Acordul UE-Mercosur, aprobat de statele UE, 25 de ani de negocieri – Ce prevede acordul, ce importă UE din țările sud-americane și ce exportă

Ambasadorii UE au aprobat vineri acordul de liber-schimb UE–Mercosur, în negociere de peste 25 de ani, cu votul decisiv al Italiei, potrivit Euractiv. Votul de vineri deschide calea către ratificarea finală a acordului și semnarea acestuia de către Comisia Europeană, săptămâna viitoare, luni, în Paraguay.

Mercosur include Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay, cele mai importante economii la nivel de bloc din America de Sud.

Potrivit Euractiv, țările care au votat împotrivă au fost Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria, în timp ce Belgia s-a abținut, iar România și Italia au votat pentru.

Votul de vineri asupra acordului comercial cu Mercosur a fost dat în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor UE. După trecerea acordului, Consiliul Europei va cere Parlamentului European să aprobe acordul printr-un vot în care europarlamentarii vor fi obligați fie să îl accepte, fie să îl respingă, fără posibilitatea de amendare. Potrivit unor surse din Parlament ale Euractiv, acest vot în Parlament ar urma să aibă loc în ianuarie sau februarie. De notat că Franța și Irlanda au anunțat oficial de joi că au decis să voteze împotriva acordului comercial propus între UE și Mercosur, în cadrul reuniunii Consiliului UE de astăzi.

Potrivit regulilor de vot ale UE, a fost necesară o așa-numită majoritate calificată – 15 din cele 27 de state membre ale blocului, reprezentând 65% din populația UE – pentru a susține acordul comercial la care se lucrează de peste 25 de ani. Acordul a fost adoptat cu votul decisiv al Italiei.

De notat că Francesco Lollobrigida, ministrul italian al Agriculturii, a invocat recent o listă de condiții și „compensații” care a făcut acordul posibil pentru Italia, mergând până la solicitări care țin de îngrășăminte și de mecanismul UE de ajustare la frontieră a carbonului (CBAM), motivând sprijinul Italiei prin argumentul că agricultura europeană intră oricum în 2026 cu o presiune suplimentară pe costuri și competitivitate, conform Reuters.

Comisia a pus la bătaie 45 mld. euro pentru a îndulci acordul Mercosur – România ar primi aprox. 4 mld. euro în plus

Pentru a convinge Italia și țările reticente, Comisia Europeană a propus o măsură de creștere a finanțării disponibile pentru agricultură în următorul buget multianual al UE.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a trimis marți o scrisoare către președinția cipriotă a Consiliului UE și către președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în care a propus o realocare a unor fonduri care nu erau disponibile imediat în forma inițială a proiectului de buget pentru perioada 2028–2034.

S-a propus ca două treimi – aproximativ 45 de miliarde de euro – din suma pusă deoparte pentru revizuirea bugetului pe șapte ani, care are loc la jumătatea perioadei, să poată fi mobilizată imediat pentru sprijinirea fermierilor. Statele membre pot solicita acest lucru atunci când își depun planurile naționale și regionale de parteneriat.

România ar primi aproximativ 4 miliarde de euro în plus la cele 16,6 miliarde de euro destinate agriculturii post-2027, având în vedere stadiul actual al negocierilor pe buget viitorul buget al UE.

Scrisoarea a reiterat și propunerile existente pentru fermieri, inclusiv o rezervă de 6,3 miliarde de euro pentru a face față perturbărilor de pe piață, precum și sprijin financiar mai mare pentru zonele rurale – care și-au pierdut pilonul dedicat în noua Politică Agricolă Comună (PAC) –, cu cel puțin 10% din resursele fiecărui plan național și regional de parteneriat.

Acordul cu țările Mercosur va elimina tarife și va fi benefic marilor exportatori europeni

Acordul comercial UE–Mercosur ar elimina tarifele pentru 91% din produsele exportate între cele două regiuni.

Acordul prevede introducerea unui plafon maxim (cotă) pentru cantitatea de produse agroalimentare importate din Mercosur care beneficiază de tarife mai mici:

99.000 tone pentru carne de vită – ceea ce corespunde la 1,5% din producția totală a UE;

pentru carne de vită – ceea ce corespunde la din producția totală a UE; 25.000 tone de carne de porc – 0,1% din producția totală a UE;

de carne de porc – din producția totală a UE; 180.000 tone pentru carne de pasăre – 1,3% din producția totală anuală a UE.

Acordul include o clauză de salvgardare pentru a proteja fermierii UE împotriva oricărei creșteri bruște a importurilor. În schimb, UE va putea exporta către țările Mercosur bunuri la tarife mult mai mici.

În același timp, acordul este important pentru diversificarea importurilor de energie, în contextul în care inclusiv Venezuela este membru – suspendat din 2016 – al Mercosur, iar înlăturarea regimului dictatorial al lui Nicholas Maduro de către SUA ar permite reluarea importurilor masive de combustibili fosili de origine venezueleană. În 2024, mare parte din importurile UE (70%) din Venezuela erau importuri de țiței.

Ce importă UE din țările Mercosur

Conform datelor Observatory of Economics Complexity (OEC), țările UE importă din Mercosur produse-cheie care nu sunt produse local sau de care Europa are nevoie în cantități mari. Ca idee, comerțul dintre UE și Mercosur a fost relativ echilibrat în ultimii ani, fiecare bloc trimițând și primind aproximativ 60 de miliarde de dolari în exporturi către și dinspre celălalt.

Pentru UE, aceasta reprezintă sub 1% din comerțul total (aprox. $6,7 trilioane) și circa 2,2% din comerțul extern (comerțul cu țări din afara UE).

Principalul produs pe care Europa îl primește din Mercosur este țițeiul din Brazilia, iar alimentele și carnea nu sunt printre cele mai importate bunuri, cu toate că Franța și Italia au îngrijorări în acest sens. Alte importuri importante includ șrotul de soia (furaje pentru animale), pasta de lemn, cafeaua, cuprul, minereul de fier și tutunul.

Ce importă UE din țările Mercosur (top 10):

Petrol brut — 10,4 miliarde dolari

Șrot de soia — 7,08 miliarde dolari

Cafea — 3,40 miliarde dolari

Boabe de soia (tot pentru furaje)— 3,22 miliarde dolari

Pastă de lemn chimică sulfat — 2,86 miliarde dolari

Minereu de cupru — 2,53 miliarde dolari

Minereu de fier — 1,76 miliarde dolari

Suc de fructe — 1,72 miliarde dolari

Feroaliaje — 1,27 miliarde dolari

Produse petroliere rafinate — 1,27 miliarde dolari

Ce exportă UE către Mercosur

Totuși, produsele pe care Europa le exportă către Mercosur tind să fie dintre cele mai sofisticate bunuri pe care Europa le produce (medicamente, piese auto, generatoare electrice etc.).

Asta face ca schimburile dintre aceste două blocuri să fie mai complementare decât, de exemplu, comerțul dintre Europa și China, care este în ultimii ani „tech versus tech”.

Top exporturi ale UE către Mercosur (top 10):

Produse petroliere rafinate — 3,92 miliarde dolari

Vaccinuri, antiseruri, toxine și culturi — 3,91 miliarde dolari

Autovehicule; piese și accesorii — 3,22 miliarde dolari

Medicamente ambalate — 3,10 miliarde dolari

Mașini — 1,54 miliarde dolari

Compuși heterociclici azotați — 1,10 miliarde dolari

Turbine pe gaz — 1,07 miliarde dolari

Avioane, elicoptere și nave spațiale — 0,93 miliarde dolari

Transmisii — 0,84 miliarde dolari

Centrifuge — 0,73 miliarde dolari

