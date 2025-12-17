cursdeguvernare

Newsletter
Contact
joi

18 decembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Undă verde în Bundestag – 50 mld. euro pentru un mare pachet de achiziții militare. Către ce se duc banii

Rss
De Iulian Soare

17 decembrie, 2025

Comisia de buget din Bundestag, parlamentul Germaniei, a aprobat miercuri un pachet de achiziții în valoare de 50 de miliarde de euro în domeniul apărării, relatează Reuters.

Pachetul va finanța achiziții militare și finanțarea apărării în următorii ani, în condițiile în care actualul context de securitate presează Berlinul să majoreze investițiile în sector, arată sursa citată.

Vorbind cu presa la Berlin, ministrul german al apărării a spus că decizia pune guvernul și parlamentul pe drumul cel bun pentru atingerea angajamentelor ambițioase în ceea ce privește cheltuielile din domeniul apărării.

Pe ce se duc banii


Pachetul, cel mai mare de până acum pentru forțele armate ale Germaniei, se referă inclusiv la uniforme, tancuri, drone și sateliți.

Potrivit parlamentarilor din comisie, planul acoperă următoarele proiecte:

  • Aproximativ 21 de miliarde de euro pentru îmbrăcăminte militară și echipamente de personal pentru până la 460.000 de soldați și 80.000 de angajați civili;

  • O comandă în valoare de 4,2 miliarde euro pentru mărirea flotei de vehicule blindate de luptă Puma cu 200, inclusiv pentru sisteme de simulare pentru antrenament;

  • Aproximativ 1,5 miliarde de euro pentru opt aparate de zbor pilotate de la distanță, cunoscute sub numele de MQ-9B SeaGuardian, pentru a detecta submarine, folosind Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții;

  • Aproximativ 1,55 miliarde de euro pentru extinderea sistemului de apărare aeriană Patriot;

  • Aproximativ 1,76 miliarde de euro pentru un sistem de supraveghere prin satelit, cunoscut sub numele de SPOCK, pentru a ajuta o brigadă de tancuri germană desfășurată în Lituania;

  • Aproximativ 1,3 miliarde de euro pentru sistemul de apărare antiaeriană Iris-T SLM, care folosește rachete ghidate;

  • Aproximativ 450 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului de rachete Taurus.

(Citește și: „Germania pregătește achiziții militare în valoare de 377 miliarde de euro”)

(Citește și: „Zeitenwende: Germania se întoarce – Merz vrea să facă din ea gigantul blând al Europei. Reînarmarea poate transforma țara într-o forță a Binelui, dar riscurile sunt mari dacă AfD ajunge la putere”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , ,

citește și

AfD, declarată entitate extremistă de serviciile de informații germane. Formațiunea e pe primul loc în sondaje

Exit poll Germania – se anunță guvernare de coaliție condusă de conservatori: CDU/CSU – 29%, Afd își dublează scorul la 20%, SPD – marele perdant. Cea mai mare prezență la vot de după 1990

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Economia a început să pâlpâie – Investițiile și construcțiile preiau conducerea PIB. IT&C dă semne de revenire în T3 – Problemele continuă în industrie

La obiect
Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți