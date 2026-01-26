UE, la un pas de un acord uriaș cu India. Cât de mare e potențialul pentru export către a 4-a economie a lumii. Acordul e complet diferit de Mercosur, sectoarele sensibile sunt lăsate deoparte

Uniunea Europeană este pe ultima sută de metri în negocierile pentru un nou acord comercial masiv, de data asta cu India. Acordul este anticipat să atragă atenția administrației Trump, care are tarife de 50% pe India inclusiv din cauza achizițiilor Indiei de petrol rusesc, prin care finanțează practic războiul împotriva Ucrainei.

Acordul final UE-India ar urma să fie anunțat marți, în contextul vizitei liderilor de la Bruxelles la New Delhi. Pe lângă finalizarea acordului comercial, marți ar urma să fie convenit și un nou pact de apărare și securitate.

India a sărbătorit luni cea de-a 77-a Zi a Republicii (ziua națională), cu participarea liderilor UE Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, Antonio Costa, președintele Consiliului European și Maros Sefcovic, comisarul pentru comerț al UE.

Paradă militară la New Delhi – UE își intensifică eforturile de diversificare și de cucerire a noi piețe de desfacere

Liderii UE au participat inclusiv la parada militară de la New Delhi, în timp ce delegațiile celor două părți au finalizat discuțiile tehnice.

”Am avut o întâlnire foarte bună cu ministrul (indian al) comerțului – cred că este a 11-a întâlnire în ultimele 10 luni, deci am petrecut o cantitate enormă de timp pentru a ajunge la un acord. Verificăm cele mai recente documente, schimbăm ultimele cifre și cred că suntem foarte aproape. (…) Facem tot ce ține de noi și cred că vom avea (marți) o ceremonie de semnare”, a declarat Sefcovic pentru Euronews, în marja negocierilor finale.

Acordul nu vizează sectoare sensibile din punct de vedere politic, neavând motive să fie atacat cum a fost acordul cu țările Mercosur. Acordul cu India e în negociere de 10 ani.

Acesta ar fi cel mai mare acord comercial din istorie, privit din perspectiva numărului de consumatori – de aproape 2 miliarde de oameni.

”Ne uităm la nivelul tarifelor – este foarte important să ne amintim că India are tarife care merg până la 150% și, prin urmare, o bună parte din sectoarele economiei indiene au fost închise exportatorilor europeni. Acum practic le deschidem. (…) Marele beneficiu va fi deschiderea economică, integrarea lanțurilor globale de aprovizionare și faptul că ne acoperim riscul împotriva instabilității globale. E ca o poliță de asigurare împotriva turbulențelor comerciale globale”, a mai afirmat Sefcovic.

Ce exportă UE către India și de ce acordul nu va fi atacat de Franța – e principalul exportator

De notat că datele comerciale UE-India sunt favorabile UE – cu toate că importurile din India depășesc exporturile UE (creșterea mare a importurilor e cauzată de combustibili, rafinați din petrol rusesc), oportunitățile la export sunt masive (vezi grafic mai jos).

În plus, la momentul prezent, la nivel macro, pentru Europa comerțul cu India este minuscul – reprezintă mai puțin de 2% din exporturile extra-UE, cu potențial imens de creștere având în vedere dimensiunea pieței indiene. Totuși, asta înseamnă că este nevoie de creșteri masive ale exporturilor ca ele să apară pe partea pozitivă în PIB și în comerțul agregat.

Actualmente, volumele comerciale la import-export cu India sunt de doar 120 miliarde de euro, față de 750 miliarde de euro pe relația UE-China.

Totodată, analiștii punctează că Franța nu va avea motive să blocheze acordul în condițiile în care tehnologia nucleară reprezintă o proporție majoră din exporturile UE, iar aeronavele (Airbus) încă aproximativ 10%.

În plus, autoturismele reprezintă doar 3% din exporturile UE, iar ponderea lor a scăzut în ultima perioadă. Având în vedere reducerea tarifelor indiene pe importurile de autoturisme de la peste 100% la 40%, autoturismele europene vor deveni mai competitive.

Ce exportă UE către India (principalele categorii și ponderi):

Tehnologie nucleară, cazane și utilaje — aprox. 25% din total

Echipamente electrice, electronice, audio și TV — aprox. 12–13%

Instrumente optice, foto și medicale — aprox. 10%

Aeronave, nave spațiale și piese — aprox. 10%

Produse farmaceutice — aprox. 5%

Cupru și articole din cupru — aprox. 3–4%

Aluminiu și articole din aluminiu — aprox. 3%

Produse chimice diverse — aprox. 3%

Produse chimice organice — aprox. 2–3%

Vehicule — aprox. 3%

Combustibili minerali, uleiuri și ceruri — <1%

Nave și ambarcațiuni — <1%

Produse agricole (legume, rădăcini, tuberculi) — <1%

Hârtie și carton — <1%

Perle, pietre și metale prețioase — <1%.

Acordul l-ar putea înfuria pe Donald Trump – SUA au tarife de 50% pe India pentru achiziția de petrol rusesc

De notat că acordul ar putea atrage negativ atenția administrației Trump, care are în prezent tarife de 50% pe importurile din India, inclusiv din cauza achizițiilor de petrol rusesc ale Indiei prin care este practic finanțat războiul împotriva Ucrainei.

Scott Bessent, ministrul de finanțe al SUA, a acuzat deja UE în presa de peste Ocean că UE finanțează războiul Rusiei împotriva Ucrainei prin acest acord comercial cu India.

”(Președintele Trump) a lucrat la soluționarea războiului Rusia-Ucraina, SUA a făcut sacrificii mult mai mari decât au făcut europenii. Noi am pus tarife de 25% pe India pentru că cumpără petrol rusesc. Ce s-a întâmplat săptămâna trecută? Europenii au semnat un acord comercial cu India. Ca să fie clar: petrolul rusesc merge în India, iese din India sub formă de produse rafinate și europenii cumpără acele produse rafinate. Practic finanțează singuri războiul Rusiei împotriva lor”, a spus Bessent, duminică, în cadrul unui interviu la televiziunea ABC.

