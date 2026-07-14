”Coaliția pentru apărarea antibalistică a continentului”, 9 țări europene și Ucraina. Macron: „Vom realiza un salt strategic” – Coaliția de Voință s-a lărgit la 37 de state, inclusiv Republica Moldova

Nouă țări europene – Danemarca, Franța, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Spania, Suedia și Regatul Unit – și Ucraina au anunțat înființarea unei coaliții în vederea dezvoltării unor capacități antibalistice în Europa menite să apere continentul, relatează postul Euronews, preluat de News.ro.

„Considerăm că apărarea Europei cere o soluție globală, care să aibă la bază o arhitectură integrată a apărării antirachetă, pentru a descuraja și neutraliza amenințările viitoare ale rachetelor”, anunță într-o declarație comună cele 10 țări partenere.

„Împotriva amenințării balistice, noi facem o alegere clară: apărarea Ucrainei, consolidarea securității noastre colective și construirea Europei Apărării”, a scris pe X președintele francez Emmanuel Macron.

Face à la menace balistique, nous faisons un choix clair : protéger l’Ukraine, renforcer notre sécurité collective et bâtir l’Europe de la défense.



Avec le lancement de la Coalition antibalistique, nous renforçons les capacités dont l’Europe a besoin. pic.twitter.com/gvmyniPVr9 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 13, 2026

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Angajamentul liderilor celor 10 țări a fost luat în marja unei reuniuni a Coaliției de Voință, la care au participat cel puțin 25 de șefi de stat și de guverne, reuniți la Paris pentru a discuta despre susținerea Ucrainei și mijloace de sporire a presiunii împotriva Rusiei.

Înaintea acestei reuniuni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu președintele francez Emmanuel Macron. El a anunțat că au „discutat în detaliu despre front și nevoile Ucrainei în vederea apărării populației de atacurile rusești”.

President Trump and I have reached an important deal on licenses to produce Patriot systems. Our teams are now working to implement this truly historic political agreement. We worked toward this for a very long time.



But we always stress one thing – the more diverse our defense… pic.twitter.com/vczDyjWawy — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2026

„Este important să consolidăm Ucraina, să ne consolidăm apărările aeriene și să accelerăm dezvoltarea capacităților antibalistice ale Europei. Franța dispune exact de capacitățile și tehnologiile avansate necesare să ajute”, a anunțat Macron.

Aliații, reuniți la Hôtel des Invalides, vor să „consolideze” un nou sentiment de unitate și de cooperare în favoarea Ucrainei, potrivit președinției franceze.

Aceste angajamente le continuă pe cele ale summiturilor G7 de la Évian și NATO de la Ankara, la care aliații s-au angajat să ofere Kievului un ajutor militar în valoare de 140 de miliarde de euro în 2026 și 2027, câte 70 miliarde în fiecare an.

Ucraina, acord cu Franța pentru achiziționarea a 16 avioane Rafale și baterii antiaeriene SAMP/T. Kievul urmează să primească radare și să producă cu licență, în Ucraina, bombe AASM, rachete Aster 30 și Scalp

În același timp, Franța și Ucraina au convenit luni, la reuniunea de la Paris, o ”foi de parcurs” care prevede ca Kievul să achiziționeze 16 avioane de luptă de tip Rafale și armamentul aferent, ”dintre care primele urmează să zboare pe cerul ucrainean încă din 2028-2029”. Anunțul a fost făcut de președintele francez Emmanuel Macron.

Kievul urmează să se doteze cu ”o primă serie de baterii de tip SAMP/T de nouă generație, în completarea sistemelor care vor fi livrate împreună cu rachetele lor în săptămânile viitoare” în vederea unei consolidări a apărării antiaeriene a Ucrainei, a anunțat la summitul Coaliției de Voință, de la Paris, șeful statului francez.

Acest acord prevede totodată furnizarea unor radare și producerea cu licență, în Ucraina, a unor bombe de tip AASM, rachete antiaeriene de tip Aster 30 și rachete de croazieră de tip Scalp, a anunțat Emmanuel Macron.

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Președintele francez Emmanuel Macron a declarat într-un discurs adresat Forțelor Armate franceze, pe care l-a susținut înaintea reuniunii cu aliații Ucrainei, că Europa va apăra libertatea și drepturile cu orice preț.

„În câțiva ani, vom construi noi capacități în Europa și vom realiza un salt strategic”, a declarat Emmanuel Macron.

„Europa devine o putere” care este „pregătită să se apere”, a subliniat el.

Liderii Coaliției vor asista marți la defilarea militară de pe Champs-Élysées, de la Paris, cu ocazia Zilei Naționale a Franței.

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