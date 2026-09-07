Acord PNL – USR de colaborare parlamentară. Prioritățile – reducerea numărului de parlamentari, reforma administrativă, eliminarea supraimpozitării muncii part-time

PNL şi USR au semnat luni un acord de colaborare în Parlament, stabilind prioritățile legislative pe care le vor susține în sesiunea aceasta – reforma administraţiei publice, reforma electorală, eliminarea supraimpozitării muncii part-time.

Tot luni, grupurile PNL și USR din Camera Deputaților au sesizat CCR în legătură cu alegerea celor doi secretari proveniți de la AUR și SOS, în urma unei înțelegeri între PSD și formațiunile suveraniste din Parlament.

„Noi nu le luptăm pentru posturi, ci ne luptăm pentru o normalitate. Poporul a spus că anumite partide trebuie să fie în Parlament în anumite proporții, iar proporția din Parlament trebuie să fie văzută inclusiv în Biroul Permanent. AUR și PSD au schimbat voința poporului. Vorbim despre un articol foarte clar din Constituție care spune că în birourile permanente trebuie să respecte ponderea dată din Parlament, această pondere în acest moment nu este îndeplinită. Un singur exemplu: 13 parlamentari deputați de la SOS generează un loc în Biroul Permanent, în timp ce peste 54 de deputați PNL generează tot un loc”, a explicat Alex Dimitriu, deputat USR, motivele acțiunii înregistrate la CCR.

Proiectul de reorganizare administrativ-teritorială urmează a fi prezentat curând

Acordul dintre PNL și USR presupune susținerea reciprocă a proiectelor considerate importante de cele două formațiuni, a explicat Diana Stoica, lidera deputaților USR: ”Cele pe care ni le-am asumat prin acest acord semnat astăzi sunt: reforma administrației publice – ne referim la creșterea nivelului de profesionalism din instituțiile publice din România, ceea ce Guvernul Bolojan, din care fac parte și PNL și USR, au început deja. În al doilea rând, reforma administrativ-teritorială, să găsim și la nivel parlamentar o soluție pentru eficientizarea și modernizarea reformei administrației publice și a UAT-urilor din România. Vom propune în curând varianta pe care noi o considerăm potrivită. Ne referim și la reforma electorală, în primul rând reducerea numărului de parlamentari, așa cum românii au votat în urmă cu mai mulți ani de zile. Ne referim și la eliminarea impozitării muncii part-time. Colegii din PNL și USR, membri în comisia de muncă, au proiecte legislative depuse în acest sens. Trebuie să eliminăm această nedreptate cât mai curând. Nu se poate să plătești taxe întregi pentru un contract de muncă cu normă parțială”.

Liderul PNL din Camera Deputaților: Este un acord transparent, reformist

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a explicat că acordul PNL – USR vizează reforme necesare și este transparent.

În oglindă, Andronache cere publicarea acordului de colaborare dintre AUR și PSD: ”Dorim, în sensul acesta, să ştim şi la ce s-a angajat coaliţia toxică de guvernare PSD AUR şi SOS. Eu cred că este spre binele societăţii să vadă toată lumea aceste angajamente pe care PSD şi le-a luat. Oricum, au şi început să concretizeze, după cum aţi văzut, în Biroul permanent al Camerei, aceste angajamente luate prin protocol”.

„Cerem în mod imperativ PSD să facă public protocolul sau să facă publice protocoalele pe care le-au încheiat cu partidele extremiste din Parlament. Vrem să știm și noi ce au semnat și la ce s-au angajat, s-au angajat să depună reglementări antireformiste, s-au angajat pentru a avea voturi pentru a trece un guvern PSD-AUR-SOS? La chestiuni care ne pot aduce si în situație de infringement, vrem să știm lucrurile acestea”.

PNL şi USR cer renunţarea la votul online, în Parlament

Tot luni, PNL şi USR au cerut conducerii Camerei Deputaţilor renunţarea la votul online, în Parlament, deputata Raluca Turcan explicând că sunt zeci de parlamentari cunoscuţi pe TikTok, dar care abia dacă au păşit instituţia Parlamentului şi îşi desfăşoară întreaga activitate, confortabil, dintr-un fotoliu, votând pe tabletă.

”Grupurile reunite PNL şi USR au depus o solicitare oficială în Biroul de conducere al Camerei Deputaţilor, pentru renunţarea la votul online. După cum bine cunoaşteţi, votul online a fost introdus în Parlament în momentul pandemiei, ulterior prelungit, pentru a putea finaliza cu succes toate proiectele de reformă din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Pandemia s-a încheiat, PNRR s-a încheiat. Ca atare nu mai există nicio motivaţie pentru votul online în Parlament”, a anunţat Turcan.

”Parlamentul trebuie să fie prezent, pentru că dezbaterea parlamentară în sine înseamnă proiect, prezenţă, argumente, înţelegere, decizie şi după aceea vot. Nu este suficient ca un parlamentar să reacţioneze la îndemnul de vot al liderului de grup, ci parlamentarii trebuie să fie parte la dezbatere”, a mai spus deputata.

”Aşadar, în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor solicităm renunţarea la votul online, ulterior vom solicita ca şi comisiile să se desfăşoare cu prezenţă online şi în acelaşi timp să se desfăşoare cu prezenţă fizică şi, de asemenea, să nu mai poată avea loc simultan comisii, astfel încât parlamentarii să nu poată ajunge la dezbaterile din comisii. Este o măsură decentă şi o măsură care respectă nu doar ceea ce aşteaptă românii de la activitatea parlamentară, ci ceea ce se întâmplă deja şi în alte state cu democraţii puternice, în care votul online nu mai este acceptat în Parlament”, a adăugat Raluca Turcan.

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