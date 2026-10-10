Acord UE-China: exporturile chineze de mașini hibride spre Europa vor fi înjumătățite, accesul companiilor europene pe piața chineză va fi îmbunătățit

Uniunea Europeană și China au ajuns vineri, la capătul a două zile de negocieri, la o înțelegere preliminară pentru reducerea dezechilibrelor comerciale, acord ce include înjumătățirea exporturilor chineze de automobile hibride și plug-in hybrid către piața europeană, îmbunătățirea accesului companiilor europene pe piața chineză și o relaxare suplimentară a regimului de licențiere pentru exporturile de pământuri rare.

Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru Comerț, Maroš Šefčovič, după discuțiile purtate la Beijing cu ministrul chinez al Comerțului, Wang Wentao, în contextul vizitei sale de 2 zile din 8 și 9 octombrie.

„Comerțul UE-China are nevoie de o reechilibrare reală. Împreună cu ministrul Wang Wentao am ajuns la o înțelegere comună pentru: înjumătățirea exporturilor de HEV și PHEV, îmbunătățirea accesului pe piața chineză și relaxarea suplimentară a licențierii exporturilor de pământuri rare. Un prim pas. Salut angajamentul real. Ne vom reuni din nou până în ianuarie”, a transmis Šefčovič.

EU-CN trade needs real rebalancing. With Minister Wang Wentao we've reached a shared understanding to:⁰🔹halve HEV, PHEV exports⁰🔹improve access to China's market⁰🔹further ease rare earths export licensing.

A first step. I welcome the genuine engagement. We reconvene by Jan. pic.twitter.com/SiKiZYLC8N — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) October 9, 2026

Înțelegerea marchează un prim rezultat concret după mai multe luni de negocieri dintre Bruxelles și Beijing, într-un moment în care UE încearcă să limiteze creșterea rapidă a importurilor de automobile chinezești și să obțină, în paralel, condiții mai bune de acces pentru companiile europene pe piața Chinei. Inițial, Comisia a amenințat cu impunerea unei cote care să plafoneze importurile de automobile chineze în UE.

ACEA: Un pas pozitiv pentru reducerea tensiunilor comerciale

Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a salutat acordul interimar și l-a descris drept „un pas pozitiv” pentru reducerea tensiunilor comerciale dintre UE și China.

Organizația avertizează că avansul foarte rapid al importurilor chineze de automobile hibride și plug-in hybrid începe să aibă un efect destabilizator asupra pieței auto europene.

În prima jumătate a anului 2026, mărcile chineze au ajuns la o cotă de 14% pe piața europeană a automobilelor full hybrid, față de numai 2% în 2024. În cazul plug-in hybrid, cota lor a urcat la 25%, de asemenea de la doar 2% în 2024.

„O destabilizare bruscă și puternică a pieței europene, împreună cu războaie ale prețurilor similare celor pe care le vedem în prezent în China, ar avea un impact extrem de perturbator asupra economiei europene în ansamblu”, a declarat Sigrid de Vries, directorul general al ACEA.

Potrivit acesteia, acordul poate facilita „tranziția către o nouă eră a prezenței chineze pe piața europeană într-un mod ordonat”, ceea ce ar fi în interesul pe termen lung al ambelor părți.

ACEA avertizează însă că acordul nu rezolvă toate problemele comerciale dintre cele două blocuri. Asociația solicită ca, într-o etapă ulterioară, să fie analizat și riscul ca importurile din China să perturbe alte segmente ale industriei auto europene, inclusiv piața autobuzelor și a camioanelor.

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