Acord România – Ungaria în domeniul gazelor naturale. Peter Szijjártó: „Ambele țări nu abordează chestiunea din punct de vedere ideologic”

„Ungaria şi România au încheiat un acord de solidaritate de importanţă istorică pentru menţinerea securităţii aprovizionării cu gaze naturale, care va avea ca rezultat o cooperare energetică bilaterală mai strânsă ca niciodată, a anunţat ministrul ungar de externe şi al comerţului exterior, Péter Szijjártó, luni, la Budapesta”, transmite Hirado.hu.

„Ungaria și România au semnat un acord de securitate energetică”, Budapesta dorind să își extindă cooperarea cu Bucureștiul în sectorul gazelor naturale, pentru a-și diversifica sursele de energie, relatează și Reuters.

Ministrul ungar de Externe: „Ambele ţări consideră furnizarea de energie ca fiind o problemă fizică şi practică şi nu abordează chestiunea din punct de vedere ideologic”

Potrivit comunicatului ministerului de Externe de la Budapesta, şeful diplomaţiei ungare a relatat, după întâlnirea cu ministrul român al energiei, Sebastian Ioan Burduja, că împreună cu omologul său au semnat un acord de importanţă istorică, în urma căruia cooperarea energetică dintre Ungaria şi România va fi mai strânsă ca niciodată – acum, în această perioadă de criză şi plină de incertitudini, când importanţa securităţii aprovizionării a crescut în mod evident.

”Acest lucru asigură protecţie reciprocă, în condiţii echitabile atât pentru consumatorii maghiari, cât şi pentru cei români. Mai mult, cooperarea este de o importanţă deosebită şi pentru că România va deveni, în câţiva ani, singurul exportator net de gaze naturale din regiune şi cel mai mare producător din Uniunea Europeană”, a informat Szijjártó.

Ministrul ungar de externe a mai spus, totodată, că ambele ţări consideră furnizarea de energie ca fiind o problemă fizică şi practică şi nu abordează chestiunea din punct de vedere ideologic, totodată există un consens şi cu privire la rolul din viitor al gazelor naturale, ceea ce conferă o bază bună pentru cooperare.

Szijjártó a subliniat capacitatea mare de stocare a Ungariei, în comparație cu alte state din regiune

„O bază bună pentru cooperare este şi faptul că între cele două ţări a existat şi până acum o cooperare energetică deosebit de activă, dinamică şi eficientă”, a adăugat politicianul maghiar.

În cadrul conferinţei de presă comune, Péter Szijjártó a subliniat că România are capacităţi de producţie semnificative, care se vor mai extinde în viitor, şi că ţara vecină are şi o capacitate mare de stocare în comparaţie cu alte state din regiune, în plus, are acces şi la surse alternative.

„Ungaria a avut, astfel, un interes important să poată semna cât mai curând posibil acest acord de solidaritate cu România, dintre toţi vecinii săi”, a spus ministrul ungar de externe.

Capacitatea interconectorului de gaze naturale dintre România și Ungaria a fost majorată recent

Szijjártó a mai menţionat că cele două ţări şi-au conectat deja reţelele de conducte de gaze naturale, iar recent, capacitatea interconectorului a fost mărită, astfel încât în prezent este posibilă transportarea a 2,6 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an.

„Anul trecut au fost comercializate în total 1,8 miliarde de metri cubi, contribuind la securitatea aprovizionării cu energie în cele două ţări”, a explicat Szijjártó.

Oficialul maghiar a arătat că în urma evenimentelor din ultimii ani, ruta sudică a devenit dominantă în aprovizionarea cu gaze naturale a Ungariei, iar odată cu acordul actual, aceasta va deveni şi mai decisivă. „În viitor, aprovizionarea noastră cu gaze naturale va continua să fie furnizată în primul rând dinspre sud”, a declarat ministrul.

În opinia sa, România se află, datorită unui zăcământ uriaş din mare, în faţa unei oportunităţi uriaşe de a deveni un exportator net de gaze naturale.

Ungaria speră să încheie și un acord comercial cu România

„Aici, în regiune, acesta va fi singurul zăcământ nou sau opţiune de sursă de gaze care poate servi scopului diversificării aici. Astfel că noi suntem, în mod firesc, interesaţi de extinderea cooperării noastre cu România în domeniul gazelor naturale, iar companiile noastre poartă deja negocierile comerciale necesare în acest sens”, a mai relatat Szijjártó.

„Sperăm că vor putea încheia un acord comercial care va reprezenta un pas înainte pentru ambele ţări – din perspectiva afacerilor, cea financiară şi a securităţii energetice”, a subliniat ministrul.

„În cele din urmă aş dori să subliniez, încă o dată, că acest acord de solidaritate de importanţă istorică cu privire la gaze încheiat între Ungaria şi România contribuie la securitatea aprovizionării cu energie a Ungariei şi la posibilitatea de a menţine măsura reducerii cheltuielilor cu utilităţile”, a conchis Péter Szjiharto”.

Reuters: Ungaria vrea să-și reducă dependența de Rusia

Ministrul Szijjarto a declarat luni că Ungaria este interesată să colaboreze cu România în domeniul energiei, întrucât România urmează să devină un exportator net de gaze naturale în perioada următoare, pe măsură ce un nou zăcământ offshore de gaze va începe producția.

Forajul la zăcământul de gaze Neptun Deep din Marea Neagră, unul dintre cele mai mari depozite de gaze din Uniunea Europeană, care va dubla producția României și ar putea transforma țara într-un exportator net, ar putea începe în câteva săptămâni, mai arată Reuters.

„Acest nou zăcământ de gaze va fi singura sursă nouă de gaze din regiune care poate contribui la diversificarea energetică”, a declarat Szijjarto, după semnarea unui acord de solidaritate energetică cu Sebastian Ioan Burduja, ministrul energiei din România, citat de Reuters.

Aproximativ două treimi din importurile de gaze ale Ungariei provin din Rusia, însă presiunea crește asupra țării, alături de cea pusă pe alți vecini, pentru a-și diversifica mai rapid sursele și a reduce dependența de energia rusească, în urma invaziei Moscovei în Ucraina din 2022.

Anul trecut, Ungaria a importat aproximativ 7,5 miliarde de metri cubi de gaze rusești prin gazoductul TurkStream și cantități suplimentare prin România, a declarat premierul Viktor Orban în decembrie. Țara dispune, de asemenea, de o producție internă de aproximativ 1-1,5 miliarde de metri cubi de gaze.

