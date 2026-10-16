Acord franco-german pentru sprijinirea industriei auto europene

Germania și Franța au ajuns la un acord pentru sprijinirea industriei auto europene, aflată sub presiunea concurenței chineze, a costurilor ridicate de producție și a tranziției către vehicule electrice. Înțelegerea urmărește să ofere producătorilor mai multă flexibilitate în reducerea emisiilor și să direcționeze mai mult sprijin public către automobilele și componentele fabricate în Europa, potrivit DW.

Unul dintre cele mai importante puncte ale acordului vizează obiectivele climatice pentru 2035. Germania și Franța susțin reducerea cu 90% a emisiilor medii de CO₂ ale flotei de automobile noi, raportat la nivelul din 2021, în locul reducerii de 100% prevăzute de legislația europeană în vigoare. În această variantă, producătorii nu ar mai trebui să compenseze obligatoriu cele 10% de emisii rămase prin alte măsuri. Schimbarea ar putea permite continuarea comercializării unor automobile noi cu motoare pe benzină și motorină și după 2035, cu respectarea cerințelor aplicabile flotei.

Acordul urmărește, de asemenea, ca sprijinul public pentru achiziția și utilizarea automobilelor să favorizeze producția europeană. Începând din 2028, schemele de subvenționare, sprijinul pentru leasing și achizițiile publice ar urma să fie condiționate de criterii privind locul de asamblare și proveniența componentelor. Propunerea prevede, în anumite condiții, ca vehiculele eligibile să fie asamblate în Uniunea Europeană sau în Regatul Unit și să aibă cel puțin 70% din valoarea componentelor provenită din producția europeană.

Un alt obiectiv este dezvoltarea producției de baterii în Europa. Cerințele privind conținutul european al bateriilor ar urma să fie introduse gradual, pentru a permite dezvoltarea furnizorilor locali și reducerea dependenței de producătorii asiatici. Calendarul propus prevede praguri inițiale pentru anumite componente esențiale în perioada 2028–2029, urmate de creșteri treptate în anii următori.

Cele două guverne susțin și o mai mare flexibilitate în respectarea obiectivelor intermediare de emisii. Printre mecanismele avute în vedere se numără posibilitatea acumulării unor credite de emisii începând din 2029, utilizarea acestora pentru îndeplinirea cerințelor din 2030 și compensarea unor depășiri prin reduceri suplimentare în 2031. Sunt vizate, totodată, ajustări ale regulilor de calcul pentru anumite vehicule hibride plug-in.

Germania și Franța doresc, de asemenea, ca obiectivele privind electrificarea flotelor marilor companii să nu se transforme în cote obligatorii uniforme pentru statele membre, ci să rămână orientative.

Cancelarul german Friedrich Merz a salutat acordul, afirmând că acesta reprezintă „o zi bună pentru șoferi și pentru locurile de muncă din Germania, Franța și Europa”. El a descris înțelegerea drept un semnal de încurajare pentru investițiile în industrie.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că acordul reflectă ambiția comună de a transforma industria auto europeană, fără abandonarea obiectivelor climatice. Cele două guverne urmăresc să obțină sprijinul celorlalte state membre și al Parlamentului European pentru modificarea regulilor la nivelul Uniunii.

Industria auto europeană se confruntă cu dificultăți importante în competiția cu producătorii chinezi de vehicule electrice. În Germania, presiunile sunt amplificate de costurile ridicate, de capacitățile de producție excedentare și de dependența unor producători de piața chineză. Volkswagen, cel mai mare producător auto european după volumul producției, este printre companiile expuse acestor provocări.

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