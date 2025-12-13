Acord pentru îngheţarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse în Europa – pas spre „împrumutul de reparații”

Guvernele țărilor UE au ajuns la un acord cu privire la înghețarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse în Europa, a anunțat vineri președinția daneză a Consiliului UE, astfel fiind înlăturat un obstacol important în calea disponibilizării fondurilor pentru Ucraina ca „împrumut de reparații”, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Decizia UE de a îngheța pe termen nelimitat fonduri ruse în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro este menită să faciliteze planurile de a furniza Kievului o parte a banilor ca „împrumut de reparații” pe termen lung.

Într-o declarație comună, Belgia, Bulgaria, Malta și Italia au afirmat că decizia de a folosi activele ruse pentru Ucraina trebuie să fie luată la summitul UE din 18 – 19 decembrie de la Bruxelles.

Până acum, cele 27 de state membre trebuiau să convină în unanimitate la fiecare șase luni să mențină înghețate fondurile ruse, în conformitate cu sancțiunile UE impuse Moscovei ca răspuns la invazia rusă în Ucraina, începută în februarie 2022.

Mecanism de urgență

Pentru a îngheța fondurile respective pe termen nelimitat, țările UE au apelat la un mecanism de urgență economică ce permite schimbarea de la vot cu unanimitate la vot cu majoritate pentru a adopta decizia în cauză.

Țările europene argumentează că războiul lansat de Rusia contra Ucrainei cauzează provocări economice grave și că de aceea transferul de fonduri către Rusia trebuie să fie împiedicat, pentru a limita pagubele cauzate economiei UE.

Belgia, țara în care se află marea majoritate a acestor active înghețate, a cerut garanții „independente și autonome” de la celelalte țări membre ale Uniunii Europene în schimbul sprijinului său pentru „împrumutul de reparații” pentru Ucraina folosindu-se activele rusești înghețate.

Euroclear, companie ce adăpostește la Bruxelles marea majoritate a activelor înghețate ruse, face din Belgia un jucător cheie în negocierile din cadrul UE.

Poziția Belgiei este aceea că garanțiile respective trebuie să fie „independente și autonome astfel încât ele să rămână în vigoare chiar dacă împrumutul ar fi considerat nul”.

Pe de altă parte, îngheţarea pe termen nelimitat a activelor are scopul de a convinge Belgia să sprijine planul UE de a utiliza fondurile ruseşti îngheţate pentru a acorda Ucrainei un împrumut de până la 165 de miliarde de euro, destinat acoperirii necesităţilor bugetare militare şi civile ale acesteia în 2026 şi 2027. Împrumutul ar fi rambursat de Ucraina numai atunci când Rusia va plăti Kievului despăgubiri de război, ceea ce face ca împrumutul să fie, de fapt, o subvenţie ce anticipează viitoarele plăţi de reparaţii din partea Rusiei.

Prim-ministrul ucrainean Iulia Svîrîdenko a lăudat decizia într-o postare pe X spunând că este „un pas important către justiţie şi responsabilitate”.

„Această decizie consolidează fundamentul mecanismului de împrumut pentru reparaţii şi ne apropie de un viitor în care Rusia va plăti pentru crimele şi distrugerile cauzate”, a scris ea.

Belgia vrea garanții că va fi sprijinită

Liderii UE – Consiliul European – se vor reuni pe 18 decembrie pentru a finaliza detaliile împrumutului de reparaţii şi pentru a rezolva problemele rămase, care includ garanţii din partea tuturor guvernelor UE pentru Belgia că nu va fi lăsată singură să suporte costurile în cazul în care un eventual proces intentat de Moscova ar avea succes.

Înainte de aceasta, luni, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita Berlinul pentru discuţii cu cancelarul german Friedrich Merz, la care se vor alătura ulterior şi alţi lideri UE şi NATO, a anunţat guvernul german.

Germania nu vede nicio alternativă la împrumutul pentru reparaţii şi va oferi garanţii în valoare de 50 de miliarde de euro, au declarat surse diplomatice europene.

Ministrul danez al finanţelor, Stephanie Lose, a cărei ţară deţine preşedinţia rotativă a UE, a declarat jurnaliştilor că „unele îngrijorări” trebuie încă atenuate, dar că speră că va putea fi pregătit terenul pentru o decizie la Consiliul European de săptămâna viitoare.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat că se pregătesc garanţii solide pentru Belgia.

În schimb, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat pe Facebook că, în opinia sa, decizia UE de a îngheţa pe termen nelimitat activele ruseşti printr-un vot cu majoritate calificată – care necesită sprijinul a 15 din cele 27 de state membre, reprezentând 65% din populaţia UE – va cauza daune ireparabile blocului european. Ungaria va face tot ce poate pentru a „restabili o situaţie legală”, a promis el.

Banca centrală rusă anunță că dă în jduecată Euroclear

Banca Centrală a Rusiei a declarat că planurile UE de a utiliza activele sale sunt ilegale şi şi-a rezervat dreptul de a utiliza toate mijloacele disponibile pentru a-şi proteja interesele, remarci ignorate de comisarul Dombrovskis.

