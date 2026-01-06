Ultimele negocierile pe acordul UE-Mercosur, la Bruxelles. Un vot final ar urma să aibă loc vineri – Italia va decide soarta acordului comercial

Miniștri agriculturii din UE se vor întâlni la Bruxelles, miercuri, pentru ultimele negocieri cu privire la acordul de liber schimb UE-Mercosur, scriu agențiile internaționale de presă. La reuniune vor fi prezenți miniștri din toate cele 27 de țări europene, iar un vot final pe aprobarea acordului ar urma să aibă loc vineri.

Pe agenda discuțiilor de miercuri se numără și limitele privind pesticidele regăsite în produsele importate în UE, în condițiile în care Franța solicită ca acordul să includă și reciprocitate în ceea ce privește standardele de producție. Amintim că prim-ministrul francez Sebastien Lecornu a anunțat duminică faptul că guvernul francez – dorind să stingă mișcarea de protest a fermierilor – va emite un ordin de suspendare a importurilor din America Latină care conțin reziduuri de pesticide interzise în UE. Măsura necesită, însă, aprobarea UE.

Vineri ar urma să aibă loc și un vot al ambasadorilor UE privind măsurile de salvgardare legate de acordul comercial.

Înainte de voturile finale de vineri, Comisia Europeană este așteptată să emită o declarație menită să reasigure țările care au ezitat până acum să susțină acordul, scrie Politico citând cinci oficiali cu informații despre discuțiile interne. Deși conținutul declarației este încă neclar, unii dintre oficiali, vorbind sub protecția anonimatului, au sugerat că aceasta ar putea include asigurări privind plăți suplimentare, compensatorii, către fermierii europeni.

Comisia vrea semnarea acordului cu Mercosur pe 12 ianuarie

Comisia Europeană are încă în plan ca semnarea acordului comercial UE-Mercosur să aibă loc pe 12 ianuarie, în Paraguay.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, nu a primit luna trecută mandatul liderilor UE – reuniți în cadrul Consiliului European – de a semna acordul în Brazilia, după ce Franța și Italia au cerut o amânare și măsuri suplimentare de protecție pentru fermieri. Premierul italian Georgia Meloni ar fi negociat cu președintele brazilian Lula da Silva o amânare pentru luna ianuarie.

Un diplomat european a precizat în decembrie că Comisia vrea ca semnarea să aibă loc înainte ca eurodeputații să revină la Parlamentul European, la Strasbourg, pe 19 ianuarie, pentru a evita o nouă tentativă a europarlamentarilor de a contesta acordul la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

În același timp, un purtător de cuvânt al Comisiei a transmis luni că „suntem pe drumul cel bun pentru a avea în vedere semnarea acordului și sperăm că acest lucru se va întâmpla destul de curând”.

Termenul limită inițial era final de decembrie – Acordul ar crea unul din cele mai mari blocuri trans-continentale de liber-schimb. Italia are votul decisiv

Un diplomat UE a precizat pentru Euronews că la discuțiile de miercuri vor fi prezenți Maroš Šefčovič, comisarul european pentru comerț, Christophe Hansen, comisarul pentru agricultură și Olivér Várhelyi. comisarul pentru sănătate și bunăstarea animalelor.

Oficialii Comisiei vor oferi „clarificări” și cu privire la plățile suplimentare, compensatorii, către fermierii europeni ce ar urma să fie incluse în următorul proiect de buget al Politicii Agricole Comune.

Conform Politico, plățile suplimentare ar fi esențiale pentru a recâștiga sprijinul premierului italian Giorgia Meloni, care a tras „frâna de mână” înaintea summitului liderilor UE de la Bruxelles de luna trecută, sub presiunea lobby-ului industriei agricole din Italia.

Potrivit regulilor de vot ale UE, este necesară o așa-numită majoritate calificată – 15 din cele 27 de state membre ale blocului, reprezentând 65% din populația UE – pentru a susține acordul comercial la care se lucrează de peste 25 de ani.

Italia, cu populația sa mare, deține practic votul decisiv, arată Politico. Dacă Comisia poate oferi asigurări privind alocarea unor bani pentru fermieri în următorul buget multianual al UE, pe șapte ani, care acoperă perioada 2028–2034, acest lucru ar ajuta la atenuarea impactului unei reduceri propuse de o cincime a Politicii Agricole Comune (PAC), prin care blocul acordă subvenții fermierilor.

Conform Politico, noile concesii s-ar putea să nu fie suficiente pentru a convinge Franța și Polonia, principalii opozanți ai acordului cu Mercosur – blocul care reunește Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Însă, fără Italia, Franța și Polonia și aliații lor nu ar avea suficiente voturi pentru a bloca acordul în cadrul votului de vineri.

