Accident aviatic în Turcia – Comandanții armatei Libiei, morți

Șeful Statului Major al forțelor libiene (foto) a murit într-un accident aviatic produs în Turcia, unde s-a aflat într-o vizită, a anunțat, marți seara, prim-ministrul libian Abdelhamid Dbeibah.

„Cu profundă tristețe și mare durere am aflat vestea decesului șefului Statului Major general al armatei libiene, generalul-locotenent Mohamed Al-Haddad”, a declarat Dbeibah pe pagina sa oficială de Facebook, potrivit Agerpres.

Epava avionului transportându-l pe generalul libian, care a dispărut la scurt timp după decolarea din Ankara, a fost găsită, a anunțat ministrul turc de interne.

„Epava avionului care a decolat de pe aeroportul Ankara-Esenboga cu destinația Tripoli a fost găsită de forțele noastre de jandarmerie la 2 km sud de satul Kesikkavak, în districtul Haymana”, la aproximativ 50 de kilometri sud-est de capitala Turciei, a anunțat pe X ministrul Ali Yerlikaya.

„Contactul a fost pierdut la 20:52 (17:52 GMT) în seara aceasta cu avionul privat Falcon 50, cu numărul 9H-DFJ, care a decolat de pe aeroportul din Ankara Esenboga la ora 20:10 pentru Tripoli”, precizase anterior ministrul turc.

Potrivit lui Yerlikaya, „avionul transporta cinci persoane, printre care șeful Statului Major al forțelor armate libiene, generalul Mohammed Al-Haddad”.

Nicio ipoteză oficială nu a fost avansată în acest stadiu, însă mai multe canale de televiziune turce private au difuzat, după acest anunț, imagini cu cerul luminat de o explozie, nu departe de presupusul loc unde aparatul ar fi emis ultimul semnal.

