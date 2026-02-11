Acord european pentru construirea prototipului de reactor nuclear răcit cu plumb – România face parte din consorțiu

Startup-ul italian Newcleo și Consorțiul European Eagles – care include Ansaldo Nucleare și ENEA pentru Italia, Raten pentru România și SCK CEN pentru Belgia – au semnat un acord de colaborare pentru construirea Leandrea, un prototip de reactor nuclear ce urmează a fo dezvoltat până în 2034 la institutul de cercetare belgian SCK CEN.

Programul Eagles, pentru dezvoltarea reactorului Leandrea

Acordul a fost semnat la Bruxelles, în cadrul conferinței „Taking the Lead”, dedicată acestui proiect european, Eagles – 300, mini-reactorul rapid răcit cu plumb, în prezența ministrului belgian al Energiei, Mathieu Bihet, consemnează agenția ANSA, preluată de Rador.

Acordul vizează consolidarea sinergiilor în dezvoltarea tehnologiei reactoarelor rapide răcite cu plumb în Europa, contribuind la proiectarea și construcția reactorului Leandrea, care va fi dezvoltat atât ca demonstrator tehnologic, cât și ca instalație de testare pentru materiale și combustibili.

Programul European Eagles prevede o abordare graduală în mai multe etape: prima fază va include construirea demonstratorului tehnologic Leandrea în Mol, Belgia.

Ultima etapă înainte de comercializare, în România

Aceasta va fi urmată de dezvoltarea demonstratorului de performanță Alfred în România, care va deschide calea pentru comercializarea reactorului Eagles-300 în 2039.

Startup-ul Newcleo, la rândul său, dezvoltă propriul proiect de reactor rapid cu plumb-acid (LFR), comercializarea fiind programată pentru începutul anilor 2030.

Pentru dezvoltarea și construcția prototipului Leandrea, consorțiul și Newcleo vor împărtăşi în calitate de parteneri egali atât suportul tehnic, cât și activitățile de promovare a proiectului.

„Astăzi, Belgia își pune expertiza și know-how-ul în sectorul nuclear în slujba Europei. Prin intermediul acestui proiect, țara noastră își afirmă rolul în dezvoltarea unei energii abundente, competitive și cu emisii reduse”, a declarat ministrul belgian Mathieu Bihet.

„Prin semnarea acestui acord, redefinim reactorul rapid răcit cu plumb ca tehnologie avansată de referință pentru Europa”, a subliniat CEO-ul Newcleo, Stefano Buono, subliniind că această colaborare va „consolida competitivitatea industriei nucleare europene, permițându-i să avanseze rapid și să concureze în cursa globală către o nouă eră a dezvoltării energiei nucleare”.

Proiectul, a adăugat Roberto Adinolfi, președintele Comitetului Director al Eagles și Ansaldo Nucleare, va „optimiza resursele și va scurta timpii de implementare a proiectelor respective”. Mariano Tarantino, șeful Diviziei Sisteme de Energie Nucleară a ENEA, a adăugat, de asemenea, că proiectul este un „pas fundamental înainte în consolidarea poziției de lider a UE în domeniul energiei nucleare”.

