă suveranitatea și integritatea teritorială a Danemarcei, precum și dreptul Groenlandei la autodeterminare și interzice unui stat care nu e membru NATO să își stabilească instalații militare în Groenlanda. Totodată, acordul introduce restricții privind investițiile provenite din state care nu sunt membre NATO sau din țări partenere și care pot aduce prejudicii securității naționale.

SUA rămân garantorul securității nord-atlantice. Groenlanda se angajează să rămână stat NATO, în cazul în care își proclamă și obține independența față de coroana daneză

Totodată, în ipoteza în care acest teritoriu își exercită dreptul la autodeterminare și devine independent, Copenhaga și Nuuk se angajează ca noul stat să rămână un stat membru NATO.

„Guvernul Regatului Danemarcei și Guvernul Groenlandei se vor asigura împreună ca statul groenlandez independent să accepte să rămână un stat membru NATO”, prevede acordul.

Acordul interzice oricărui actor din afara Uniunii Europene (UE) și NATO să exercite vreun control în sectoare strategice.

„Având în vedere amenințarea la adresa securității naționale și ordinii publice pe care o reprezintă eforturile sporite ale adversarilor în vederea extinderii influenței și controlului lor asupra Groenlandei, părțile convin ca statele sau investitorii care provin dintr-un stat care nu este membru NATO, nici partener NATO și nici stat membru UE să nu fie autorizați să exercite un control (…), o influență semnificativă sau să aibă acces la informații care nu sunt publice, susceptibile să constituie o amenințare la adresa securității naționale sau ordinii publice în sectoare sau în activități extrem de sensibile de pe teritoriul Groenlandei”, se arată la Articolul 10 al acordului, conform News.ro.

Guvernul danez a subliniat înainte de semnarea acordului că acesta urmează să consolideze securitatea în Arctica și în Atlanticul de Nord și că recunoaște totodată „suveranitatea și integritatea teritorială a regatului” danez și dreptul poporului groenlandez la autodeterminare.

Acordul reprezintă un pas „pozitiv” în securitatea Arcticii, a transmis și Antonio Costa, președintele Consiliului European, care a salutat acordul.

„Acesta este un pas pozitiv înainte în cooperarea transatlantică și în securitatea Arcticii, care are la bază respectarea suveranității, integrității teritoriale și dreptului poporului groenlandez la autodeterminare”, a transmis pe rețeaua socială X Antonio Costa.

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