O companie americană va produce în SUA dronele maritime ucrainene Magura, care fac ravagii împotriva rușilor – Producția ar putea ajunge la mii de unități pe an

O companie americană va începe, în premieră, să producă în Statele Unite ambarcațiuni-drone proiectate în Ucraina și testate în luptă, reflectând eforturile Pentagonului de a-și extinde capacitățile în domeniul armelor autonome, relatează The Wall Street Journal (WSJ).

Acordul intervine în contextul în care SUA încep să utilizeze drone maritime în operațiuni de luptă, după ani de dezvoltare. La începutul acestei luni, în condițiile colapsului armistițiului cu Iranul din Orientul Mijlociu, ambarcațiuni-drone americane au desfășurat un atac kamikaze asupra unui submarin iranian și a unei instalații navale din Strâmtoarea Ormuz, arată publicația citată.

Parteneriatul se înscrie și în cooperarea tot mai strânsă dintre SUA și Ucraina în domeniul apărării. Președintele SUA Donald Trump a convenit cu omologul său ucrainena Volodimir Zelenski recent ca Ucraina să producă rachete interceptoare PAC-3 pentru sistemele americane anti-aeriene Patriot, în condițiilor unor eforturi mai ample de valorificare a expertizei ucrainene în industria de apărare.

Ucraina a primit la schimb licențe SUA pentru producția de rachete interceptoare PAC-3, pentru bateriile anti-aeriene Patriot

ReconCraft, producător de ambarcațiuni pentru forțele de operațiuni speciale, cu sediul în Portland, Oregon, în nord-vestul SUA, va fabrica dronele maritime ucrainene Magura în baza unui memorandum de înțelegere semnat săptămâna trecută cu Uforce, la Ambasada Ucrainei din Washington.

Companiile au descris înțelegerea drept un „acord de cooperare”, prin care vor fi combinate resurse, echipamente și personal.

Cofondatorul ReconCraft, Joe Silkowski, a declarat că producția ar putea ajunge, în cele din urmă, la sute sau chiar mii de drone Magura pe an, în unități din Oregon și din statul Carolina de Sud. Detaliile financiare nu au fost făcute publice.

„Acest parteneriat stabilește un precedent important”, a declarat ambasadoarea Ucrainei, Olga Stefanishyna. „Sunt convinsă că va încuraja multe alte companii să-i urmeze exemplul și să aprofundeze cooperarea industrială dintre SUA și Ucraina în domeniul apărării.”

Magura, cu o lungime de aproximativ 7,6 metri, poate transporta peste 770 de kilograme pe o distanță de peste 560 de kilometri și costă, de regulă, sub 500.000 de dolari, în funcție de configurație. Pe lângă misiunile de atac, poate lansa drone aeriene, poate desfășura operațiuni de deminare și poate tracta sisteme sonar pentru detectarea submarinelor.

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