Acord provizoriu între Consiliu și PE pentru simplificarea și accelerarea achizițiilor din apărare

Președinția Consiliului și negociatorii Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu pentru simplificarea și accelerarea achizițiilor din domeniul securității și apărării, să faciliteze investițiile în apărare și să sprijine industria de apărare.

Pachetul vizează eliminarea întârzierilor administrative, autorizarea, raportarea și cooperarea transfrontalieră, oferind statelor membre și industriei o modalitate clară pentru a acționa rapid și a consolida capacitatea de apărare a Europei.

Pregătirea de apărare

Acordul provizoriu simplifică gestionarea și punerea în aplicare a Fondului european de apărare (FEA) și clarifică modul în care legislația UE în domeniul mediului și al substanțelor chimice se aplică activităților de pregătire pentru apărare.

Textul convenit provizoriu simplifică cerințele administrative pentru depunerea cererilor de finanțare din FEA, sporind în același timp sprijinul acordat IMM-urilor și făcând punerea în aplicare a fondului mai previzibilă.

De asemenea, acesta menține posibilitatea ca organismele publice europene, precum Agenția Europeană de Apărare, să funcționeze ca organisme centrale de achiziții.

În ceea ce privește accesul și drepturile utilizatorilor, acordul provizoriu menține dreptul statelor membre cofinanțatoare de a li se acorda drepturi de acces la rezultatele acțiunilor finanțate din FAP, asigurând, în același timp, o protecție adecvată a drepturilor de proprietate intelectuală ale entităților industriale care participă la acțiune.

În plus, colegiuitorii au convenit asupra unor stimulente suplimentare pentru a consolida participarea IMM-urilor la proiectele FAP, în special prin creșterea bonusului la rata de finanțare pentru proiectele care implică IMM-uri.

În cele din urmă, acordul provizoriu reiterează obiectivul de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului. Prin urmare, acesta menține amendamentele propuse de Comisie la legislația privind mediul și substanțele chimice, referitoare la derogările disponibile pentru utilizarea substanțelor chimice în scopul pregătirii pentru apărare.

Accelerarea procedurilor de acordare a autorizațiilor

Acordul provizoriu prevede un cadru armonizat care accelerează acordarea autorizațiilor pentru proiectele de pregătire în domeniul apărării, protejând în același timp competențele statelor membre:

Durata maximă a procesului de acordare a autorizațiilor a fost stabilită la 102 zile lucrătoare.

Acordul provizoriu menține propunerea Comisiei conform căreia o cerere de autorizație ar fi aprobată tacit dacă autoritatea competentă nu a luat o decizie înainte de expirarea termenului.

Acordul asigură că derogările de la aprobarea tacită rămân posibile: legislația națională va putea prevedea astfel de derogări în cazul în care există un risc grav pentru sănătatea umană sau pentru securitatea națională.

Transferurile intra-UE și achizițiile publice în domeniul securității și apărării

Acordul provizoriu elimină întârzierile administrative în achizițiile publice din domeniul securității și apărării, facilitează transferurile de produse legate de apărare în cadrul UE și consolidează cooperarea intra-UE, oferind statelor membre și industriei o cale mai clară pentru a consolida pregătirea Europei în domeniul apărării până în 2030.

De asemenea, acesta aliniază propunerea Comisiei la normele generale privind achizițiile publice, acolo unde este cazul, ținând seama în același timp de specificul pieței apărării.

Majorează pragurile prevăzute în Directiva privind achizițiile publice în domeniul apărării pentru a reduce sarcina administrativă și a oferi autorităților mai mult timp să se concentreze asupra proiectelor majore de apărare care contează cu adevărat.

Introduce posibilitatea achizițiilor comune ocazionale, o regulă de minimis pentru modificările contractuale și o flexibilitate sporită în cadrul acordurilor-cadru.

Introduce două noi licențe generale de transfer obligatorii: una pentru transferurile între furnizori certificați și destinatari certificați și una pentru transferurile în cadrul unui parteneriat industrial intra-UE.

Etapele următoare

Acordul provizoriu trebuie acum să fie aprobat de Consiliu și de Parlamentul European înainte de a fi supus unei revizuiri juridico-lingvistice în vederea adoptării formale a actelor legislative de către colegiuitori în lunile următoare.

Context

La 17 iunie 2025, Comisia a adoptat cel de-al cincilea pachet omnibus privind pregătirea în domeniul apărării, care cuprinde propuneri de simplificare a legislației și a programelor specifice apărării, precum și a celor nespecifice apărării.

Pachetul include propuneri pentru două regulamente și o directivă, precum și proiecte de regulamente delegate care vizează facilitarea investițiilor în apărare și a condițiilor pentru industria de apărare, precum și simplificarea achizițiilor publice în domeniul securității și al apărării.

Pachetul omnibus privind pregătirea de apărare reflectă prioritățile stabilite în Cartea albă privind pregătirea de apărare a Europei pentru 2030.

Această inițiativă decurge dintr-un obiectiv politic mai amplu de consolidare a competitivității UE, prin reducerea sarcinilor administrative ale întreprinderilor și crearea unor condiții mai favorabile pentru desfășurarea activității acestora în UE.

La 6 martie 2025, Consiliul European a solicitat Comisiei și colegiuitorilor să „avanseze rapid lucrările privind simplificarea cadrului juridic și administrativ, în special în ceea ce privește achizițiile publice, cooperarea industrială, cerințele de autorizare și de raportare, pentru a elimina toate obstacolele și blocajele care împiedică o extindere rapidă a industriei de apărare, inclusiv pentru IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare medie”.

****