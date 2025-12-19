Acord la Consiliul European: UE împrumută Ucraina cu 90 mld. euro, dar nu se atinge de activele rusești înghețate

Liderii europeni, reuniți la Bruxelles, au decis în cursul nopții de joi spre vineri să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, dar fără a recurge la active rusești, în lipsa unui acord asupra acestei soluții fără precedent.

„Avem un acord. Decizia de a acorda Ucrainei 90 de miliarde de euro ca sprijin pentru perioada 2026-2027 a fost aprobată”, a declarat pe X președintele Consiliului European, António Costa, care a condus lucrările acestui summit.

Uniunea Europeană transmite astfel un „mesaj clar” președintelui rus Vladimir Putin, a afirmat la rândul său cancelarul german Friedrich Merz, susținător ferm al utilizării activelor rusești.

Cele 27 de state membre trebuiau să găsească o soluție durabilă pentru a finanța Ucraina, care risca să rămână fără bani încă din primul trimestru al anului viitor.

În octombrie, acestea s-au angajat să asigure, în următorii doi ani, cea mai mare parte a sprijinului financiar și militar acordat Kievului, după decizia președintelui american Donald Trump de a întrerupe ajutorul SUA.

Aceste nevoi de finanțare au fost estimate la 137 de miliarde de euro, UE angajându-se să acopere două treimi, sau 90 de miliarde de euro. Restul urmează să fie asigurat de ceilalți aliați ai Ucrainei, precum Norvegia și Canada.

Cele 27 de state membre ale UE vor acorda Kievului un împrumut fără dobândă, finanțat din bugetul Uniunii Europene – o soluție inițial respinsă din cauza lipsei de consens.

Președintele Nicușor Dan a declarat, la Bruxelles, că Ucraina va rambursa suma împrumutată atunci când se va termina războiul, iar dobânzile pentru acest împrumut sunt plătite din bugetul Uniunii, transmite Agerpres.

Până la încheierea conflictului, activele Rusiei vor rămâne blocate, iar UE își rezervă dreptul de a le utiliza pentru rambursarea împrumutului, în conformitate cu legislația UE și internațională. „Împrumutul ar trebui să consolideze industriile de apărare ale Europei și Ucrainei și să garanteze că Ucraina continuă să respecte statul de drept și să lupte împotriva corupției”, se arată într-un comunicat al Consiliului European.

Liderii UE au evitat ”haosul şi divizarea” prin decizia lor de a acorda Ucrainei un împrumut prin împrumuturi în numerar, în loc să utilizeze activele ruseşti îngheţate, a declarat vineri dimineaţă premierul belgian Bart De Wever. „Am rămas uniţi”, a adăugat De Wever.

Acordul oferă Kievului o salvare de ultim moment, pe fondul unei intense activităţi diplomatice.

Oficialii americani şi ruşi urmează să se întâlnească la Miami în acest weekend pentru discuţii suplimentare privind un plan de pace, a declarat un oficial al Casei Albe pentru agenţia de ştiri AFP. Se crede că trimisul Kremlinului, Kirill Dmitriev, va discuta cu trimişii lui Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, la Miami.