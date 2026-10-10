Culisele acordului Trump-Putin pentru exportul a 4,8 mil. tone de motorină rusească și ce au discutat negociatorii americani, la Miami, cu ucrainenii

Președintele american Donald Trump a anunțat, după o discuție cu omologul său rus Vladimir Putin, că a ajuns la un acord cu liderul de la Kremlin în vederea obținerii câtorva milioane de tone de motorină ”pentru piața americană și mondială”. Președintele SUA a anunțat că 4,8 milioane de tone de motorină rusească vor fi cumpărate eșalonat de SUA până la final de an, ultima tranșă fiind condiționată de starea rafinăriilor rusești.

Anunțul a fost făcut de Trump pe rețeaua socială Truth Social, iar Trezoreria americană a anunțat ulterior că a dat o autorizație provizorie în vederea acestei puneri pe piață, ridicând temporar sancțiunile – până la 7 aprilie 2027 – menite să priveze Moscova de veniturile necesare finanțării războiului împotriva Ucrainei. Rusia și-a ridicat la rândul său interdicția de export introdusă în vară.

„Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină pieței americane și mondiale, 500.000 de tone în plus în noiembrie și 1.000.000 de tone imediat după aceea. În plus, în funcție de starea rafinăriilor sale de motorină, Rusia va livra rapid 3.000.000 de tone de motorină. (…) Prețurile motorinei pentru americani și, în realitate, pentru lume vor scădea rapid! (…) Prețuri mai mici pentru americani și mai ales pentru formidabilii noștri fermieri, crescători de animale și transportatori rutieri sunt cea mai mare prioritate a mea”, a anunțat platforma președintele american.

Ucraina câștigă războiul energetic. Anunțul lui Trump a coincis cu reluarea negocierilor SUA-Ucraina, în Florida. La negocieri au fost invitați și consilierii pentru securitate națională din Europa

Decizia vine în contextul în care prețul mare al carburanților din SUA (galonul a depășit recent 6 dolari) este o cauză majoră de nemulțumire a alegătorilor americani înaintea alegerilor legislative din debutul lunii noiembrie. Sondajele arată că Partidul Republican riscă să piardă controlul Congresului în aceste alegeri – cel puțin controlul asupra Camerei Reprezentanților. Astfel, mișcare pare să aibă legătură exclusiv cu alegerile de la jumătatea mandatului din SUA.

De notat totuși că Rusia procesa anterior războiului, adică în debut de 2022, undeva la 5 milioane de barili de țiței pe zi, iar la începutul lunii septembrie 2026 capacitatea de procesare a ajuns la 2,6 milioane de barili/zi, după intensificarea campaniei Ucrainei de atacuri cu drone asupra rafinăriilor rusești.

În plus, exporturile Rusiei de motorină și motorină ușoară au scăzut, la rândul lor, înainte de interdicția de export, la aproximativ 300.000-400.000 de barili pe zi în ultimele luni, de la circa 910.000 de barili pe zi în ianuarie 2026 (vezi grafic Kpler mai jos).

La capacitatea actuală de rafinare, cele 4,8 milioane de tone (cumulate) anunțate de Donald Trump ar echivala cu aproximativ 3-4 luni din exporturile actuale de motorină ale Rusiei.

Datele actualizate la 26 septembrie indică un declin al producției de la rafinăriile rusești de 51% față de nivelul din ianuarie, în timp ce 14 dintre cele 39 de rafinării monitorizate sunt oprite, iar alte nouă funcționează la capacitate redusă. Dintre rafinăriile mari, puținele care încă funcționează se află, deocamdată, în afara razei de acțiune a dronelor.

Axios: Trump a încheiat acordul cu Putin după ce Ucraina a ignorat cererile SUA de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești

Conform Axios, care citează un oficial american care cunoaște direct discuțiile din Casa Albă, președintele american Donald Trump a decis să încheie o înțelegere cu Rusia privind exporturile de motorină după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ignorat de șase ori cererile Washingtonului de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești.

Înțelegerea dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin a declanșat o nouă criză în relația cu Ucraina și amenință să deraieze noile eforturi ale administrației Trump de a obține un acord pentru încheierea războiului.

„Zelenski nu înțelege contextul. Continuând să lovească rafinăriile, erodează bunăvoința pe care și-a câștigat-o în relația cu Trump în ultimele șase luni”, a spus oficialul american.

Într-un interviu acordat Axios după anunț, Zelenski a declarat că a fost luat prin surprindere de înțelegere, pe care a numit-o „nedreaptă și lipsită de onestitate” și un cadou nemeritat pentru Putin de ziua lui – liderul rus a împlinit 74 de ani la începutul acestei săptămâni. În plus, Zelenski a calificat decizia SUA de a permite Rusiei să exporte motorină drept „o decizie slabă a unor parteneri puternici”.

„Aceștia sunt bani în plus pentru acest război, pentru suferință și, bineînțeles, împotriva noastră. Acest lucru nu face decât să-l alimenteze pe Putin și să-i ofere posibilitatea de a continua să lupte”, a declarat el pe rețelele sociale.

Contextul: Ucraina vrea un armistițiu pe energie, adică și oprirea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice – Rusia respinge armistițiul

În ultimele luni, loviturile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești au fost extrem de eficiente și au provocat o criză energetică în Rusia. Ca reacție, Moscova a interzis exporturile de motorină, ceea ce a pus și mai multă presiune pe piețele globale ale acestui combustibil, deja tensionate din cauza războiului din Iran.

Zelenski le-a transmis lui Trump și emisarilor săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, că este pregătit să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești dacă Rusia încetează atacurile asupra centralelor electrice ucrainene.

Potrivit oficialului american, Trump voia însă ca Ucraina să oprească unilateral atacurile asupra rafinăriilor, deoarece acestea contribuiau la prețurile ridicate ale carburanților din Statele Unite. Trump nu considera atacurile asupra rafinăriilor echivalente cu loviturile Rusiei asupra rețelei energetice a Ucrainei, a mai spus oficialul.

Ce s-a întâmplat la negocierile de la Miami

În cele opt ore de discuții desfășurate vineri la Miami, Witkoff și Kushner i-au informat pe negociatorii ucraineni că președintele urmează să vorbească cu Putin și să ridice sancțiunile asupra exporturilor rusești de motorină.

Discuțiile au avut scopul inițial de a ajunge la un acord asupra unei propuneri comune pentru încheierea războiului din Ucraina. În cadrul lor, ucrainenilor li s-a transmis că Trump a decis să meargă mai departe cu acordul cu Putin după ce Kievul a ignorat mai multe cereri de a opri loviturile asupra rafinăriilor rusești, care îi afectau direct pe consumatorii americani.

Un oficial ucrainean a susținut că, în timpul discuțiilor, Witkoff și Kushner au amenințat că Trump ar putea întrerupe accesul Ucrainei la informațiile furnizate de serviciile de informații americane dacă aceasta continuă să-i ignore cererile.

Oficialul american a negat că ar fi existat o astfel de amenințare și a spus că Witkoff și Kushner le-au transmis ucrainenilor că Statele Unite sunt un partener puternic, care furnizează muniție și informații. Prin urmare, Ucraina nu ar trebui să ia măsuri care îi afectează pe consumatorii americani, au argumentat cei doi.

Notă: Franța a ajuns în ultimele luni să furnizeze undeva la două treimi capacitățile de informații în războiul cu Rusia.

Potrivit oficialului, noua criză legată de înțelegerea privind motorina a izbucnit după ce mediatorii americani avuseseră vineri, la Miami, discuții constructive cu diplomații ucraineni și europeni. Principalul subiect a fost finalizarea garanțiilor de securitate pe care Statele Unite, Europa și NATO le-ar oferi Ucrainei, ca parte a unui acord pentru încheierea războiului.

Au fost discutate și noi propuneri privind soluții teritoriale.

Witkoff și Kushner au prezentat un pachet postbelic pentru Ucraina, care include modalități de finanțare a reconstrucției și de refacere a armatei ucrainene, precum și idei privind gestionarea deficitelor bugetare cauzate de război.

Participanții au discutat, de asemenea, o foaie de parcurs pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și relația pe care Ucraina ar urma să o aibă cu NATO după încheierea războiului.

În plus, Witkoff și Kushner au adus în discuție posibilitatea unui cadru de securitate postbelic între Europa și Rusia, care ar putea fi acceptabil pentru ambele părți.

Witkoff și Kushner le-au prezentat ucrainenilor și europenilor posibile acorduri energetice cu Rusia, despre care Statele Unite speră că ar reduce prețurile la energie și ar determina Moscova să facă concesii în negocierile de pace, potrivit oficialului american.

Witkoff și Kushner iau în calcul o vizită la Moscova și la Kiev săptămâna viitoare. Putin nu a angajat Rusia în procesul de reluare a negocierilor

Oficialul american a declarat că Witkoff și Kushner iau în calcul o vizită la Moscova și la Kiev săptămâna viitoare, pentru a discuta propunerile de pace, însă nu este clar cum va influența planurile lor tensiunea izbucnită vineri.

„Putin lovește puternic Ucraina, dar credem că este deschis unei discuții despre încheierea războiului. Vrem să lucrăm la o nouă propunere suficient de bună pentru el, astfel încât să-l convingem să se oprească”, a spus oficialul american.

Cu toate acestea, în convorbirea telefonică de 90 de minute cu Trump, Putin a refuzat să se angajeze la reluarea negocierilor de pace cu Ucraina, a declarat jurnaliștilor consilierul său pentru politică externă, Iuri Ușakov.

Potrivit acestuia, loviturile ucrainene asupra Moscovei și a altor orașe în timpul alegerilor parlamentare din Rusia „au zădărnicit posibilitatea unei reluări imediate a procesului de negociere”. „Președintele a spus că ne vom gândi când pot fi reluate aceste negocieri”, a adăugat Ușakov.

Putin, după convorbirea cu Trump și anunțul privind exporturile rusești de motorină: Sunt convins că acest lucru va avea un impact pozitiv asupra întregii economii mondiale

Președintele rus Vladimir Putin s-a declarat convins, după convorbirea cu președintele SUA Donald Trump și anunțul acestuia privind exporturile rusești de motorină, că acest lucru va avea un impact pozitiv asupra întregii economii mondiale, subliniind că partea rusă și-a confirmat disponibilitatea de a furniza petrol și produse petroliere atât pe piața americană, cât și pe piețele mondiale, în general.

„În cadrul convorbirii telefonice din 9 octombrie cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, o atenție deosebită a fost acordată perspectivelor de soluționare a crizei din Ucraina, fiind abordate, de asemenea, situația din jurul Iranului și diverse aspecte ale relațiilor bilaterale. În discuțiile privind situația de pe piața mondială a energiei, partea rusă și-a confirmat disponibilitatea de a furniza petrol și produse petroliere atât pe piața americană, cât și pe piețele mondiale, în general. Sunt convins că acest lucru va avea un impact pozitiv asupra întregii economii mondiale”, se arată într-o declarație a președintelui rus publicată de Kremlin, citată de News.ro.

Conform declarației, „a fost reconfirmat acordul privind menținerea contactelor personale între președinții celor două țări și continuarea cooperării între administrațiile prezidențiale, serviciile de securitate și instituțiile competente ale celor două state”.

De notat că liderii celor două țări urmează să se întâlnească la summitul G20 din Florida, din decembrie. Inițial discuția a vizat și o întâlnire trilaterală cu Zelenski, însă Kremlinul a refuzat.

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