Acordul petrolier cu SUA îndepărtează China și Rusia de câmpurile petroliere din Venezuela



O companie petrolieră americană controlată de un magnat venezuelean va înlocui operatorii chinezi și ruși ai mai multor câmpuri petroliere din Venezuela, relatează Reuters, citând doi oficiali americani sub protecția anonimatului

North American Blue Energy Partners (NABEP), care este susținută de guvernul SUA, a primit 14 acorduri privind exploatări petroliere din partea guvernului venezuelean. Guvernul SUA are dreptul la o participație de 35% în companie, plus acces la 20% din producție. Guvernul federal va avea, de asemenea, drept de preemțiune pentru achiziționarea celorlalte 80% din producția câmpurilor petroliere.

„NABEP a dezvoltat un plan ambițios de dezvoltare rapidă a producției prin investiții de până la 100 de miliarde de dolari în infrastructură petrolieră nouă în Venezuela, contribuind la stimularea creșterii economice, la susținerea a mii de locuri de muncă bine plătite în Venezuela și la susținerea de afaceri pe orizontală de zeci de miliarde de dolari”, a anunțat luni Casa Albă.

„Venezuela este binecuvântată cu o abundență de resurse naturale, oameni harnici și un potențial neexploatat”, a declarat Alejandro Betancourt, proprietarul North American Blue Energy Partners, într-un comunicat, citat de Reuters. „Această tranzacție va descătușa acest potențial în marele beneficiu atât al venezuelenilor, cât și al americanilor.”

Perimetrele pe care NABEP le va prelua au fost operate anterior de mai multe companii chineze și de compania rusă Roszarubezhneft, o entitate de stat care a gestionat asocierile în participațiune cu PDVSA – compania petrolieră de stat. Printre operatorii chinezi s-au numărat Sinopec și China National Petroleum Corp., precum și China Concord Resources, care a fost sancționată de Washington în 2019 pentru importurile de țiței iranian.

„Nu numai că deschidem noi oportunități pentru guvernul SUA și pentru operatorii americani, dar deschidem și Statele Unite ca piață pentru acest petrol care anterior era vândut în China”, a declarat unul dintre oficialii care au vorbit cu Reuters. La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Trump a anunțat un „acord istoric” pentru petrolul venezuelean, care acoperă 17 zăcăminte cu o producție estimată la1,5 milioane de barili pe zi. În weekend, au apărut informații conform cărora operatorul zăcămintelor va fi North American Blue Energy Partners, nu guvernul SUA.

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