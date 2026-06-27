Premieră – Acord tripartit semnat de UE pentru stimularea stocării de energie. Necesarul de stocare, schemele de finanțare

Comisia Europeană a anunţat vineri, în marja reuniunii Consiliului miniştrilor Energiei de la Luxemburg, semnarea primului acord tripartit al UE privind stocarea energiei, anunță un comunicat al executivului comunitar.

Pentru acest eveniment, Comisia a reunit o serie de miniştri ai Energiei din UE, dezvoltatori şi producători de stocare, dezvoltatori de energie din surse regenerabile, industrii consumatoare de energie şi instituţii financiare.

Obiectivul acestui prim sistem tripartit este de a accelera implementarea stocării pe termen scurt, ceea ce va face sistemul de energie electrică mai sigur şi mai flexibil.

„Stocarea energiei este veriga lipsă a tranziţiei energetice şi poate juca un rol esenţial în reducerea şi stabilizarea preţurilor la energie. UE trebuie să extindă sursele regenerabile de energie autohtone pentru a-şi reduce dependenţa de pieţele volatile ale combustibililor fosili şi pentru a consolida securitatea aprovizionării. Cu toate acestea, creşterea energiei din surse regenerabile nu este suficientă. Aceasta trebuie să fie însoţită de o optimizare a modului în care funcţionează sistemul energetic. În acest context, stocarea este esenţială. Stocarea energiei până când va fi cea mai mare nevoie de ea poate îmbunătăţi integrarea surselor regenerabile de energie şi poate aduce beneficii mai mari consumatorilor”, menţionează comunicatul Comisiei.

Acest acord tripartit de pionierat va contribui la crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru extinderea rapidă şi la scară largă a stocării în întreaga Europă. Aceasta va contribui la reducerea costurilor de funcţionare a sistemului, la reducerea presiunii exercitate de preţurile ridicate şi volatile ale energiei asupra întreprinderilor din UE, transmiţând în acelaşi timp un semnal puternic de piaţă şi consolidând capacitatea de producţie a UE în acest sector, a indicat Executivul comunitar.

Capacitate de stocare cuprinsă între 30 şi 35 GW – angajament al 22 de state

Ca parte a acordului, 22 de state membre ale UE s-au angajat să îşi asume angajamente ambiţioase în ceea ce priveşte stocarea energiei în următorii doi ani. Luate împreună, aceste angajamente reprezintă o capacitate de stocare cuprinsă între 30 şi 35 GW.

De asemenea, ca parte a acordului, dezvoltatorii de proiecte de stocare a energiei şi de energie din surse regenerabile vor furniza estimări anuale ale noilor proiecte de stocare a energiei şi ale proiectelor hibride, precum şi ale volumelor acestora, în timp ce industriile consumatoare de energie s-au angajat să dezvolte proiecte de stocare a energiei în propriile amplasamente şi să ofere informaţii mai clare cu privire la momentul şi cantitatea de energie electrică pe care o utilizează.

Această vizibilitate a rezervei de proiecte este esenţială pentru a oferi claritate şi certitudine investitorilor.

Necesarul de stocare al UE – aproximativ 200 GW până în 2030

Se estimează că UE are nevoie de o capacitate de stocare de aproximativ 200 GW până în 2030 pentru a răspunde nevoilor sistemului său energetic, comparativ cu aproximativ 55 GW instalaţi la începutul acestui an. Atingerea acestui obiectiv va necesita o accelerare substanţială a diferitelor tehnologii de stocare, împreună cu sursele regenerabile de energie şi alte surse de flexibilitate nefosilă.

În concluziile sale din 19 martie 2026, Consiliul European a solicitat accelerarea implementării şi integrării surselor regenerabile de energie şi a stocării energiei pentru a reduce dependenţa de pieţele volatile ale combustibililor fosili şi pentru a spori securitatea aprovizionării.

Conceptul de acorduri tripartite a fost introdus în Planul de acţiune privind energia la preţuri accesibile. Acestea sunt menite să reunească principalele părţi interesate dintr-un anumit sector energetic din industrie, autorităţi publice şi instituţii financiare, în jurul unui set comun de angajamente menite să reducă riscurile de investiţii. Procedând astfel, ele pot contribui la scăderea preţurilor la energie pe termen scurt şi, mai structural, pentru industria şi întreprinderile din UE de-a lungul timpului.

Scheme de finanțare pentru stocare

De partea lor, statele membre vor sprijini sectorul stocării energiei prin eliminarea barierelor care încetinesc progresele.

Acestea s-au angajat să permită autorităţilor naţionale de reglementare să stabilească sau să aprobe tarife de reţea nediscriminatorii şi care să reflecte costurile şi care să stimuleze flexibilitatea. Dacă este necesar, statele membre vor oferi sprijin financiar pentru implementarea şi fabricarea stocării energiei prin finanţare naţională şi din partea UE şi în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat, cum ar fi Cadrul privind ajutoarele de stat pentru o industrie curată (CISAF).

Ca o contribuţie importantă la punerea în aplicare a acţiunilor convenite, instituţiile financiare (şi anume băncile naţionale şi regionale, inclusiv cele promoţionale) vor face schimb de expertiză cu privire la proiectele de stocare pentru a le face mai atractive pentru investitori şi vor colabora cu Grupul BEI şi între ele pentru a spori impactul finanţării pentru soluţiile de stocare, subliniază Executivul comunitar.

Comisia va sprijini statele membre ale UE în crearea de scheme de finanţare pentru stocare şi va contribui la decarbonizarea industriilor consumatoare de energie, inclusiv prin intermediul Băncii pentru decarbonizarea industrială.

Fondul pentru inovare

De asemenea, Comisia va explora modalităţi de sprijinire a implementării stocării energiei în cadrul Fondului pentru inovare, va actualiza normele de reţea pentru a încuraja implementarea stocării şi va evalua posibile modalităţi de îmbunătăţire a modului în care investiţiile în tranziţia sectorului public corespund obiectivelor de mediu ale UE atunci când va revizui normele privind publicarea de informaţii privind taxonomia la începutul anului 2027.

Comisia va conduce şi va coordona îndeplinirea obiectivelor acestui acord tripartit şi va urmări anual progresele înregistrate până în 2028. Acesta va sprijini, de asemenea, schimburile dintre semnatari cu privire la provocările şi cele mai bune practici în domeniul stocării energiei prin intermediul Grupului operativ pentru uniunea energetică, al grupurilor regionale şi al altor forumuri existente, cum ar fi Acţiunea concertată privind sursele regenerabile de energie (CA-RES).

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