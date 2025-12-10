Nuclearelectrica analizează un joint-venture cu Critical Metals din SUA, pentru prelucrarea metalelor rare în România, la Feldioara – Americanii ar aduce cantități masive de metale rare din Groenlanda

Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, filială a Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei atomo-electrice de la Cernavodă, a aprobat luni semnarea unui acord neangajant cu compania americană Critical Metals Corp (CRML) ce vizează posibilitatea înființării unui joint-venture pentru prelucrarea metalelor rare în județul Brașov, conform unui anunț la BVB.

Compania mixtă ar fi deținută în regim egal cu americanii, adică proporție de 50%-50%, iar aceasta vizează punerea în funcțiune a unei instalații de ultimă generație pentru prelucrarea metalelor rare la FPCU Feldioara. Metalele rare care ar fi eventual prelucrate la Feldioara, în județul Brașov, ar veni din mina deținută de americani în Tanbreez, în sudul Groenlandei.

România, pe harta metalelor rare

Jumătate din producția de metale rare de la Tanbreez ar urma să ajungă la Feldioara, iar proiectul americanilor e unul din cele mai mari în termeni de rezerve de metale rare și este special în ideea în care în această mina există o lipsă relativ unică de elemente radioactive precum uraniu și thoriu.

Companiile ar urma să atragă finanțare nerambursabilă de la UE, care prin Comisie a pus recent la bătaie 3,5 miliarde de euro pentru dezvoltarea lanțului de aprovizionare european cu metale rare.

Anunțul Nuclearelectrica de la BVB:

”Anunțul Nuclearelectrica: S.N. Nuclearelectrica S.A. informează acționarii și investitorii că, în data de 08.12.2025, FPCU Feldioara, filială a S.N. Nuclearelectrica S.A., a aprobat semnarea unui Term Sheet neangajant cu Critical Metals Corp (CRML), în vederea explorării posibilității înființării unei Joint Venture (JVCo).

Term Sheet-ul neangajant cu Critical Metals Corp. (CRML) are ca scop evaluarea înființării unei societăți mixte 50%-50% în vederea potențialei puneri în funcțiune a unei instalații de ultimă generație pentru prelucrarea metalelor rare la FPCU Feldioara.

FPCU Feldioara și CRML vor colabora, în lunile următoare, pe baza prevederilor din Term Sheet, pentru a evalua baza tehnică și comercială pentru înființarea JVCo, vehiculul destinat dezvoltării și potențialei construcții a unei fabrici de prelucrare a metalelor rare de ultimă generație în România.

Explorarea acestei posibilități prin acest acord neangajant nu are implicații juridice și/sau financiare pentru FPCU Feldioara și/sau Nuclearelectrica și reprezintă doar un potențial ce merită a fi explorat”.

Ce spune compania americană: 50% din producția de metale rare ar ajunge să fie prelucrate la Feldioara

Pe de altă parte, compania americană a anunțat marți că va furniza 50% din concentratele de pământuri rare ale proiectului Tanbreez către JV-ul din România pe întreaga durată de viață a minei, „în condiții competitive de piață convenite de comun acord”.

Presa internațională arată că proiectul Tanbreez este esențial ca sursă alternativă de pământuri rare grele, care sunt materii prime cheie pentru vehicule electrice, turbine eoliene și pentru industria de apărare, în contextul în care statele occidentale încearcă să își reducă dependența de China pentru aceste resurse vitale.

Facilitatea din România ar urma să creeze un lanț de aprovizionare de pământuri rare orientat către Europa, reducând dependența regiunii de China, care domină peste 90% din procesarea globală.

„Nu construim doar o fabrică – demontăm strânsoarea Chinei asupra pământurilor rare și oferim Europei acces la aprovizionare sigură”, a declarat Tony Sage, CEO al Critical Metals, citat de publicația marketscreener.com.

Compania a mai spus că fabrica de la Feldioara va produce produse precum magneți de calitate pentru industria aerospațială și militară.

În octombrie, compania americană Critical Metals a declarat că va strânge 50 de milioane de dolari printr-un acord de tip private investment in public equity (PIPE) cu un investitor instituțional, pentru a ajuta la dezvoltarea zăcământului său de pământuri rare Tanbreez din Groenlanda.

***