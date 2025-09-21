Acord TikTok: Americanii vor deține 6 din cele 7 locuri în consiliul de administrație al companiei. Aceștia vor avea acreditare în securitate națională și securitate cibernetică

Operațiunile TikTok din Statele Unite vor fi deținute și controlate în majoritate de americani, conform unui acord încheiat săptămâna aceasta pentru separarea platformei de proprietarii săi chinezi, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, potrivit Bloomberg.

Vorbind la Fox News, Leavitt a spus sâmbătă că americanii vor ocupa șase din cele șapte locuri din consiliul de administrație al TikTok și că algoritmul aplicației video va fi controlat în SUA. Ea a adăugat că acordul final va fi semnat în următoarele zile.

Membrii americani ai consiliului vor avea acreditări în securitate națională și securitate cibernetică, iar singurul membru rămas, desemnat de actualul proprietar ByteDance Ltd., va fi exclus din comitetul de securitate, potrivit unui oficial al Casei Albe.

Discuțiile de la începutul săptămânii dintre secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și vicepremierul chinez He Lifeng, desfășurate la Madrid, au dus la un acord-cadru pentru separarea operațiunilor TikTok din SUA de ByteDance. Detaliile acestui cadru nu au fost încă făcute publice. Președintele Donald Trump a prelungit termenul limită pentru vânzarea TikTok până pe 16 decembrie. Congresul a adoptat o lege bipartizană care obligă ByteDance să renunțe la TikTok până în ianuarie 2025.

„Toate aceste detalii au fost deja convenite, acum avem nevoie doar ca acordul să fie semnat și mă aștept ca acest lucru să se întâmple în următoarele zile”, a spus Leavitt. Trump și președintele chinez Xi Jinping au finalizat acordul într-o convorbire telefonică vineri.

ByteDance va păstra mai puțin de 20% din TikTok

Conform oficialului citat, în urma acestui aranjament ByteDance va păstra mai puțin de 20%, iar noii investitori vor include Oracle Corp., Andreessen Horowitz și fondul de investiții Silver Lake Management LLC.

Oracle va acționa ca furnizor de securitate pentru TikTok și va monitoriza aplicația pentru siguranță, colaborând cu guvernul SUA, iar datele utilizatorilor americani vor fi stocate în SUA, fără acces din partea Chinei, a precizat oficialul Casei Albe.

Acesta a spus că acordul va permite utilizatorilor americani să continue să folosească aplicația în siguranță.

„Datele și confidențialitatea vor fi gestionate de una dintre cele mai mari companii de tehnologie din America, Oracle, iar algoritmul va fi de asemenea controlat de America”, a adăugat Leavitt.

Trump, care a fost anterior un critic al TikTok, și-a schimbat poziția față de aplicație, creditând-o pentru sprijinul crescut primit din partea tinerilor alegători la alegerile de anul trecut.

