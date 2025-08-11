Acord neobișnuit: Nvidia și AMD vor plăti 15% din veniturile obținute din vânzările de cipuri în China către guvernul SUA

Nvidia și AMD au fost de acord să dea guvernului SUA 15% din veniturile obținute din vânzările de cipuri în China, ca parte a unui aranjament neobișnuit cu administrația Trump pentru a obține licențe de export pentru semiconductori, potrivit Financial Times.

Cei doi producători de cipuri au acceptat acest acord financiar ca o condiție pentru obținerea licențelor de export pentru piața chineză, acordate săptămâna trecută, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, inclusiv un oficial american.

Oficialul american a spus că Nvidia a fost de acord să împartă 15% din veniturile obținute din vânzările de cipuri H20 în China, iar AMD va oferi același procent din veniturile obținute din cipurile MI308. Două persoane familiarizate cu aranjamentul au spus că administrația Trump nu a stabilit încă modul în care va folosi banii.

Departamentul Comerțului a început emiterea licențelor de export pentru H20 vineri, la două zile după ce directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, s-a întâlnit cu președintele Donald Trump. Oficialul american a spus că administrația a început, de asemenea, emiterea licențelor pentru cipul AMD destinat Chinei.

„Respectăm regulile stabilite de guvernul SUA pentru participarea noastră pe piețele internaționale.”

Aranjamentul „quid pro quo” este fără precedent. Potrivit experților în controlul exporturilor, nicio companie americană nu a fost vreodată de acord să plătească o parte din veniturile sale pentru a obține licențe de export. Însă acordul se potrivește unui tipar din administrația Trump, în care președintele îndeamnă companiile să ia măsuri – precum investiții interne – pentru a evita impunerea de tarife, încercând astfel să aducă locuri de muncă și venituri în SUA.

AMD nu a răspuns la solicitarea de comentarii. Nvidia nu a negat că a acceptat aranjamentul. A spus: „Respectăm regulile stabilite de guvernul SUA pentru participarea noastră pe piețele internaționale.”

Analiștii Bernstein estimează că, pe baza previziunilor Nvidia înainte de introducerea restricțiilor la începutul acestui an, compania ar fi vândut aproximativ 1,5 milioane de cipuri H20 în China în 2025, generând aproximativ 23 miliarde USD în venituri.

Mișcarea urmează controversei privind cipul H20. Nvidia a adaptat H20 pentru piața chineză după ce președintele Joe Biden a impus restricții dure la export pentru cipurile mai avansate folosite în inteligența artificială.

În aprilie, administrația Trump a spus că va interzice exporturile H20 către China. Cu toate acestea, Trump a inversat decizia în iunie, după întâlnirea cu Huang la Casa Albă. În săptămânile următoare, Nvidia a devenit îngrijorată pentru că Biroul pentru Industrie și Securitate (BIS) – ramura Departamentului Comerțului care gestionează controalele la export – nu emisese încă licențe.

Huang a ridicat problema în discuția cu Trump miercuri, potrivit unor surse, iar BIS a început să emită licențe vineri.

Acordul privind veniturile H20 apare în contextul criticilor adresate Nvidia și administrației Trump pentru decizia de a vinde cipul către China. Experți americani în securitate spun că H20 va ajuta armata chineză și va submina puterea SUA în domeniul inteligenței artificiale.

„Beijingul trebuie să se bucure văzând Washingtonul transformând licențele de export în surse de venit,” a spus Liza Tobin, expert în China care a lucrat în Consiliul Național de Securitate în prima administrație Trump, acum la Jamestown Foundation.

„Ce urmează — să permitem Lockheed Martin să vândă F-35 Chinei pentru un comision de 15%?”

Unii oficiali BIS și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la schimbarea deciziei, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Într-o scrisoare recentă către secretarul comerțului Howard Lutnick, Matt Pottinger – expert în China și fost adjunct al consilierului pentru securitate națională în primul mandat Trump – împreună cu alți 19 experți în securitate au cerut SUA să nu acorde licențe H20.

Aceștia au spus că H20 este un „accelerator puternic al capacităților de vârf AI ale Chinei” și va fi folosit, în cele din urmă, de armata chineză. Nvidia a spus că afirmațiile sunt „eronate” și a respins ideea că China ar putea folosi H20 în scopuri militare.

Sâmbătă, Nvidia a declarat: „Deși nu am livrat H20 în China de luni de zile, sperăm că regulile privind controlul exporturilor vor permite Americii să concureze în China și pe plan mondial. America nu își poate permite să repete situația 5G și să piardă conducerea în telecomunicații. Stiva tehnologică AI a Americii poate fi standardul mondial dacă ne mișcăm rapid.”

Dezbaterile de la Washington privind politica de control al exporturilor pentru cipuri au loc în contextul în care SUA și China poartă discuții comerciale, pe care Trump speră să le folosească drept rampă pentru un summit cu președintele chinez Xi Jinping. FT a raportat anterior că Departamentul Comerțului a fost instruit să înghețe noile controale la export pentru China pentru a evita antagonizarea Beijingului.

Temerile că Trump ar putea relaxa controalele pentru a mulțumi China vin în contextul în care Beijingul face presiuni pentru relaxarea restricțiilor asupra cipurilor de memorie cu lățime de bandă mare (HBM), un component esențial pentru fabricarea cipurilor AI avansate.

