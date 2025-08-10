cursdeguvernare

10 august, 2025

Acord de pace Armenia – Azerbaidjan, semnat la Casa Albă: punâne capăt unui conflict de 35 de ani

De Iulian Soare

10 august, 2025

Premierul armean, Nikol Pașinian (foto dreapta), și președintele azer, Ilham Aliev (foto stânga), au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump.

Trump a declarat că Armenia și Azerbaidjanul au luptat timp de 35 de ani „și acum sunt prieteni și vor fi prieteni multă vreme”.

Dacă va fi respectat, acordul va reprezenta o realizare semnificativă pentru Statele Unite, ceea ce va irita Rusia, care consideră că regiunea caucaziană face parte din sfera sa de influență, transmite Reuters, preluată de Agerpres.


Armenia și Azerbaidjanul și-au disputat de la sfârșitul deceniului 1980 enclava armeană Nagorno-Karabah de pe teritoriul azer, până când forțele armate azere au reușit să preia controlul în 2023, în urma unei ofensive extrem de rapide. Aproape toți cei 100.000 de etnici armeni de acolo s-au refugiat în Armenia.

Acordul de vineri prevede și drepturi exclusive de dezvoltare ale SUA pe un coridor strategic din sudul Caucazului. Trump a anunțat că ambele republici foste sovietice au semnat și înțelegeri separate cu Washingtonul pentru extinderea cooperării în domeniile energiei, comerțului și tehnologiei.

Statele Unite au eliminat de asemenea restricțiile privind cooperarea militară cu Azerbaidjanul.

(Citește și:Polițiștii de frontieră ruși au plecat din Armenia după 32 de ani)

***


