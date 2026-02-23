Unanimitate în coaliție pe reforma administrației, relansarea economică și unele reduceri de taxe locale

Liderii coaliției au stabilit în ședința de luni adoptarea în ședință de Guvern a ordonanțelor privind reforma administrației și pachetul de relansare economică, precum și adoptarea unui set de măsuri din propunerile PSD, printre care o reducere de impozit de 25% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani şi de 15% pe clădirile cu o vechime între 50 şi 100 de ani, dar şi reducerea impozitelor pentru clădiri şi maşini pentru persoanele cu handicap.

În şedinţa de luni s-a ajuns, în unanimitate, la un acord asupra unui set de măsuri pentru modernizarea statului, stimularea economiei şi respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european, menționează un comunicat al PNL.

Principalele decizii luate în coaliție

Coaliţia a decis adoptarea, în şedinţă de Guvern, a reformei administraţiei centrale şi locale, un pachet care vizează reducerea suprapunerilor instituţionale şi eficientizarea proceselor interne ale instituţiilor. ”Scopul reformei este creşterea calităţii actului administrativ şi reducerea costurilor statului.

Ministerul Finanţelor şi Ministerul Economiei vor finaliza ultimele detalii tehnice necesare pentru ca pachetul de relansare economică să poată fi supus adoptării Guvernului simultan cu pachetul dedicat administraţiei centrale şi locale.

S-a agreat introducerea unor măsuri fiscale privind patrimoniul construit: cota de reducere destinată impozitului pentru clădiri mai vechi de 100 de ani va fi de 25% şi cota de reducere destinată impozitului pe clădiri între 50 şi 100 de ani va fi de 15%.

Coaliţia a stabilit, în unanimitate, cotele de reducere destinate impozitelor pentru clădiri şi maşini pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat. Astfel, persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%, dar cu introducerea unor plafoane valorice.

Ministerul Finanţelor a fost mandatat să elaboreze textul de lege privind reducerile de taxe locale, astfel încât să poată fi acomodate administrativ regularizările pentru cei care au plătit deja.

