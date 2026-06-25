Acordul comercial între SUA și UE a fost avizat de toate cele 27 țări membre înainte de 4 iulie, termenul limită pentru intrarea în vigoare

Cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene au dat joi undă verde oficială acordului comercial negociat anul trecut cu SUA, care poate astfel să intre în vigoare înainte de expirarea ultimatumului stabilit pentru 4 iulie de către președintele american Donald Trump, relatează AFP, citată de Agerpres.

Parlamentul European, a cărui aprobare era, de asemenea, necesară, a votat acordul comercial săptămâna trecută, dar nu înainte de a negocia garanții cu statele membre pentru a apăra mai bine interesele europene.

La rândul lor, statele membre au validat legislația care elimină taxele vamale aplicate în UE la majoritatea produselor industriale și agricole provenind din SUA.

Era principalul angajament luat vara trecută de europeni la Turnberry, în Scoția, în schimbul plafonării la 15% a taxelor impuse anul trecut de președintele american la importurile europene.

Apreciind că procesul de ratificare al UE este prea îndelungat, Donald Trump le-a dat europenilor termen până pe 4 iulie, ziua în care se sărbătoresc 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii, pentru a-și îndeplini această promisiune.

Într-un compromis negociat în mai cu statele membre, europarlamentarii au obținut o clauză de caducitate (sau „sunset clause”), care prevede expirarea automată a acordului comercial la sfârșitul anului 2029, după încheierea mandatului lui Donald Trump, cu excepția cazului în care se va vota o prelungire până atunci.

În plus, Comisia va putea suspenda acordul vamal dacă Donald Trump nu va elimina până la sfârșitul anului suprataxa de 50% pe care a impus-o la sute de produse care conțin oțel și aluminiu.

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