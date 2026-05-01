Acordul comercial UE-Mercosur a intrat în vigoare de la 1 mai: Taxele la import pentru 91% din exporturile europene vor fi eliminate treptat, deschizând o piață de 700 mil. de consumatori

Acordul comercial interimar UE-Mercosur intră în vigoare, vineri, de la 1 mai, cu titlu provizoriu. Potrivit datelor transmise de CE, acordul va elimina treptat taxele la import pentru peste 91% din mărfurile UE exportate către Mercosur, deschizând o piaţă comună de peste 700 de milioane de persoane.

Printre categoriile de bunuri unde acordul va elimina sau va reduce drastic tarifele se numără autoturismele, produsele farmaceutice, vinul, băuturile spirtoase și uleiul de măsline, creând imediat noi oportunități pentru întreprinderile din UE. Mercosur este una din cele mai mari blocuri comerciale din lume.

Pentru a marca această ocazie, preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va participa, împreună cu preşedintele Consiliului European, António Costa, la o videoconferinţă cu liderii Mercosur.

Exporturile anuale ale UE vor crește – inclusiv exportatorii de servicii vor avea beneficii

„Au fost depuse multe eforturi pentru a obţine acest acord de referinţă peste linia de finiș. Acum este momentul să investim acelaşi efort pentru a ne asigura că cetăţenii şi întreprinderile noastre beneficiază imediat de avantajele sale. Din prima zi, tarifele sunt reduse şi se deschid noi oportunităţi de piaţă. Aceasta este o veste bună pentru întreprinderile din UE de toate dimensiunile, o veste bună pentru consumatorii noştri şi o veste bună pentru fermierii noştri, care vor câştiga noi posibilităţi valoroase de export, fiind în acelaşi timp pe deplin protejaţi în sectoarele sensibile. Mâine voi vorbi cu toţi cei patru lideri ai Mercosur, pentru a sărbători această zi importantă şi pentru a reitera necesitatea unui efort maxim pentru a-şi realiza potenţialul minunat. Aceasta este o zi bună pentru competitivitatea, rezilienţa şi poziţionarea strategică a Europei – agenda comercială a UE produce din nou rezultate pentru noi”, a declarat Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, citată într-un comunicat de presă.

„Fermierii şi producătorii agroalimentari din UE vor vedea, de asemenea, taxe mai mici sau eliminate, ceea ce va face ca produsele lor să fie mai competitive în Mercosur. Se preconizează că acordul va creşte exporturile agroalimentare ale UE către regiune cu 50 %, primele contingente tarifare şi reduceri urmând să intre în vigoare vineri”, mai arată Comisia în comunicatul citat.

În plus, 344 de indicaţii geografice europene (IG), cum ar fi Parmigiano Reggiano şi Bordeaux, vor beneficia de protecţie juridică în Mercosur, împiedicând imitarea lor pe această piaţă de consum în creştere.

În acelaşi timp, sectoarele agroalimentare sensibile din UE beneficiază de toate măsurile de protecţie necesare datorită contingentelor tarifare calibrate cu atenţie şi unui mecanism de salvgardare fără precedent şi unor controale consolidate.

„1 mai marchează, de asemenea, începutul eliminării barierelor netarifare şi tehnice din calea comerţului, deoarece încep să se aplice normele privind evaluarea conformităţii, normele privind etichetarea şi respectarea standardelor internaţionale. Acest lucru va asigura faptul că întreprinderile din UE îşi pot desfăşura activitatea într-un mod mai uşor şi mai rapid. De asemenea, se vor deschide pieţele de achiziţii publice, ceea ce va permite întreprinderilor din UE să liciteze pentru contracte guvernamentale la nivel federal şi de stat în condiţii de egalitate cu concurenţii locali”, mai arată oficialii CE.

În plus, exportatorii de servicii – în sectoare precum finanţele, informatica şi transporturile – vor beneficia imediat de norme mai clare privind acordarea licenţelor, de proceduri nediscriminatorii şi de circulaţia lucrătorilor.

Se preconizează că, până în 2040, aceste beneficii combinate vor stimula exporturile anuale ale UE către regiunea Mercosur cu 39 %, ajungând la 50 de miliarde euro.

Aplicarea cu titlu provizoriu urmează deciziei Consiliului din ianuarie de a împuternici Comisia să aplice cu titlu provizoriu acordul de la prima ratificare de către o ţară Mercosur.

La 27 februarie, von der Leyen a anunţat că UE va proceda la aplicarea cu titlu provizoriu.

