Acordul privind impozitul minim global, actualizat pentru a răspunde preocupărilor SUA

Peste 145 de țări au convenit luni să modifice un acord din 2021 privind impozitul minim global pe profitul companiilor, răspunzând îngrijorărilor Washingtonului potrivit cărora regulile ar putea penaliza companiile multinaționale americane, potrivit Reuters.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a anunțat că noul pachet păstrează cadrul impozitului minim global de 15%, conceput pentru a se asigura că marile companii multinaționale plătesc un nivel de bază al impozitului oriunde își desfășoară activitatea.

Actualizarea include simplificări și exceptări pentru a alinia legislația americană privind impozitul minim cu standardele globale, acomodând obiecțiile anterioare ridicate de administrația Trump.

Șeful OCDE, Mathias Cormann, a declarat într-un comunicat că aranjamentul „sporește certitudinea fiscală, reduce complexitatea și protejează bazele de impozitare”.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un ordin executiv, când a preluat funcția în urmă cu aproape un an, că acordul OCDE privind impozitul minim global nu va avea „nicio forță sau efect” pentru Statele Unite.

Companiile cu sediul în SUA vor putea beneficia în continuare de creditele fiscale pentru cercetare și investiții

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat luni că acordul va asigura faptul că firmele cu sediul central în SUA vor fi supuse doar impozitelor minime globale americane și va păstra beneficiile creditelor fiscale americane pentru cercetare și investiții.

„Acest acord reprezintă o victorie istorică în păstrarea suveranității SUA și în protejarea lucrătorilor și companiilor americane de depășiri extraterritoriale”, a spus Bessent într-un comunicat. El a promis continuarea angajamentului cu alte țări într-un „dialog constructiv” privind impozitarea economiei digitale, o referire la al doilea pilon, mai dificil, al cadrului fiscal OCDE.

Până în luna octombrie, peste 65 de țări începuseră implementarea acordului fiscal global din 2021, care obligă statele să aplice un impozit pe profit de 15% sau să impună o taxă suplimentară companiilor multinaționale care înregistrează profituri în jurisdicții cu niveluri mai scăzute de impozitare.

Acordul revizuit consolidează sprijinul global după ce țările din G7, inclusiv SUA, au intermediat în iunie un acord care scutește unele companii americane de anumite părți ale cadrului original.

Un acord mai amplu, încheiat luni după ce Washingtonul a exercitat presiuni asupra statelor reticente pentru a sprijini aranjamentul actualizat, contribuie la stabilizarea acordului global.

Viitorul pactului a fost pus sub semnul întrebării în luna ianuarie a anului trecut, când președintele Donald Trump a criticat acordul din 2021 negociat de administrația Biden, afirmând că acesta nu este aplicabil în SUA.

Administrația Trump a amenințat cu taxe de represalii împotriva țărilor care ar impune taxe asupra firmelor americane în baza acordului din 2021.

