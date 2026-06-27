Washington / Acord-cadru semnat de Israel, Liban și SUA

Israelul, Libanul și SUA au semnat vineri, la Washington, un acord-cadru cu obiectivul declarat de a deschide calea către o pace și o securitate durabile, a anunțat secretarul de stat american Marco Rubio.

„Suntem bucuroși să anunțăm un acord-cadru între guvernul suveran libanez și guvernul israelian, cu medierea și sprijinul Statelor Unite”, a spus șeful diplomației americane cu puțin timp înaintea semnării acordului, adăugând că acesta stabilește „un cadru pentru o pace și o securitate durabile”, fără a da detalii.

La scurt timp după anunțarea semnării acestui acord, premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut că armata israeliană va rămâne în sudul Libanului până când Hezbollah va depune armele.

„În primul rând, cel mai important lucru este ca Israelul să rămână în zona de securitate din sudul Libanului. Aceasta este o realizare majoră și o vom menține atât timp cât Hezbollah nu este dezarmat”, a spus Netanyahu într-o înregistrare video transmisă presei israeliene, citat de AFP, agenție preluată de Agerpres.

Totuși, a adăugat el, armata israeliană va permite armatei libaneze să preia controlul asupra a „două zone pilot”, una la sud de râul Litani și cealaltă la nord de acesta, situate la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Israelul.

Hezbollah cere din nou retragerea necondiționată din Liban, a Israelului

De partea sa, Hezbollah a susținut după anunțarea acestui acord că nu va accepta dezarmarea și a cerut din nou retragerea necondiționată a Israelului din sudul Libanului.

Sub auspiciile Statelor Unite, la jumătatea lunii aprilie Libanul și Israelul au început negocieri directe la Washington, primele tratative de acest fel între cele două țări în ultimele decenii.

Guvernul libanez a respins implicarea Iranului în discuțiile cu SUA și cu Israelul, în ciuda protestelor grupării pro-iraniene Hezbollah, care a fost exclusă de asemenea de guvernul de la Beirut din tratative.

După ce SUA și Israelul au lansat pe 28 februarie războiul împotriva Iranului, armata israeliană a început pe 2 martie o campanie de atacuri aeriene și apoi o ofensivă terestră pe teritoriul libanez împotriva Hezbollah.

Iranul a cerut încetarea atacurilor israeliene asupra Libanului, una din condițiile pe care le-a pus în cadrul procesului de negociere a unui acord care să pună capăt războiului început în februarie de SUA și Israel, proces concretizat într-un memorandum de înțelegere care a oprit ostilitățile și a fost semnat luna aceasta de SUA și Iran, proces care continuă cu negocieri pentru o perioadă de 60 de zile în vederea semnării unui acord final și cuprinzător.

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