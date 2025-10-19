Acord în UE asupra Programului european pentru industria de apărare, în valoare de 1,5 mld euro

Președinția Consiliului și negociatorii din Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind Programul european pentru industria de apărare (European Defence Industry Programme – EDIP, n.r.), un program de finanțare dedicat apărării, în valoare de 1,5 miliarde EUR pentru perioada 2025-2027, potrivit unui comunicat oficial.

Programul vizează stimularea capacității de apărare a UE prin îmbunătățirea competitivității și a capacității de reacție a bazei industriale și tehnologice europene de apărare (European Defence Technology Industrial Base – EDTIB, n.r.). De asemenea, acesta vizează sprijinirea cooperării industriale în domeniul apărării cu Ucraina și cu întreprinderile ucrainene prin intermediul instrumentului dedicat de sprijinire a Ucrainei, în vederea integrării sale viitoare în EDTIB.

În plus, EDIP instituie primul mecanism de asigurare a securității aprovizionării cu produse de apărare în întreaga UE, precum și un „set de instrumente” juridice pentru a promova cooperarea pe termen lung în domeniul armamentelor între statele membre („Structura pentru programul european de armament”).

Acordul provizoriu la care s-a ajuns joi confirmă bugetul propus de Comisia Europeană pentru EDIP, și anume 1,5 miliarde EUR sub formă de granturi. Din bugetul total, 300 de milioane EUR vor fi alocate Instrumentului de sprijin pentru Ucraina.

Consiliul și PE au invitat Comisia să exploreze opțiuni pentru consolidarea bugetului total al EDIP în viitor, inclusiv pentru Instrumentul de sprijin pentru Ucraina și pentru Fondul propus pentru accelerarea transformării lanțurilor de aprovizionare în domeniul apărării.

Costul componentelor provenite din afara UE și a țărilor asociate nu ar trebui să depășească 35 % din costul estimat al componentelor produsului final, asigurând astfel un echilibru între principiul preferinței europene și cooperarea cu țările partenere în beneficiul industriei europene. Nu vor fi achiziționate componente din țări neasociate care contravin intereselor de securitate și apărare ale UE sau ale statelor sale membre.

EDIP stabilește, de asemenea, un cadru pentru proiectele europene de apărare de interes comun (European Defence Projects of Common Interest – EDPCI, n.r.), care vizează dezvoltarea capacităților, inclusiv a celor care asigură accesul la domenii strategice, facilitatori și sisteme.

Susținere pentru Ucraina

Acordul provizoriu de astăzi instituie primul regim al UE în materie de securitate a aprovizionării în domeniul apărării, conceput pentru a asigura accesul rapid și fiabil la produse și componente de apărare în situații de criză. Acordul prevede o abordare în două etape, cu o distincție clară între produsele de apărare și cele care nu sunt de apărare.

Prin intermediul EDIP, UE instituie un mecanism european de vânzare a produselor militare care va oferi, printre altele, un catalog centralizat al produselor de apărare și va facilita livrarea produselor de apărare, amplificând cererea la nivelul UE și sporind competitivitatea industriei europene de apărare pe piața internațională. De asemenea, acesta oferă posibilitatea de a crea „rezerva” de produse de apărare pentru a permite livrarea rapidă a echipamentelor.

